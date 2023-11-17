Ближний Восток никогда Америку не любил - а теперь и перестал ее бояться, - СП

10:32 17.11.2023

Базы "гегемона" громят в Сирии и Ираке, градус эскалации нарастает

Виталий Орлов

17.11.23

Мировой жандарм катастрофически быстро теряет остатки былой гегемонии. Янки больше не вызывают страха ни в Африке, ни в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ни на Ближнем Востоке. А что касается последнего, то там у "сияющего града на холме" ситуация вообще ухудшается с каждым новым днем.



Первыми плюнули в сторону вчерашнего "гегемона" палестинские повстанцы и провели несколько массированных террористических атак на израильские города и военные объекты. За ними сочли возможным обидеть Дядюшку Сэма и йеменские хуситы, и ливанская военизированная организация Хезболла - даже несмотря на прибытие в акваторию Восточного Средиземноморья двух авианосных ударных групп.



Следующим, кто не стал мириться с преступлениями маразматичного деда в звездно-полосатом трико, стали ничего не забывшие Ирак и Сирия, ответившие наземной операцией на американские удары по своим объектам. Незаконно размещенные на территории САР и РИ военные базы США подверглись ракетным обстрелам.



Все попытки Пентагона решить проблемы методами, успешно работавшими двадцать, десять и даже пять лет назад, только разозлили Дамаск и Багдад. Подразделения Сирийских арабских вооруженных сил без промедления атаковали места базирования американских и курдских военных формирований вдоль Евфрата. Причем с применением крупнокалиберного стрелкового вооружения, артиллерийских и минометных систем.



Атаке беспилотными летательными аппаратами подвергся американский военный объект в сирийском Эш-Шаддади (район нефтяного месторождения Эль-Джебса), где прогремело несколько мощных взрывов. Ответственность за нападение, по информации телеканала "Al Mayadeen", взяли на себя шииты из "Исламского сопротивления Ирака".



Ночной прилет не менее чем пятнадцати ракет зафиксирован на базе США, расположенной в районе нефтяного месторождения Эль-Омар. Спустя сутки по американской базе вблизи газового месторождения Конико был нанесен еще один ракетный удар, ставший ответом на атаку янки восточных кварталов Дейр-эс-Зора.



Создается впечатление, что страны Ближнего Востока наконец-то поняли важную для них вещь. Вчерашний гегемон уже далеко не тот и функции мирового жандарма ему просто не по силам. Считавшая себя самой сильной армия США оставила Ирак, позорно бежала из Афганистана, руководимый американцами Североатлантический альянс показал себя абсолютно беспомощным в Африке и на Украине. Страх арабов перед Вашингтоном испарился.



И наиболее показательным в этом плане следует считать ночную (с 8 на 9 ноября) успешную атаку беспилотным летательным аппаратом военно-воздушной базы США "Аль-Харир" на территории Ирака (Эрбиль, иракский Курдистан). Хваленная американская система противовоздушной обороны оказалась не в состоянии противостоять одному-единственному БПЛА.



А что же с потерями, к которым так чувствителен звездно-полосатый обыватель? Пентагон предпочитает их скрывать. Возможно потому, что там понимают незаконность нахождения своих военных на территории Сирии и преступность их действий по добыче чужой нефти.



Еще в конце октября текущего года в результате обстрела размещенной на оккупированной территории САР базы Ат-Танф американские военные понесли серьезные потери, о чем мировое сообщество проинформировал известный арабский телеканал "Аль-Джазира". Однако до сих пор Пентагон играет в молчанку, отказываясь комментировать это событие.



Атаки на базы будут продолжаться, шиитские группировки этого не скрывают, даже анонсируют будущие нападения. Тем не менее Вашингтон, о необучаемости которого сказано достаточно, продолжает действовать по силовому сценарию, несмотря на то, что даже заокеанские специалисты считают этот путь тупиковым, приводящим к краху.



Как пример несостоятельности этой стратегии известный американский военный эксперт Дуглас Макгрегор приводит ситуацию в Украине. "Я опасаюсь развязывания региональной войны, потому что к ее окончанию государство Израиль просто исчезнет с карты мира", - резюмирует он. Макгрегор не верит в успешность действий США в этом конфликте. Арабские повстанцы из Палестины, Ливана, Ирака, Сирии, Йемена и Ирана больше не боятся американцев, что подтверждается многочисленными ударами по их военным базам в регионе.



О чем еще, если не о слабости армии гегемона, свидетельствует уничтожение группы американского спецназа, решившего вместе с коллегами из Армии обороны Израиля осуществить боевую операцию на территории палестинского анклава. По словам Дугласа Макгрегора, подразделения сил специального назначения США и Израиля выполняли "задачи по разведке и выявлению путей освобождения заложников", но были "раскромсаны на куски". Бывший советник Пентагона не приводит подробностей и доказательств, однако сомневаться в его информации веских поводов нет. Да и скрыть от мирового сообщества такую "бомбу", как уничтожение американского спецназа повстанцами ХАМАС, вряд ли удастся.



В эту же канву отлично укладывается и сбитый буквально на днях у береговой линии Йемена знаменитый "Жнец" - разведывательно-ударный БПЛА США MQ-9 "Reaper".



Итак, за последние три недели американские силы, размещенные в странах Ближнего Востока, не менее сорока раз подвергались атакам ракет, артиллерии, минометов и БПЛА. И в качестве ответов на удары, еще вчера казавшиеся несбыточными мечтами писателей-фантастов, мы видим лишь размещение дополнительных батарей зенитных ракетных комплексов MIM-104 "Patriot".



А в качестве резюме уместно привести высказывание представителя внешнеполитического ведомства Ирана Насера Канани Чафи, заявившего, что "происходящие сегодня события наглядно демонстрируют дестабилизирующий характер военного присутствия внешних игроков в регионе". Создающих, к тому же, серьезную угрозу его безопасности.