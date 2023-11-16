Прорыва не произошло. Встреча лидеров Китая и США не привела к значимым результатам, - Владимир Малышев

11:02 17.11.2023 Прорыва не произошло.

Встреча лидеров Китая и США не привела к значимым результатам

Владимир Малышев

16.11.2023



В пригороде Сан-Франциско в среду состоялась встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, которая прошла на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Как сообщается, переговоры двух лидеров продолжались четыре часа, но после их окончания никакого совместного заявления опубликовано не было.



На пресс-конференции по ее итогам министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что переговоры глав двух государств прошли "очень хорошо", они были "всесторонними и глубокими".



"В ходе личной встречи главы двух стран провели глубокий обмен мнениями, выразили точку зрения по самым актуальным вопросам, таким как формирование правильного понимания друг друга, надлежащее управление разногласиями, продвижение диалога и сотрудничества", – сказал глава китайского внешнеполитического ведомства. По его словам, стороны всесторонне обсудили такие международные проблемы, как палестино-израильский конфликт, украинский кризис, изменение климата, искусственный интеллект.



А официальное агентство КНР Синьхуа, комментируя итоги переговоров, пишет, что "китайско-американские отношения, самые важные двусторонние отношения в мире, продолжают развиваться, несмотря на перипетии".



"Для двух крупных стран, таких как Китай и Соединенные Штаты, поворачиваться спиной друг к другу – это не вариант, – отмечает агентство. – Одна сторона не может переделать другую, а конфликты и конфронтация имеют невыносимые последствия для обеих сторон. Конкуренция между крупными странами не является ведущей тенденцией современной эпохи и не может решить проблемы, стоящие перед Китаем, США и всем миром. Планета Земля достаточно велика, чтобы обе страны могли добиться успеха, а успех одной страны – это шанс для другой. Если Китай и США будут уважать друг друга, мирно сосуществовать и стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству, они смогут преодолеть разногласия и найти правильный путь к взаимовыгодному сотрудничеству", – делает вывод Синьхуа.



Переговоры ни к чему не привели



Однако совсем не так подводят итоги состоявшейся встречи лидеров двух стран ведущие американские, да и другие западные СМИ. "Переговоры Байдена и Си ни к чему не привели, кроме обещания продолжать говорить, – пишет об их итогах рупор американского истеблишмента газета New York Times. – Как американские, так и китайские отчеты о встрече указывают на скудный прогресс по вопросам, которые поставили две страны на грань конфликта".



После переговоров и короткой прогулки с Си Цзиньпином по территории особняка к югу от Сан-Франциско, Байден сообщил репортерам, что разговор был "самым конструктивным и продуктивным" между двумя мужчинами с тех пор, как он провел переговоры. Однако соглашения, о которых они объявили, были скромными, и их наиболее важными обязательствами было "продолжать разговаривать и брать трубку во время кризиса".



По одному из критических вопросов, за исключением использования искусственного интеллекта в системах управления их ядерными арсеналами, формального формата дискуссий установлено не было. Вместо этого помощники Байдена заявили, что Джейк Салливан, советник по национальной безопасности, продолжит переговоры с Ван И, главным чиновником иностранных дел Китая.



Не было никакого прогресса и по острому спору вокруг Тайваня. "Судя по сообщениям американцев и Китая, – пишет NYT, – лидеры в основном повторяли старые тезисы о Тайване, даже несмотря на то, что г-н Си выразил обеспокоенность тем, что предстоящие выборы на острове могут привести к разговорам о независимости – одной из "красных линий", которые проводят китайские чиновники, что может заставить их предпринять военные действия".



Лидеры согласились возобновить связь между военными, которую Китай прервал после того, как Нэнси Пелоси посетила Тайвань в прошлом году, когда она была спикером Палаты представителей. Подобные обязательства по обмену информацией - для прозрачности и предотвращения столкновений и кризисов - были приняты и раньше, и Байден заявил, что военные каналы должны оставаться открытыми, чтобы предотвратить потенциальные столкновения. Неясно, как отреагировал Си Цзиньпин", констатирует NYT.



На переговорах обсуждалась проблема фентанила – сильнодействующего наркотика, от которого погибли сотни тысяч американцев. Позже Байден описал схему соглашения, которое обяжет Пекин регулировать компоненты фентанила. Но Китай уже брал на себя подобные обязательства и раньше.



Стороны также говорили о технологической гонке между их странами, которая лежит в основе их все более ожесточенной конкуренции. Си Цзиньпин пожаловался на усиление американских ограничений на экспорт современных компьютерных чипов, которые имеют основополагающее значение для технологических амбиций Китая.



К ним относятся разработка современного вооружения, приборов наблюдения и программ искусственного интеллекта.



Си Цзиньпин заявил, что настоящей целью Байдена было задушить промышленную конкурентоспособность Китая, сообщил NYT высокопоставленный представитель администрации. По словам чиновника, Байден дал отпор, заявив, что не будет предоставлять никаких технологий, которые Китай мог бы использовать в военных целях.



"Мы находимся в конкурентных отношениях, Китай и США", – заявил Байден на своей пресс-конференции. Но моя обязанность - сделать это рациональным и управляемым, чтобы это не приводило к конфликту. Вот что я хочу сказать. Вот о чем речь. Найти место, где мы сможем собраться вместе и найти общие интересы".



На самом деле, сейчас гораздо меньше сфер сотрудничества, чем было всего несколько лет назад, когда встречи китайских лидеров и американских президентов часто приводили к совместным действиям. В среду не обсуждался вопрос о Северной Корее, чей арсенал сейчас намного больше, чем в эпоху американо-китайского сотрудничества, а попытка Байдена убедить Си помочь умерить влияние Ирана не встретила немедленного согласия, с пессимизмом констатирует ведущая газета США.



Разногласия остались



А печатный орган американского бизнеса, газета Wall Street Journal считает, что в то время как встреча в Сан-Франциско помогла смягчить зачастую резкий тон в отношениях между США и Китаем, она сделала мало для разрешения глубоких разногласий.



Британская газета Guardian, в свою очередь, отметила, что стало ясно, что после более чем четырехчасовых переговоров в особняке за пределами Сан-Франциско встреча ни на йоту не сблизила США и Китай в вопросе о судьбе Тайваня, который, как сообщается, Си Цзиньпин назвал Байдену "самой большой и потенциально опасной проблемой в американо-китайских отношениях".



"Байден и Си установили низкую планку для встречи, и я думаю, это оправдано. Отношения и доверие между США и Китаем находятся на самом дне. Си Цзиньпин обвинил США в осуществлении "всестороннего сдерживания, окружения и подавления" КНР", – заявил, объясняя причины встречи двух лидеров, в интервью RTVI Питер Кузник, профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне. – Обе стороны готовились к войне. США – создавая альянсы для милитаризации Тихого океана, а Китай – укрепляя свои связи с Россией и другими дружественными Пекину странами, наращивая свой обычный и ядерный потенциал. Ситуация достаточно напряженная и может буквально взорваться в любой момент".



А, кроме того, отметил аналитик, США и Китай настолько экономически взаимосвязаны, что их экономическое "разъединение" или еще более масштабная торговая война могут привести к катастрофическим последствиям для мировой экономики.



Слово – не воробей



Комментируя встречу китайского лидера в США, международные обозреватели при этом отмечают, что американцы сделали вид, что пытаются оказать лидеру КНР знаки внимания. Будучи хозяином встречи, Байден первым вышел из здания, чтобы поприветствовать своего гостя. Была расстелена красная дорожка с охранниками из морской пехоты и флагами обеих стран. После обеда лидеры двух стран прогулялись и побеседовали в поместье Филоли, где проходили переговоры, что дало Си Цзиньпину и Байдену возможность продолжить обсуждение вопросов в конфиденциальной обстановке. При этом Байден, по своей привычке, постоянно улыбался и шутил. Но в итоге все-таки "прокололся" и выдал свое истинное отношение к собеседнику.



Когда на пресс-конференции корреспондент CNN задал ему вопрос о том, будет ли он по-прежнему называть Си Цзиньпина диктатором, как делал это в прошлом, Байден ответил: "Ну, посмотрите, так оно и есть". Хотя после и неуклюже попытался оправдаться, пояснив, что он – "тот парень, который управляет коммунистической страной, чье правительство полностью отличается от нашего".



МИД Китая уже резко отреагировал на эти оскорбительные слова президента США. "Это заявление крайне ошибочно и безответственно, Китай решительно выступает против политических манипуляций", – сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Она отметила, что всегда есть "люди со скрытыми мотивами", которые пытаются спровоцировать и подорвать китайско-американские отношения. Но это не увенчается успехом, заключила дипломат.



Ну а всем в очередной раз стало ясно, чего стоят на самом деле "американские улыбки" и обещания о "нормализации отношений". Источник - stoletie.ru

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