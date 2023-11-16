 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Палестинцы бьют по несуществующему европейскому сердцу, - Геворг Мирзаян
11:10 17.11.2023

Палестинская пропаганда переплюнула даже украинскую. Отсюда и съемки сгоревших палестинских младенцев, и разорванные тела, и смерти в прямых эфирах.

Геворг Мирзаян
доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
16 НОЯБРЯ 2023,

Операция Израиля против сектора Газа войдет во все учебники. Если не военного искусства, то уж точно информационного.

ХАМАС не может ничего противопоставить Израилю на поле боя. Не может надеяться и на помощь со стороны своих друзей и спонсоров. Арабские страны (судя по недавно прошедшему саммиту) решили отделаться лишь гневной риторикой против Израиля. Но при этом не готовы отправить ХАМАС ни войска, ни оружие, ни даже помочь введением санкций против Израиля. Потому что а) боятся американцев и б) почти все страны Персидского залива не любят ХАМАС из-за его радикализма и исповедуемой хамасовцами идеологии "Братьев-мусульман" (являющейся угрозой национальной безопасности для монархий и светских режимов Ближнего Востока). Что же касается Ирана и его "оси сопротивления", то да, "Хезболла" покусывает Израиль ракетами, а шиитские ополчения Ирака обстреливают американские базы – но ввязываться в войну Тегеран не станет. Потому что большая война с Америкой ему не нужна.

Поэтому единственный шанс ХАМАС на выживание – это создание общественного давления на кабинет Нетаньяху, чтобы тот остановил войну. Причем давление не израильского общества – оно как раз не готово останавливать войну. Оно в целом даже готово терпеть серьезные потери ЦАХАЛ в городских боях на территории Газы, потому что понимает необходимость зачистить эту территорию от террористов, дабы ужас и позор 7 октября никогда больше не повторился. Нет, ХАМАС надеется на общественность Запада. На леволиберальных активистов, на правозащитников, да и просто на обывателей у телевизоров и экранов мониторов, которые следят за новостями из Газы. И поскольку жизнь "каких-то арабов" (или "каких-то русских") для западного обывателя очевидно имеет куда более низкую ценность, нежели европейцев, нужно демонстрировать им максимальный, запредельный, нечеловеческий уровень страданий. А заодно и заретушировать этим кадры зверств палестинцев, вторгнувшихся на территорию Израиля 7 октября.

Отсюда и съемки сгоревших палестинских младенцев, и разорванные тела, и смерти в прямых эфирах. То, до чего не додумались (или до чего не опустились) даже пропагандисты киевского режима, приезжавшие в Давос лишь с куском обшивки от обстрелянного автобуса.

Однако насколько эта схема информационной войны эффективна? Да, европейцы и американцы смотрят на страдания людей в Газе. Да, пишут какие-то посты в соцсетях. Да, призывают к перемириям и прекращению огня. Но все эти просьбы никак не трансформируются в серьезное политическое давление (не говоря уже о санкциях) правительств Европы и США на Израиль. В лучшем случае тот же президент Франции Эммануэль Макрон призывает к миру – однако ни о каких санкциях в адрес Тель-Авива не заикается. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорит о необходимости гуманитарных перемирий – однако не отменяет полный карт-бланш, данный Израилю исходя из его права на самооборону. Карт-бланш, без которого Израиль со всей своей решимостью не смог бы проводить военную операцию в Газе, поскольку ему не хватило бы а) оружия для войны и б) денег для поддержания экономики на время войны.

И в этом политический аспект войны в Газе отличается от Украины. В случае с Киевом американские и значительная часть европейских элит считали для себя выгодным вмешаться в войну на стороне украинского режима, поэтому они не только реагировали на слухи о "российских зверствах", но и сами участвовали в их распространении. Что же касается Газы, то тут западные элиты (опять же по причине прямого запрета со стороны США) вмешиваться не хотят, поэтому европейская демократия отключается. Поэтому власти вдруг перестают слышать собственных правозащитников и по мановению руки забывают о "гуманитарных ценностях", уже абсолютно не стесняясь демонстрировать циничную политику двойных стандартов.

Однако это не означает, что информационная политика палестинцев не возымеет эффекта. Еще как возымеет – правда, в несколько другом ключе. Дело в том, что кровавые кадры страданий из Газы очень сильно распалили европейских мусульман. Тех, кто уже давно живет в Европе, но при этом сохранил мусульманскую идентичность (частью которой является так называемое палестинское дело – обязанность каждого мусульманина поддерживать страдающих от Израиля палестинцев). И сейчас десятки тысяч мусульман выходят на европейские улицы, требуя прекратить страдания Газы. Поскольку страдания не прекращаются, а европейские элиты их призывы игнорируют, позиция мусульман будет радикализироваться. Как в отношении Израиля (и тогда заявления израильского посла Александра Бен Цви о том, что все пропалестинские митинги в Европе являются антисемитизмом, станут реальностью), так и в отношении европейских правительств. Что, в свою очередь, повлечет за собой как дальнейшую маргинализацию европейских мусульман, так и (возможно) долгожданное осознание европейскими элитами того факта, что с этими мусульманами надо что-то делать. Либо нормально интегрировать их в общество через включение плавильного котла (но как?), либо выгонять из Европы (но куда?), либо смотреть за тем, как в ответ на радикализацию мусульман будут усиливаться не менее радикальные правоевропейские силы, предлагающие свои варианты решений. Не столько информационные, сколько военные.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700208600


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