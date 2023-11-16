Песков заявил, что следующий президент РФ должен быть таким же, как Путин. Клонировать или на принтере?

12:39 17.11.2023

Айсель Герейханова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что следующий президент России должен быть таким же, как Владимир Путин



"Таким же", - сказал представитель Кремля в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360". И после уточняющего вопроса, возможно ли это, добавил: "Или другим, но таким же".



Также Песков выразил надежду, что Владимир Путин будет баллотироваться на предстоящих выборах. И представитель Кремля не сомневается, что в этом случае Путин победит.



"Пока еще Путин не сообщал о своем намерении баллотироваться. Но я искренне хочу верить, что он это сделает", - сказал пресс-секретарь президента. Представитель Кремля уверен, что Путин победит на выборах и снова станет президентом.



Ранее Песков неоднократно заявлял, что у Путина нет сегодня политических конкурентов в России, а россияне едины в своей поддержке действующего президента.



Отметим, что впервые Владимир Путин стал президентом России 2000 году, в 2004 году он был переизбран на второй срок. В следующий раз Путин одержал победу уже на выборах президент в 2012 году, после того, как четыре года занимал пост премьера. И в 2018 году Путин снова переизбирался на пост главы государства.