FT: американские бизнесмены встретили Си Цзиньпина бурными овациями

14:50 17.11.2023

Financial Times

Великобритания



Американская деловая элита встретила Си Цзиньпина бурными овациями

Си Цзиньпин принял участие в особом ужине с американскими бизнесменами, сообщает Financial Times. Они встретили его бурными овациями и отметили позитивные изменения в его риторике. Однако, по их мнению, вести дела в Китаем все еще рискованно из-за позиции США.



Лидер КНР выказывает дружелюбие, но аналитики отмечают, что учащающиеся проверки американских компаний, работающих в Китае, нервируют предпринимателей.



В среду вечером в одном из отелей Сан-Франциско председатель КНР Си Цзиньпин выступил перед представителями американской деловой элиты с посланием, которое было встречено бурными овациями: Китай – это огромный рынок и друг [Соединенных Штатов].



На встречу с китайским лидером в отель Hyatt Regency приехали генеральный директор компании Tesla Илон Маск, глава Apple Тим Кук и руководитель Pfizer Альберт Бурла. Они были заинтересованы в том, чтобы продавать больше электромобилей, iPhone и фармацевтических препаратов в стране со второй по величине экономикой мира.



После долгожданных переговоров с президентом США Джо Байденом, Си Цзиньпин обратился к аудитории из трехсот человек: "Китай – это сверхкрупная экономика и сверхкрупный рынок. Модернизация для 1,4 миллиарда китайцев – это огромные возможности, которые Китай предоставляет миру".



"Мир нуждается в том, чтобы Китай и Соединенные Штаты сотрудничали ради лучшего будущего, – добавил он. – Китай готов быть партнером и другом Соединенных Штатов".



И эти теплые чувства, похоже, были взаимными. "Если вы просмотрите список крупнейших американских компаний, работающих в Китае, они все там были", – сказал представитель одного технологического гиганта из Сан-Франциско, который присутствовал на встрече бизнес-элиты с Си и пожелал остаться анонимным. Основатель Bridgewater Рей Далио, направляясь на мероприятие в отеле Hyatt, отметил, что он "очень рад таким развитием отношений [США] с Си".



Тем не менее, хотя председатель КНР попытался донести до слушателей, что его страна открыта для американского бизнеса, напряженность в отношениях с Вашингтоном, неустойчивое восстановление китайской экономики после пандемии и все более агрессивные действия со стороны аппарата внутренней безопасности Пекина приводят к снижению энтузиазма среди американских инвесторов, остерегающихся делать большие ставки на Китай.



Целый ряд американских фирм уже начали "паковать чемоданы" или перестраивать свои цепочки поставок, опасаясь, что геополитическая напряженность может подорвать их бизнес. Страну покинули такие технологические группы, как Airbnb и Linkedin, а также консалтинговые фирмы Gallup и Forrester Research. Даже Apple, которая долгое время опиралась на китайское производство, начала искать ему замену. В качестве альтернативы рассматриваются Индия и Вьетнам.



По словам представителей американских компаний и аналитиков, они и не ожидали, что переговоры Си Цзиньпина и Джо Байдена приведут к окончательному потеплению в отношениях Китая и США. Главы государств договорились возобновить диалог между их вооруженными силами и создать рабочую группу по борьбе с наркотиками, чтобы решить проблему потока фентанила в Соединенные Штаты. Однако они завершили свою встречу, оставив нерешенными множество вопросов, в первую очередь напряженность вокруг Тайваня, который Китай считает частью своих территорий.



Майрон Бриллиант (Myron Brilliant), бывший глава отдела международных отношений Торговой палаты США, подчеркнул, что, хотя китайские чиновники вновь прибегли к своей привычной тактике – попыткам добиться расположения делового сообщества, чтобы обеспечить приток инвестиций в страну и наладить связи с Вашингтоном, –"времена изменились".



"Суть в том, что американские бизнесмены не хотят, чтобы их втянули в шахматную партию между правительствами Китая и Соединенных Штатов, – пояснил Бриллиант. – Руководители компаний не любят рисковать, а нынешние [напряженные] отношения между Пекином и Вашингтоном ставят под угрозу ведение бизнеса в Китае".



Все более активная критика, звучащая в адрес КНР со стороны американских "ястребов", осложняет и без того непростую ситуацию, в которой оказались западные предприниматели. Во вторник Майк Галлахер, председатель специального комитета Палаты представителей по Китаю, назвал "бессовестным" то, что руководители американских крупных компаний платили за то, чтобы принять участие в ужине с Си Цзиньпином. [...]



Один американец китайского происхождения, занимающий руководящий пост в технологической фирмы, которая работает в США и КНР, признался в разговоре с Financial Times, что его присутствие там [на ужине с Си] является "государственной тайной".



В среду утром Даррен Вудс, глава компании ExxonMobil, которая в настоящее время строит многомиллиардный нефтехимический завод на юге Китая, сказал репортерам, что он не встретится с Си.



"В отношениях между правительствами Китая и Соединенных Штатов со временем будут и взлеты, и падения, – сказал Вудс. – Эти две страны слишком важны для глобального мирового порядка. Придется всегда поддерживать баланс, хотя этот баланс будет меняться".



По словам Ши Иньхуна, эксперта по отношениям Пекина и Вашингтона в Китайском народном университете, сосредоточенность обоих правительств на национальной безопасности установит некий "потолок" в их отношениях. "Если экономические интересы вступят в противоречие с национальной безопасностью, последняя однозначно будет в приоритете", – сказал Ши.



Все более решительные действия китайского аппарата внутренней безопасности вызывают тревогу у многих иностранных компаний. Так, в офисах американской консалтинговой фирмы Bain & Co был проведен рейд. По итогам комплексной юридической проверки компании Mintz пять сотрудников были задержаны. Кроме того, Пекин запретил использовать чипы американской группы Micron в критически важной инфраструктуре из-за рисков для кибербезопасности.



По словам президента Американской торговой палаты в Китае Майкла Харта, пристальное внимание Китая к иностранному бизнесу посылает "смешанные сигналы". Харт выразил надежду, что дружелюбной риторики Си будет придерживаться весь бюрократический аппарат КНР.



По словам Харта, учитывая неопределенность в развитии китайской экономики, страдающей из-за низких показателей в секторе недвижимости и экспорте, некоторые американские компании пессимистично относятся к ведению бизнеса в КНР. Пекин приложил массу усилий, чтобы возобновить устойчивый рост экономики после снятия карантинных ограничений в этом году. Однако для многих компаний "Китай по-прежнему остается важным и прибыльным рынком".



"Пекин понимает, что представители частного сектора довольно сильно нервничают", – сказала Эмили Килкриз, эксперт по технологиям в аналитическом центре CNAS.



Хотя во время ужина Си постарался успокоить американских предпринимателей, если Пекин не ослабит давление на западные транснациональные компании и не перестанет вводить запреты на выезд для руководителей иностранных фирм, "эти опасения частного сектора сохранятся, несмотря на риторику [Си]", пояснила Килкриз.



На встрече с представителями деловой элиты в Сан-Франциско Си отметил: "Вопрос номер один для нас: мы враги или партнеры?" Он также предупредил, что, если Китай и Соединенные Штаты будут видеть друг в друге противников, "это приведет лишь к плохо продуманной политике, неправильным действиями и нежелательным результатам".



Автор: Райан Макморроу (Ryan McMorrow), Деметри Севастопуло (Demetri Sevastopulo)