Мышь из Сан-Франциско: Китай и США решили говорить дальше, - Дм.Косырев

14:54 17.11.2023

Мышь из Сан-Франциско: Китай и США решили говорить дальше



Дмитрий Косырев



Чтобы гора (год попыток Китая и США до чего-то договориться) родила такую хилую мышь - это неожиданность даже для специалистов, которые, в общем-то, примерно представляли исход встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена в Сан-Франциско на форуме АТЭС.



Конкретные результаты встречи: приняли решение вести переговоры и дальше. И все. Это после фактически года, в течение которого в Китае перебывала чуть ли не половина глав ведомств США, не говоря о чиновниках рангом ниже. Но сейчас хотя бы решено, о чем именно нужно быстрее всего договариваться. О возобновлении диалога военных, который был заморожен, и по смежной сфере - искусственному интеллекту. Последнее означает, что роботы не должны запускать ядерные боеголовки, не их это роботовое дело. Еще возобновится разговор насчет совместной борьбы с наркотиками и об оживлении человеческих контактов, которые и без того оживляются по всем линиям - достаточно было посмотреть на мощную торговую делегацию США на недавней шанхайской ярмарке импортеров в Китай.



Напомним, чего на словах добивался Пекин от Америки в течение года: не просто прекращения торговой войны с санкциями, не просто отхода от вражды, сдерживания и стратегической конкуренции, а глобального перехода в новую эпоху. Это такая эпоха, в которой США признают, наконец, очевидное: что не смогут затормозить или изменить Китай и что в мире давно уже не одна сверхдержава, а несколько, так что им остается уважать друг друга и сотрудничать ко всеобщей выгоде.



Понятно, что ход переговоров и подготовка к саммиту в Сан-Франциско показали, что не надо так много ожидать от США. Они не готовы признавать очевидное. Максимум нужно было ждать то, что сейчас и случилось, - снижения интенсивности конфликта с КНР и прочим незападным миром до приемлемого уровня, чтобы показать избирателям в Америке, что им можно относительно спокойно выяснять, кто и как будет править страной. А вот уже потом - новый мир, новая стратегия. Но скорее и тогда - голову под подушку, никакого нового мира, держаться зубами за иллюзию старого.



Постоянно всплывающие разговоры о том, что Китай и США только тем и заняты, что договариваются о чем-то за спиной у России, а заодно устанавливают мир на Ближнем Востоке, - оставьте тем, кто до сих пор считает, что китайского лидера зовут "Си Цзиньпинь". Несерьезно. И раньше было несерьезно.



Знало ли китайское руководство, что саммит примерно так и закончится? Конечно. Но дело в том, что оно также знало, что такой финал будет очень сильно похож на разгром Байдена. Во многом дело здесь в том, что разговор шел на полях форума АТЭС. А это означает, что в непосредственной близости находились высшие лидеры еще 19 экономик Тихоокеанского региона, а с ними сотни глав крупнейших корпораций региона (и мира). Эти люди воспринимают происходящее очень профессионально и по-своему.



Американо-китайская конфронтация в сфере экономики для них, мягко говоря, неприятность. Да, даже для союзников США, членов АТЭС типа Канады или Австралии. Но вот кто конфронтацию выигрывает - эти люди знают цифры, а на форуме звучат все новые. Для того он, собственно, и собирается: сопоставить и обсудить цифры.



Например (данные Азиатского банка развития): экономика региона вырастет в этом году на 4,6 процента, и две трети всего мирового роста - в АТР. Китай сгенерирует 64,2 процента того самого роста в регионе. Это притом что до того США годами давили конкурента - да вот не додавили.



И еще: даже в условиях все того же американо-китайского соперничества прогноз на следующий год (от Goldman Sachs): прирост всего мира на 2,6 процента, США - на 2,1, Китая - на 4,8. При примерно равном объеме экономик КНР и США понятно, что это означает для будущего.



То есть для очередной победы в стратегической конкуренции Си Цзиньпину достаточно было просто приехать в Сан-Франциско и лишний раз напомнить всем собравшимся - и миру, - каким этот мир будет дальше.