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Прагматизм и разобщенность мусульманских стран работает на Израиль, - Зоран Метер
15:00 17.11.2023

Geopolitika.news
Хорватия

Эрдоган назвал Израиль террористическим государством с атомной бомбой! Можно ли ему верить?
GN: прагматизм и разобщенность мусульманских стран работает на Израиль

Речь Эрдогана, в которой он назвал Израиль террористическим государством, похожа на обыкновенный популизм, пишет GN. На деле Анкара развивает сотрудничество с Тель-Авивом. Многие мусульманские страны поступают так же. В таких условиях Израиль сможет утюжить Газу еще долго, отмечает автор статьи.

Зоран Метер

Израиль - это террористическое государство, как заявил в среду 15 ноября президент Турции Реджеп Эрдоган, обращаясь в государственном парламенте к членам правящей Партии справедливости и развития.

"Израиль занимается государственным терроризмом. Я говорю это четко - Израиль является террористическим государством. Вы называете ХАМАС террористической организацией. Но ХАМАС - это политическая партия, которая победила по итогам выборов, - сказал Эрдоган.

Он также заявил, что Израиль останется разочарован так же, как ранее Армения в конфликте в Карабахе: "Спустя годы погони за мечтами о наших землях Армения усвоила урок карабахской войны и встала на место. Израиль также постигнет разочарование. Пока мы, 85 миллионов человек, едины, никто не сможет нас сломить. И поэтому еще сильная и современная армия является для нас необходимостью".

В завершение он обещал, что продолжит работать ради того, чтобы "мир признал Израиль террористическим государством".

Многие наблюдатели считают столь резкую критику из уст Эрдогана в адрес Израиля и его премьер-министра Биньямина Нетяньяху чистым популизмом и напоминают в связи с этим о постоянном росте экономического сотрудничества между Турцией и Израилем. Особенно примечательно, что Турция через свою территорию и порт Джейхан снабжает Израиль азербайджанской нефтью, которая удовлетворяет около 60% потребления Израиля. Разумеется, нефть - важнейшее сырье для любой военной машины, не исключая израильскую.

Конечно, израильские атомные бомбы - это тоже сильный и более чем достаточный аргумент и причина, заставляющая Эрдогана все-таки воздерживаться от турецкого военного вмешательства в израильскую войну в Газе. Но никто не может запретить ему ввести нефтяное эмбарго Израилю или принять другие санкционные меры, которые больно ударили бы по Тель-Авиву. Диверсификация каналов поставок, особенно энергоносителей, - дело недешевое и небыстрое, в чем лучше других убедилась Россия после того, как Запад ввел жесткие санкции. Москве пришлось в спешном порядке переориентировать свою торговлю и экономику на Восток, то есть на глобальный Юг.

Но вместо этого Эрдоган выбрал довольно странную, хотя и весьма безопасную для Турции, умеренную стратегию. Он постепенно формирует международную антиизраильскую коалицию из тех стран, которые не пожелали поддержать в ООН израильские действия в Газе. И над формированием такой коалиции, как недавно лично подтвердил Эрдоган, он продолжит активно работать.

Но пока он этим занимается (успех в итоге, кстати, совершенно не гарантирован), палестинцы уже могут исчезнуть - и не только в Газе.

Кстати, сам Нетаньяху как-то сказал, что Эрдоган звонит ему каждые несколько часов и называет фашистом, но, в конце концов, важнее, что экономическое сотрудничество между Израилем и Турцией продолжает развиваться!

Турция такая не одна!

Но не одна Турция оказалась оппортунистом. На недавно состоявшемся саммите арабских государств четыре государства-члена не согласились с предложением ввести нефтяное эмбарго против Израиля: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания (там 60% населения - палестинцы, и даже королева - палестинка!) и Марокко.

При таком прагматизме и полной разобщенности арабских и исламских государств Израиль сможет продолжать утюжить Газу, как сейчас, еще долго. И израильтянам это известно.

А что Эрдоган? Он продолжит петь свои воинственные песни, столь приятные уху его сторонников и граждан, а 17 ноября отправится с официальным визитом в Германию к канцлеру Олафу Шольцу. К тому самому, который ранее резко раскритиковал его обвинения в адрес Израиля, назвав их "абсурдными"!

Абсурдного много и в турецкой политике, и на Ближнем Востоке вообще, но не только там. На самом деле весь мир сегодня - это один большой абсурд.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700222400


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