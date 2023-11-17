Другие немцы: востоку и западу Германии не сойтись? - А.Белов

15:05 17.11.2023 17.11.2023 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Другие немцы: востоку и западу Германии не сойтись?

Последствия нелегитимной аннексии суверенного государства дают о себе знать и по сей день



Отмечая с каким упорством и, я бы даже сказал, остервенением нынешнее германское правительство Олафа Шольца отказывает русскому народу вправе на восстановление его единства, невольно вспоминаешь события 33-летней давности, навсегда стершие с карты мира страну под называнием ГДР.







Эксперты до сих пор спорят, что же это было – воссоединение, слияние, поглощение или банальный немецкий аншлюс? Но если рассматривать любое событие с исторической точки зрения, что предполагает несколько отстраненный и обязательно ретроспективный взгляд на произошедшее, то стоит не столько капаться в малоизвестных деталях, зацикливаясь пусть и на любопытных, но мелких подробностях, сколько оценивать его итоги.



Именно это я и хочу сделать. Но для начала предлагаю отправиться в небольшое путешествие. 1989 год, ГДР, юго-западная оконечность земель Саксонии, городишко Плауэн (Plauen). Именно он был в те годы одним из центров движения за мирные преобразования в Германской Демократической Республике, эдакой гэдээровской "перестройки", итогом которой и стали события октября 1990 года.



Исторически это место называлось Vicus Plawe и было поселением одного из многочисленных в этих местах славянских племен. Отсюда до границы с Чехией буквально рукой подать.



Город с населением чуть меньше 65 тысяч человек, что очень немного даже по немецким меркам, ничем особенно не выделялся. Всемирно известное "Плауэнское кружево", да самый большой в Европе (по состоянию на 1905 год) каменный мост – вот и все, чем могут похвастаться плауэнцы. Ах да, еще один знаменитый на всю ГДР молочный завод – гордость восточногерманской пищевой промышленности.



Как и почти повсюду в Германии, в Плауэне встретили 3 октября 1990 года ликованием. Сбылась "многовековая" мечта германского народа о воссоединении. Ожидания были самые радужные. Ведь канцлер ФРГ Гельмут Коль пообещал восточным немцам райские сады в самом скором времени.



И поначалу казалось, что так и будет. В период с 1991 по 1996 год уровень доходов населения бывшей ГДР, заметно отстававшей по этому показателю от их западных собратьев, значительно вырос – с 42% до 67% от уровня западногерманских земель. Но за последующие двадцать семь лет он сумел подняться лишь до отметки 75%, зафиксировав финансовую дискриминацию восточных немцев.



Даже сегодня в восточных землях ниже средняя зарплата, пенсии, стипендии, пособие по безработице и социальная помощь. При этом стоимость жизни в том же саксонском Плауэне ничуть не ниже, чем в соседнем баварском Хофе. И так везде. Трудовой миграции – довольно распространенном в Германии явлении – с Запада на Восток практически не наблюдается, зато в обратном направлении поток движется беспрерывно. Почему так? Ответ стоит искать в начале 90-х.



Еще до того, как в 1991 году новые (так и тянет назвать их "оккупационными") немецкие власти провели в Восточной Германии беспрецедентную по масштабам люстрацию: в один день были уволены все сотрудники правоохранительных органов, "чистки" были проведены в сфере образования (считавшейся одной из лучших в то время и даже ставшей примером для школьной системы вполне себе капиталистической Финляндии), в Университете Гумбольдта, главном вузе ГДР, были ликвидированы исторический, юридический, философский и педагогический факультеты, а весь профессорский и преподавательский состав изгнан без права сохранения стажа.



Но еще до всего этого в ФРГ было создано Управление по опеке над бывшей ГДР или Попечительское ведомство (Treuhandanstalt), как его еще называют. Задачей этой организации было привлечение западных инвестиций в новые-старые германские земли. Итогом деятельности Попечительского ведомства стала скупка с последующим банкротством и закрытием западногерманскими концернами 85% всех промышленных предприятий ГДР, еще 10% досталось иностранным инвесторам и только 5% смогли выкупить сами восточные немцы.



При общей численности работающих в ГДР в 8,3 миллиона человек, за первые пару лет работы лишились более 2,5 миллиона. Такова цена крепких объятий западных братьев.



Помните, я упоминал про молокозавод в Плауэне? Его выкупили за символическую плату в 1 дойчмарку (стандартная такса, установленная Управлением по опеке) и закрыли в середине 1990-х. С тех пор никаких промышленных предприятий в Плауэне больше нет, как, впрочем, и почти повсеместно в Восточной Германии. А ведь в 1980-е эта страна занимала 6-е место по объемам промышленного производства во всей Европе.



Западные немцы не просто захватили ГДР, они ее растоптали. Стоит ли после этого удивляться, что первый глава Попечительского ведомства Детлев Рохведдер в 1991 году был убит.



Кто-то скажет: но ведь восточные немцы сами хотели объединиться, никто их силой не заставлял. И тут мы сталкиваемся с известным примером манипуляции и мифотворчества. Дело в том, что никакого референдума об объединении двух Германий или хотя бы о вхождении ГДР в состав ФРГ не проводилось. Все было сделано явочным порядком, фактически как на украинском Майдане. Быть может, в этом и кроется столь нежная привязанность германских политиков к киевскому режиму?



Зная этот факт, совсем по-другому смотришь на претензии к нам Запада по поводу референдумов в Крыму и четырех новых регионах. Это вам не какое-то полупризнанное Косово. Это откровенный акт пренебрежения демократическими процедурами в самом сердце либеральной Европы.



Ну да, то все дела давно минувших дней. Наверняка же за это время жизнь в восточных землях заметно изменилась к лучшему? В качестве ответа на этот вопрос предлагаю вашему вниманию небольшие зарисовки, выдержки из репортажей и газетных статей за последние 7 лет.



2016 год. Сюжет на первом германском канале ARD:



"По улицам Дрездена ходят люди с плакатами, на которых изображена Меркель в нацистской форме. На месте свастики на ее рукаве – знак Евро".



2019 год. Результаты исследования, проведенного немецкими социологами в восточных землях:



"58% опрошенных заявили, что хуже защищены от государственного произвола, чем при ГДР. Еще 52% недовольны тем, как работает в стране демократия. Уровень школьного образования вызвал нарекания 56% опрошенных. Более 70% респондентов заявили, что чувствуют себя в меньшей безопасности, чем во времена ГДР".



2022 год статья в издании Die Zeit от 4 ноября:



"Доходы немцев на востоке все еще значительно ниже, чем на западе страны. Верно и то, что у восточных немцев меньше сбережений, что у них практически нет богатых жителей и их мало на ведущих общественных позициях. Финансовая подушка на Западе несколько больше, и поэтому восточные немцы из-за высоких цен на энергию действительно имеют основания опасаться этой зимой за свое существование".



И, наконец, 2023 год, октябрь. Результаты соцопроса, проведенного телеканалом ARD:



"По мнению большинства граждан Германии, жителям восточных и западных земель до сих пор не удалось стать единым народом. Почти 50% жителей германского Востока ощущают себя именно "восточными немцами", а не немцами вообще. 43% бывших гэдээровцев чувствуют себя ущемленными в правах и даже людьми второго сорта. На такой же вопрос на западе 76% граждан ФРГ назвали себя "просто немцами" и жалоб на ущемление своих прав не высказали. Аналогичные результаты показывают и множество других подобных исследований".



Прошло тридцать лет, выросло целое поколение новых немцев, а результат все также плачевен. В чем же причина такого разительного противоречия в мироощущении граждан одной, казалось бы, страны?



Может, это ностальгия по достижениям социализма? Как рассказывают сами "осси" (общеупотребительное прозвище восточных немцев), во времена ГДР можно было хоть как-то достойно жить: отличная медицина, качественное образование, детские сады – все это, как и многое другое, было бесплатным.



А, быть может, это историческая обида с оглядкой на имперское прошлое? Пруссия, Саксония, Бранденбург, а вовсе не захудалые Тюрингия или Вестфалия были важнейшими землями Второго германского рейха. Фрайберг, Галле, Магдебург, Росток, Дрезден, Лейпциг, не говоря уже о столичном Берлине, – именно эти города в прежние времена были центрами германской науки и культуры. Сегодня от былого величия не осталось и следа.



И все же, вероятнее всего, дело в неоправдавшихся надежах восточных немцев и откровенном пренебрежении со стороны их западных собратьев, которые никогда не стеснялись показать жителям Востока, кто отныне хозяин в их общем доме. Более того, с некоторых пор на германском Западе мнение этих "неправильных" немцев, которые думают не так, желают не того, сочувствуют не тем и вообще просто другие, перестало хоть кого-то волновать. Даже чисто ради приличия.



Вот что написала Die Zeit в той ноябрьской статье 2022 года:



"Восток Германии сделан частью глобального Запада, хотел он этого или нет, хочет он этого или не хочет… вместо того, чтобы продолжать сеять недоверие к до сих пор считавшейся им враждебной идеологии Запада, у Востока сейчас появилась возможность участвовать в нашем общем деле… добровольно. Нельзя допустить, чтобы ошибки, допущенные Западом в 1989 году, когда мы кое-кого не добили, повторились сегодня..."



Полагаю, на сем дискуссию об истиной сути германского объединения можно закрывать. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700222700





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