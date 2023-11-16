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|Руководителем Бюро национальной статистики Казахстана назначен Максат Турлубаев
15:10 17.11.2023
Президент РК Касым-Жомарт Токаев 17 ноября назначил нового руководителя Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба Акорды, распоряжением главы государства новым главой Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан назначен Максат Кайратович Турлубаев.
Максат Турлубаев родился в 1987 году. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования в 2008-м, Сеульский национальный университет в Южной Корее в 2013-м.
Занимал следующие должности:
эксперт, главный эксперт Департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2008-2011);
главный эксперт Департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (2011-2012);
начальник управления Департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2012-2016);
руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области (2016-2020);
руководитель Управления финансов Павлодарской области (2020-2021);
инспектор секретариата руководителя Администрации Президента РК (2021-2022);
заместитель руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (с июля 2022).
У Бюро национальной статистики РК не было официального руководителя с 16 сентября 2023 года, когда предыдущий глава статистического ведомства Жандос Шаймарданов был назначен председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. Он руководил Бюро национальной статистики с февраля 2022 года.