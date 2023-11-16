 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 17.11.2023
17:03  Кадровые перестановки в Узбекистане: оставленные и отставленные
17:00  Война на Украине крайне нужна американской экономике, - Даг Бэндоу
16:58  Месть охамевшей Европе нужно готовить заранее, - Дм.Бавырин
16:54  В развороте России на Восток решающим становится Каспийское направление, - Алексей Чичкин
16:52  Америка всего в одном шаге от войны, которую может и проиграть, - Эй Уэсс Митчелл
16:51  Председатель Си встретился с Байденом, чтобы измерить температуру, - Малек Дудаков
16:50  Государственности Казахстана угрожает "TikTok-исламизм", - Михаил Захаров

16:45  Взлет и падение геополитической Европы, - Натали Тоцци
15:10  Руководителем Бюро национальной статистики Казахстана назначен Максат Турлубаев
15:05  Другие немцы: востоку и западу Германии не сойтись? - А.Белов
15:02  16 сессия Верховного Совета в 1992-м: Что она принципиально изменила в жизни молодого Таджикистана? (история), - Х.Шодиев
15:00  Прагматизм и разобщенность мусульманских стран работает на Израиль, - Зоран Метер
14:58  Time: Почему тупиковая ситуация на Украине, скорее всего, продлится еще год
14:56  У России заканчивается нефть: Штаты вновь поверили в мечту, - С.Савчук
14:54  Мышь из Сан-Франциско: Китай и США решили говорить дальше, - Дм.Косырев
14:53  Узбекистан построит АЭС на границе с РК: чем опасно соседство, и почему мнения казахстанцев никто не спросил
14:50  FT: американские бизнесмены встретили Си Цзиньпина бурными овациями
12:39  Песков заявил, что следующий президент РФ должен быть таким же, как Путин. Клонировать или на принтере?
11:10  Палестинцы бьют по несуществующему европейскому сердцу, - Геворг Мирзаян
11:02  Прорыва не произошло. Встреча лидеров Китая и США не привела к значимым результатам, - Владимир Малышев
10:53  Украины нет. Собрание враждующих вождеств, - Ростислав Ищенко
10:51  Трест лопнул: о новой ситуации в мировой экономике, - Николай Сорокин
10:32  Ближний Восток никогда Америку не любил - а теперь и перестал ее бояться, - СП
09:36  Цифровой юань рвется за пределы Китая, - В.Катасонов
00:50  Обещать - не значит мириться: чем завершились переговоры Байдена и Си на АТЭС? - "Известия"
00:47  Лидеры США и Китая сошлись и разошлись. "Конструктивно" посидели, - "Къ"
00:39  Гагаузы боятся ликвидации своей автономии, - Светлана Гамова
00:37  Конфликт в Газе довел Иран до внутриэлитных разборок, - Игорь Субботин
00:36  Пекин и Вашингтон договорились не задирать друг друга, - В.Скосырев
00:31  Слон и пешка: палестинская проблема и мировая реакция, - Илья Титов
00:28  Палестино-израильская трясина затягивает Запад, - Ирина Алкснис
00:27  "Краткий курс" истории создания Израиля и ХАМАСа: радикализация неизбежна, - В.Овчинский
00:24  Русский солдат под Авдеевкой и палестинский стрелок в Газе - это воины одного батальона, воюющего с Америкой, - А.Проханов
00:02  В Кыргызстане бурно обсуждают законопроект о никабах и объемной бороде
00:01  Президент Садыр Жапаров улетел с визитом в Японию
00:00  Дипломатия от Бабы Вали. Росспикерша Матвиенко фестивалит в Бишкеке
Четверг, 16.11.2023
22:37  В Таджикистане отметили День президента
18:49  Комитет по промышленности Казахстана возглавил очередной "южный киндер" - Азамат Панбаев
18:48  Один пояс, один путь, пара изюминок, - Софья Гер
18:41  В Казахстане ликвидирована очередная ячейка исламистов-террористов - 12 боевиков в Астане, Атырау и Жезказгане
18:40  МВД России в аэропортах Москвы начнет проводить дактилоскопию прибывающих мигрантов
15:16  "Исторический прецедент": власти Франции выдали ордер на арест президента Сирии Асада
15:13  Yeni Safak: Эрдоган готовит дипломатическую атаку на Израиль. Вот его план
15:09  Ш.Рахманова: Папины дочки. Какие должности занимают дочери президентов Центральной Азии?
15:05  Израиль хочет выселить палестинцев в Египет и Иорданию, - Деян Новакович
15:04  Кадровые перестановки в Таджикистане: президент меняет судей в регионах
15:03  Россия русских из Прибалтики не ждет
15:01  Внук Шарля де Голля планирует получить гражданство РФ
15:00  КырСпецслужбы схватили главарей узбекских сузакских сепаратистов
14:57  Сионист Зеленский свое получит. Еще при этой жизни.., - Эрсин Челик
14:55  Королевство кривых зеркал. "Цивилизованная" Дания насильно стерилизовала гренландских девочек-инуиток
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Взлет и падение геополитической Европы, - Натали Тоцци
16:45 17.11.2023

Politico
США

Взлет и падение геополитической Европы

Ситуация на Ближнем Востоке продемонстрировала, насколько разобщенной стала Европа, пишет Politico. Консенсус в отношении палестино-израильского конфликта слабеет. Страны Евросоюза предпочитают пререкаться, пока Газа горит, отмечает автор статьи.

Натали Тоцци (Nathalie Tocci)

Подход Евросоюза к Украине должен был показать, что может собой представлять геополитическая Европа. А теперь Ближний Восток демонстрирует ее крах.

Теперь, когда действующее руководство Евросоюза вступает в заключительный этап своего срока полномочий – выборы в Европарламент намечены на 2024 год, – стоит остановиться и задуматься над той глобальной ролью, которую играет блок, и теми уроками, которые следует извлечь из войн и кризисов последних четырех лет.

Итак, помня о стремлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен добиться формирования "геополитической Еврокомиссии", о котором она заявила в начале своего срока полномочий, стоит задать себе вопрос: как сегодня на самом деле обстоят дела с глобальной Европой?

Давайте начнем с хороших новостей: реакция Европы на специальную военную операцию России на Украине заключает в себе все необходимые элементы успешной внешней политики.

Разумеется, это вовсе не значит, что Европа в обязательном порядке достигнет всех своих целей или что Украина победит в своей экзистенциальной борьбе за выживание. В конце концов, хотя Европа и является одним из ключевых участников, она далеко не единственный игрок, – Украина, Россия, Соединенные Штаты и даже в некоторой степени Китай тоже занимают важные места в этом уравнении. Тем не менее, Европа – это один из ключевых игроков, поэтому эффективная европейская политика – хотя ее одной все же будет недостаточно – несомненно, является необходимой предпосылкой успеха Украины.

Эффективная европейская политика основана на трех важных моментах. Во-первых, это четкое видение: когда речь идет об Украине, Европа точно знает, чего она хочет. Европа хочет, чтобы свободная, независимая и демократическая Украина стала неотъемлемой частью европейской системы безопасности, внутри которой основополагающие принципы международного права – суверенитет и территориальная целостность – пользуются непререкаемым уважением. Это очень трудная задача, учитывая продолжающуюся военную кампанию России, однако со стороны Европы это все равно четкая, принципиальная и последовательная позиция.

Второй момент заключается в том, что Евросоюз продолжает демонстрировать единство в стремлении достичь своей цели. Учитывая, что Россия традиционно была разобщающим фактором во внутриевропейских дебатах, что военный конфликт на Украине оказывает неравномерное негативное воздействие на разных членов блока и что разные страны по-разному воспринимают масштабы угрозы для их национальной безопасности, продемонстрированное Евросоюзом единство вовсе не было чем-то заранее гарантированным.

Тем не менее, угроза разобщения присутствует всегда, и тот факт, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо встал на сторону премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в вопросе украинского конфликта, является причиной для беспокойства. Однако возвращение Дональда Туска на должность премьер-министра Польши с лихвой перевешивает все эти плохие новости и в значительной мере успокаивает.

В-третьих, Европа применяет все более впечатляющий набор политических инструментов на этом фронте – от увеличения своей доли в той военной и экономической помощи, которую получает Киев, до снижения собственной зависимости от России в вопросе поставок энергоресурсов, приема миллионов украинских беженцев и возвращения к вопросу о расширении блока. Что касается Украины, Евросоюз демонстрирует единство в стремлении к своей цели и следует четкой стратегии, чтобы ее достичь.

Но на этом хорошие новости заканчиваются.

Геополитическая Европа, которая совсем недавно служила эмблемой "интегрированного подхода Евросоюза к конфликтам и кризисам", впервые продемонстрировала свою неустойчивость в Сахеле. Эпидемия госпереворотов, прокатившаяся по этому региону, показала несостоятельность подхода блока – Францию в буквальном смысле выкинули из Сахеля, и Евросоюз растерялся, не понимая, что ему делать.

После госпереворота в Нигере Европа встала на сторону Экономического сообщества стран Западной Африки, заявив, что, сделав это, она наконец вернулась на нужный путь и теперь придерживается своего обещания искать "африканские решения для африканских проблем". Но как бы привлекательно ни звучал это лозунг, за ним скрывается упрямая реальность: когда речь заходит о Сахеле, Евросоюз понятия не имеет о том, чего он хочет.

Теперь давайте обратимся к Кавказу, где поначалу Европа в принципе знала, чего хочет. Никто не оспаривал территориальную целостность Азербайджана – и его право на Нагорный Карабах, – однако все выступали против того, как именно Азербайджан добивался своей цели – посредством 10-месячной осады, последовавших за ней военных действий и жесточайшей этнической чистки, направленной против 120 тысяч армян, живших в анклаве. Европа также выступает против стремления Баку создать коридор в Нахичевань военным средствами, потому что это является нарушением суверенитета Армении.

Здесь Евросоюз тоже выложил несколько своих фишек на стол: председатель Европейского совета Шарль Мишель потратил массу своего политического капитала в попытках выступить посредником между Ереваном и Баку, а Евросоюз отправил в Армению гражданскую наблюдательную миссию. Однако на Кавказе европейские внешнеполитические инструменты слишком слабы, чтобы с их помощью можно было достичь целей Европы.

В отличие от ситуации с Украиной, экономическая помощь Евросоюза Кавказу крайне ограничена, блок (за исключением Франции) не оказывает почти никакой военной поддержки этому региону, Азербайджан имеет довольно значительное влияние на некоторые страны Евросоюза в области энергетики, и по крайней мере пока речь о расширении ЕС в этот регион не идет. То есть в случае с Кавказом у Евросоюза есть определенные цели, но в настоящее время у него нет средств для их достижения.

А теперь обратимся к Ближнему Востоку. Европейский консенсус касательно палестино-израильского конфликта тщательно вырабатывался на протяжении нескольких десятилетий, в результате чего в конце 1990-х и начале 2000-х годов была сформулирована разумная, сбалансированная и относительно подробная концепция урегулирования конфликта, предусматривающая создание двух государств с границами 1967 года. Эта концепция позволяла гарантировать безопасность Израиля, самоопределение Палестины и уважение к правам всех сторон.

Но этот консенсус вот уже некоторое время неуклонно слабеет. Отдельные члены Евросоюза все больше склоняются на сторону Израиля, который, в свою очередь, все более открыто отвергает двухгосударственное решение.

Евросоюз много лет избегал дискуссий по поводу этого ослабевающего консенсуса, предпочитая доверять премьер-министру Биньямину Нетаньяху, убеждавшему блок в том, что палестинский вопрос можно отложить в сторону, – впервые эту идею поддержал бывший президент США Дональд Трамп, выступив посредником при подписании Соглашений Авраама, а затем и нынешний президент США Джо Байден, который попытался добиться нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии.

Однако та катастрофа, которая развернулась на Ближнем Востоке после нападения ХАМАС 7 октября и ответного удара израильской армии, наглядно продемонстрировала очевидную истину: палестинский вопрос нельзя обходить вниманием или игнорировать. И она обнажила крайне неудобную правду о том, насколько разобщенной стала Европа.

Плачевный раскол на Генеральной Ассамблее ООН спустя всего несколько часов после того, как Европейскому совету удалось выработать хоть и слабый, но по крайней мере единый подход к конфликту, показал Европу в ее худшем виде. У Европы было видение касательно Ближнего Востока – единственное видение, которое могло обеспечить устойчивый мир. И у нее все еще есть экономические (в отношениях с палестинцами) и коммерческие (в отношениях с Израилем) рычаги влияния, которые могли бы способствовать реализации этого видения, но ей всегда недоставало смелости, чтобы ими воспользоваться. И теперь мы, похоже, предпочитаем пререкаться друг с другом, пока Газа горит.

Подход Евросоюза к Украине должен был показать, что может собой представлять геополитическая Европа. Но теперь Ближний Восток демонстрирует ее крах.

Натали Тоцци – директор Института международных отношений (Istituto Affari Internazionali), профессор в Европейском университетском институте и научный сотрудник в Институте гуманитарных наук. Ее новая книга называется "Зеленая и глобальная Европа" ("A Green and Global Europe").

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700228700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрели закон по вопросам информационной безопасности
- Отечественным товаропроизводителям не нужно будет получать индустриальный или CT-KZ сертификаты - Алихан Смаилов
- Маулен Ашимбаев принял участие в конференции, посвященной 85-летию Жогорку Кенеша Кыргызстана
- Кадровые перестановки
- Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов
- Состоялось первое заседание Национального совета по профессиональным квалификациям
- Проблемные вопросы в сфере миграции обсудили на заседании депутатской группы "Өңір"
- В суд направлены уголовные дела в отношении руководства АО "Озенмунайгаз"
- Участник террористической группы экстрадирован из Болгарии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  