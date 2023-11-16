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Государственности Казахстана угрожает "TikTok-исламизм", - Михаил Захаров
16:50 17.11.2023

Государственности Казахстана угрожает "TikTok-исламизм"

МИХАИЛ ЗАХАРОВ
16 ноября 2023

Оперативники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали участников экстремистской группировки, которые планировали свержение светского строя.

Ячейки, действовавшие в Астане, а также в областных центрах Атырау (бывший Гурьев) и Жезказгане, пропагандировали экстремистскую идеологию и террористические методы - и вербовали сторонников, сообщает ТАСС. Арестованы предполагаемые руководители и активисты этих радикальных групп.

"Ряд членов группировки имеют судимость за совершение тяжких преступлений, в том числе убийство сотрудника полиции, бандитизм, разбои, грабежи, кражи и изнасилования", - уточнили в КНБ.

Это не первый случай вскрытия радикально-религиозного подполья. В начале сентября на граничащем с Россией севере республики - в Актобе (Актюбинске) полиция и КНБ нейтрализовали радикальную религиозную ячейку и изъяли экстремистскую литературу.

Именно в Актобе в июне 2016 года имели место беспорядки на религиозной почве - вплоть до нападения групп вооруженных исламистов на оружейные магазины и попытки атаковать воинскую часть Нацгвардии. От рук боевиков тогда погибли трое военных и четверо мирных жителей, 18 террористов ликвидировали во время спецоперации.

Нападавших причислили к так называемым такфиритам - приверженцам радикального исламистского течения египетского происхождения. Оно базируется на идеях основателя "Братьев-мусульман" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сайида Кутба. Такфиризм - от слова "такфир" (обвинение в неверии) - подразумевает радикальное отношение к светской государственности, которую собственно и считают проявлением неверия - "куфр".

Такфиризм с теми или иными вариациями считается базой для идеологий радикальных организаций - от локальных, вроде "Имарата Кавказ" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и "Исламского движения Узбекистана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до глобальных "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и "Исламского государства" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

"Ядовитые секты" по всей республике

Сообщения о том, что подпольные объединения набирают сторонников, а радикальные течения ислама приобретают "политический характер", неоднократно поступали в последнее время. В том числе и от официальных лиц.

В начале октября года депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Ермурат Бапи подал запрос президенту Касым-Жомарту Токаеву, премьеру Алимхану Смаилову и в руководство КНБ.

По словам депутата Бапи, "ядовитые исламские секты" активно распространяются по всей стране: в северных Атырауской и Актюбинской областях, в центральной Улытауской области (ее столица - город Жезказган, где КНБ сейчас накрыл экстремистскую ячейку), на юге - в Алма-Ате и окрестностях, и на западе, в Мангистауской области.

Один из крупных центров прикаспийской Мангистауской области, промышленный город Жанаозен считается социальной горячей точкой.

В 2011 году здесь проходили масштабные забастовки, при подавлении которых были задействованы войска. В 2022-м митинги в Жанаозене стали триггером для общенациональных беспорядков, пиком которых стали погромы в Алма-Ате. Весной этого года здесь снова проходили выступления рабочих, которые жестко пресекали правоохранители.

Все эти выплески недовольства носили сугубо экономический, а не религиозно-политический характер, но неспокойный фон надо учесть.

По мнению депутата Ермурата Бапи, малый бизнес Мангистауской, Актюбинской и других проблемных регионов, особенно бизнес, связанный с рыночной торговлей, "захватывают ваххабиты" или салафиты. Термины "ваххабизм", "салафизм" и "такфиризм" несколько отличаются по содержанию, но в данном контексте это фактически синонимы.

Полиция и военная техника на улице в Алма-Ате во время протестов

"Ни для кого не секрет, что в самой государственной власти есть высокопоставленные служащие, которые поддерживают пропаганду ваххабизма и чуждых течений. Если это не просто слухи, а реальная ситуация, то наша государственность находится под угрозой", - утверждал депутат Мажилиса.

Схожего мнения придерживается и корреспондент RT Филипп Прокудин, знакомый с ситуацией в республике. По его мнению, события января 2022 года показали, что "часть спецслужбы, наследницы КГБ была тесно связана с тем, что называется экстремистским подпольем", и фактически тогда многие силовики просто саботировали приказы.

"В истеблишменте были люди, которые покровительствовали в том числе религиозному экстремизму, активно занимались прозелитизмом в своем кругу", - сказал ИА Регнум Прокудин.

"Переизобретение религии" через Instagram (принадлежит американской компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской в РФ)

Общая исламизированность казахов как кочевников в целом несколько ниже, чем оседлых народов - таджиков и узбеков. Но практика последних лет показывает, что в республику проникают эмиссары международных радикальных структур - таких как распространенная в Центральной Азии группировка "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Есть и последователи запрещенного "Исламского государства".

На это в комментарии ИА Регнум указал преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения РАНХиГС Сергей Маргулис.

"Имеется достаточно обширная идеологическая и социальная база для потенциальной религиозной радикализации", - сказал ИА Регнум военный инструктор, публицист, уроженец Алма-Аты Святослав Голиков.

Заявление КНБ о том, что среди арестованных религиозных радикалов много людей с уголовным прошлым - вполне правдоподобно. На то, что группы такфиритов - это продукт слияния криминальной среды и псевдорелигиозных идей, указывал профессор КазНПУ им. Абая, религиовед Асылбек Избаиров, комментируя январские погромы 2022 года в Алма-Ате.

Радикальный исламизм, эксплуатирующий тему социальной справедливости, представляет "не вызов, но вполне заманчивое предложение" и для социально неблагополучных групп - в частности молодежи, отмечает Голиков. По его мнению, "реально сделать этот шаг на свой страх и риск готовы пока немногие, но эта опция открыта".

"Ислам в обществе становится в некотором роде субкультурой. Его последователи читают рэп, носят футболки с соответствующей символикой, делают наклейки на машинах", - указывает профессор Маргулис.

Вопрос, к какому течению ислама, к какой правовой школе - мазхабу человек относится, значения не имеет. Самое главное, что он мусульманин, он этим гордится, и его путь это джихад, борьба с неверными, полагает собеседник.

Бытовая исламизация населения нарастает, соглашается российский общественный деятель, долгое время живший в Казахстане (точнее, во вполне "светской" Караганде) Роман Юнеман. По его мнению, если ранее казахи не были активными мусульманами, а в обществе сохранялись многочисленные домонотеистические атрибуты, то сейчас проходит "переизобретение ислама".

Происходит замена традиционной "мягкой" версии более радикальными. Проповедники новой, радикальной волны работают через социальные сети Tik Tok и Instagram, указывает Юнеман.

Расширение такого нового толкования ислама создает потенциальную базу в том числе и для радикальных джихадистов, полагает Юнеман. Кроме того, Казахстан уже сталкивается с таким феноменом, который перетекает из Европы, как исламизм постиндустриального общества, примером чего могут служить и "религиозный рэп", и проповеди через TikTok, говорят эксперты.

Теологи для тюрем

Борьба с новой волной религиозного радикализма ведется в Казахстане не первый год - с упреждением и достаточно успешно: как по части антиэкстремистских законов, так и практической работы силовиков, оценивает Маргулис.

Ведется работа в потенциальных рассадниках джихадизма - в местах заключения. В тюрьмах введены должности штатного теолога (таких специалистов готовят в университетах), отмечает Юнеман.

Режим Токаева стабилен, силовики действуют оперативно, а исламисты все-таки составляют меньшинство, указывает Маргулис.

Но с другой стороны, рост радикализма вполне может быть использован в своих интересах частью казахского истеблишмента, полагает Голиков.

"Социальные поля, которые в свое время удобрялись и засеивались салафизмом под руководством Кайрата Сатыбалды, племянника Нурсултана Назарбаева, дали обильные всходы, и буйный рост этой растительности имеет потенциал выхода из-под контроля центральной власти", - отмечает собеседник.

Надо учесть мировую тенденцию на радикализацию ислама, которая "не обойдет Казахстан ни при каком раскладе", допускает профессор Маргулис. Если республика столкнется с новыми вызовами, и они начнут подрывать стабильность, как в январе 2022 года - тогда положение может выйти из-под контроля.

"Необходимо помнить, что в Казахстане все еще проживают порядка трех миллионов русских людей, которые рискуют оказаться в заложниках потенциальной дестабилизации", - выразил опасение Голиков.

Транзитная угроза

Справедливости ради, в Казахстане ситуация с религиозным экстремизмом более благоприятна, чем в соседней Средней Азии - в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, отмечает Сергей Маргулис. Но есть другая угроза: проникновение деструктивных групп в Россию с потоком среднеазиатских мигрантов. Это наша внутренняя проблема, а Казахстан выступает здесь в роли транзитной территории, отмечает Святослав Голиков.

"Между Северным Кавказом и Казахстаном, по тем данным, которые я получал у сотрудников силовых органов, был налажен сильный подпольный товарообмен оружием и прочим нелегальным товаром. Граница у нас не так защищена, как бывшая граница СССР", - указывает Филипп Прокудин.

И если у России и Казахстана есть единый подход к пониманию, кого считать исламскими радикалами, то с другими странами региона все обстоит сложнее. "Например, движение "Таблиги Джамаат" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в России признано экстремистским, а в Киргизии таковым не считается", - указывает Маргулис.

В плюс идет то, что российские и казахстанские правоохранители наладили неплохое взаимодействие - в двустороннем и международном форматах. Идет работа в составе Региональной антитеррористической структуры ШОС, идут консультации по линии ОДКБ, говорит Маргулис. Однако лавирование Астаны между Европой и Россией может негативно повлиять на ситуацию, говорят другие эксперты.

Кроме того, помимо радикально-религиозной угрозы, надо учесть фактор сугубо светского пантюркистского национализма. Нельзя забывать об идее так называемого "Оренбургского коридора", полагают эксперты. "Оренбургский коридор" - полоса земли, отделяющая Казахстан от Татарстана и Башкирии - не дает покоя пантюркистам.

Получение контроля над Оренбуржьем может дать Казахстану общую границу с Башкирией, что создаст исламский пояс, который сможет контролировать волжские пути и даст его обладателям немалую долю российского нефтедобывающего комплекса, полагают эксперты. Учитывая то, что на территории Оренбургской области регулярно пресекается деятельность экстремистских группировок, силовым органам стоит обращать пристальное внимание на ситуацию в регионе.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700229000


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