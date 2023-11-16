Председатель Си встретился с Байденом, чтобы измерить температуру, - Малек Дудаков

16:51 17.11.2023 Председатель Си встретился с Байденом, чтобы измерить температуру



МАЛЕК ДУДАКОВ

16 ноября 2023



К переговорам лидеров США и Китая, прошедшим в Сан-Франциско, готовились на протяжении многих месяцев. В публичном поле создавалось впечатление, что саммит АТЭС станет чуть ли не судьбоносным для всего Индо-Тихоокеанского региона. Однако итоги впечатляют не особо.



С самого начала саммит АТЭС представлял из себя довольно странное зрелище.



Проводят его в этом году чуть ли не в самом проблемном мегаполисе США - Сан-Франциско, который заполонили бездомные и наркоманы. Уровень преступности там зашкаливает, грабежи в магазинах де-факто декриминализованы, и уличные банды устраивают целые набеги на торговые центры.



Законопослушный же средний класс и малый бизнес массово уезжают из такого "либерального рая". С начала пандемии число пользователей общественным транспортом в Сан-Франциско упало на две трети, как и активность мобильной связи.



Центр города напоминает "зомбилэнд" - заколоченные витрины некогда престижных бутиков и палаточные лагеря умирающих от передозировки наркоманов.



Китайская пресса вовсю потешалась над состоянием Сан-Франциско - в сравнении с каким-нибудь Шанхаем он смотрится совсем уж жалко.



Власти Калифорнии попытались заранее "зачистить" город от бездомных. Правда, это лишь вызвало возмущение местных жителей, ведь делается это только ради иностранцев. А как только они уедут, палаточные лагеря, наркоманы и преступность вернутся обратно.



Впрочем, даже с этим справиться толком не удалось. Поэтому весь центр перегородили баррикадами, чтобы избежать проблем с уличными бандами или протестующими. Последних собралось очень много, причем среди них были и оппоненты Китая, и зеленые, и сторонники Палестины. Но все они резко критиковали политику президента США.



Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина прошла в особняке, что называется, "с историей". Он был построен в начале XX века на деньги от добычи золота, чем тогда занимались завезенные в Калифорнию китайские рабочие. Они трудились в нечеловеческих условиях и подвергались жуткой дискриминации. Такое место было выбрано явно не случайно и стало попыткой американской стороны показать силу и морально давить на китайскую делегацию.



Встреча длилась больше двух часов. При этом вопросов на обсуждении было слишком много.



Главное, что интересовало США, - это помощь Китая в разрешении опиоидного кризиса. От передозировки наркотиками ежегодно погибает по 100 тысяч американцев. А сырье для производства наркотиков в основном поступает из Поднебесной, и власти КНР могут перекрыть эти потоки, нарушив логистику наркокартелей.



Но в ответ Китай требует ослабления санкций в отношении силовых структур, которые США обвиняют в нарушении прав уйгуров.



В контексте зеленой повестки обе стороны договорились принять резолюцию с призывом утроить долю возобновляемой энергетики к 2035 году, а также сократить выбросы метана. Но это лишь символическая декларация в виде рекомендации и не более того.



Примерно аналогичным образом обсуждалось и регулирование сферы искусственного интеллекта. Могли быть заключены договоренности о замедлении разработки дронов с ИИ, опять же без жестких требований и условий.



Китайскую сторону больше интересовал вопрос инвестиций - не зря Си Цзиньпин взял с собой крупную делегацию бизнесменов.



Китайская экономика тесно связана с американской, и кризисные моменты в США эхом отзываются и в Поднебесной. Проблемы на ипотечном рынке и с банками привели к негативным последствиям по обе стороны Тихого океана. Несколько крупных китайских застройщиков недавно разорились.



Сложная ситуация и с инвестициями: если еще 1–2 года назад чистый приток иностранных вложений в китайскую экономику стабильно превышал 100 миллиардов долларов, то теперь он впервые за 25 лет стал негативным.



Влияют нынешние санкционные войны и закручивание гаек в США в отношении китайских банков и технологических компаний.



Однако общий фон не очень благоволил достижению каких-то экономических прорывов.



Спустя сутки после встречи Байдена и Си Цзиньпина начали действовать очередные, еще более жесткие санкции в отношении экспорта чипов в Китай. США рассматривают эту сферу как вопрос национальной безопасности и всячески пытаются замедлить технологический прогресс в Китае, чтобы не отставать в научной гонке.



Особняком стоит вопрос Тайваня.



Не зря на встрече лидеров двух стран уже прямо обсуждалась тема возможного конфликта вокруг имеющего стратегическое значение острова.



В январе на Тайване пройдут выборы, которые иначе как судьбоносными не назовешь. Победа ориентированных на США сил может привести к дальнейшей военной эскалации и угрозе крупного столкновения. Успех же прокитайских партий позволит Пекину начать интеграцию острова вопреки воле Вашингтона.



Приезд Си Цзиньпина в США сам по себе очень знаковый.



Это первый за шесть лет визит китайского лидера в Америку. В прошлый раз он посещал резиденцию Мар-а-Лаго ради общения с ДональдомТрампом. Те времена можно назвать поистине травоядными - отношения США и Китая еще были вполне стабильными. Хотя именно при Трампе они стали быстро портиться с началом торговых войн.



Сейчас встреча с Байденом проходит ровно за год до выборов. Это возможность для китайского лидера померить температуру в американской политике и разъяснить для себя, куда будут двигаться США. Ведь нынче позиции Байдена шатки как никогда. В опросе за опросом он проигрывает своему главному оппоненту в лице Трампа.



Причем отрыв Трампа со временем только растет.



Электоральные модели показывают, что если бы президентские выборы прошли завтра, то Трамп бы получил больше 290 выборщиков (для победы достаточно 270) и с легкостью выиграл. Байден же на этом фоне предстает настоящей "хромой уткой" - с международными кризисами, которые он не способен разрешить. И приближающимися выборами, на которых Байден вполне может проиграть.



В случае возвращения Трампа к власти в ноябре 2024 года ничего хорошего отношения США и Китая не ждет.



Для Трампа именно Поднебесная является главным геополитическим соперником Америки. Он вполне может как-то договориться с Россией по Украине, устроить деэскалацию на Ближнем Востоке. Но все это только ради того, чтобы сосредоточиться на конфронтации с Китаем. Причем по всем фронтам - от торгового до военного.



Нынешняя встреча Байдена и Си Цзиньпина - попытка хоть о чем-то всерьез договориться, пока на то имеется возможность. Но она закончилась полным фиаско - уже слишком много принципиальных противоречий, а антикитайское лобби в Вашингтоне чересчур сильно, чтобы позволить Байдену пойти на какие-то реальные уступки.



Много шума из ничего - такой классической американской фразой можно оценить итог переговоров, интерес к которым так долго подогревался.



Заявление Байдена по итогам переговоров с очередным оскорблением в адрес китайского лидера, которого он повторно назвал "диктатором", лишь олицетворяет фактический провал переговоров. Успешный саммит бы точно не закончился на такой скандальной ноте.



Тренд на усиление конфронтации никуда не делся - он будет продолжаться. Январские выборы на Тайване явно закончатся крупным международным кризисом. Затем Америка погрузится в свой электоральный цикл, который может закончиться возможной победой республиканцев и жестких оппонентов Китая.



Так что текущий визит Си Цзиньпина в США в итоге вполне может оказаться последним. Источник - REGNUM

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