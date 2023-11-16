Америка всего в одном шаге от войны, которую может и проиграть, - Эй Уэсс Митчелл

16:52 17.11.2023 Foreign Policy

США



Америка всего в одном шаге от войны, которую может и проиграть

FP: США проиграют в мировой войне, если не начнут готовиться к ней уже сейчас



Мировая война - отнюдь не теоретическая вероятность и не бред "ястребов", считает автор статьи в FP. США уже должны готовиться к ней, иначе их ждет поражение. Возможно, Вашингтону стоит переориентировать часть гражданской промышленности на военные цели.



Эй Уэсс Митчелл (A. Wess Mitchell)



Соединенные Штаты оказались всего в шаге от мировой войны, которую могут и проиграть. В двух из трех стратегически важнейших регионов мира назрели серьезные конфликты, требующие внимания США. Если Китай решит напасть на Тайвань, ситуация грозит стремительно перерасти в глобальную войну сразу на трех фронтах - с прямым или косвенным участием США. Время истекает, и, хотя варианты как улучшить положение США еще есть, все они потребуют серьезных усилий и неизбежных компромиссов. Пришло время действовать по-настоящему решительно и мобилизовать США, нашу оборону и союзников на борьбу, быть может, с величайшим мировым кризисом нашей эпохи.



Разговор о затруднительном положении США в столь резких выражениях наверняка покажется многим читателям паникерством. Америка давно уже самая могущественная держава на земле. Она выиграла две мировые войны, победила Советский Союз и до сих пор обладает мощнейшими в мире вооруженными силами. За последние полтора года Соединенные Штаты навязали России колоссальные издержки, поддержав Украину настолько, что автору даже казалось возможным, что Вашингтон сможет нанести Москве решающее поражение чужими руками, после чего сосредоточит внимание на укреплении своей военной позиции в Индо-Тихоокеанском регионе.



Но с каждым днем эта стратегия становится все менее жизнеспособной. Россия мобилизуется для затяжного конфликта на Украине, в Леванте открывается новый фронт, и для стремительно вооружающегося Китая возрастает искушение предпринять решительные шаги на Тайване. Пекин уже испытывает терпение Вашингтона в Восточной Азии, прекрасно понимая, что справиться с третьим геополитическим кризисом Соединенным Штатам будет непросто. Если война действительно начнется, США выяснят, что часть важнейших факторов внезапно начала работать против них.



Один из таких факторов - это география. Как ясно дали понять две последние стратегии национальной обороны США и подтвердила последняя комиссия Конгресса по стратегической политике, сегодняшняя американская армия не готова к войнам с двумя основными соперниками одновременно. Если Китай нападет на Тайвань, Соединенным Штатам будет трудно отразить его натиск, не прервав при этом поток помощи Украине и Израилю.



Это происходит не потому, что Соединенные Штаты в упадке. А потому, что в отличие от США, которым приходится быть сильными на всех трех театрах, каждому из противников - Китаю, России или Ирану - достаточно проявить силу лишь в собственном регионе, чтобы достичь своих целей.



Наихудший сценарий - это эскалация войны как минимум на трех отдаленных театрах военных действий, в которой растянутые силы США будут сражаться бок о бок с плохо оснащенными союзниками, фактически неспособными защитить себя от крупных промышленных держав, у которых хватает решимости, ресурсов и безжалостности, чтобы выдержать затяжной конфликт. Эта борьба потребует от американцев и их союзников национального единства, мобилизации ресурсов и готовности к самопожертвованию, невиданной уже несколько поколений.



Соединенным Штатам и прежде доводилось воевать на нескольких фронтах. Но в прошлых конфликтах они всегда превосходили противников. Сегодня ситуация изменилась: китайский флот уже затмевает американский по количеству кораблей, и каждые четыре года растет на целый французский (около 130 кораблей, по словам начальника штаба ВМС Франции). Для сравнения, ВМС США в течение следующего десятилетия планируют закупить лишь 75 кораблей.



Из этого вытекает другая слабость - деньги. В прошлых конфликтах Вашингтон мог легко обогнать противников по расходам. Во Вторую мировую войну отношение государственного долга США к ВВП почти удвоилось: с 61% до 113%. Сегодняшняя же Америка вступит в конфликт с долгом, уже превышающим 100% ВВП.



Если предположить, что темпы роста будут такими же, как во Вторую мировую, вполне резонно ожидать, что долг дорастет до 200% ВВП или даже выше. Как отмечают Бюджетное управление Конгресса и другие источники, долговая нагрузка такого масштаба чревата катастрофическими последствиями для экономики и финансовой системы США.



Глобальный конфликт повлечет за собой другие опасности. Два соперника США - Россия и Иран - крупные производители и экспортеры нефти и энергии. В одном из недавних докладов утверждается, что длительная блокада Ормузского пролива на фоне обширного конфликта на Ближнем Востоке может привести к тому, что цены на нефть перевалят за отметку в 100 долларов за баррель, что, в свою очередь, существенно усугубит инфляционное давление. Основной держатель американского долга - Китай, и длительная распродажа со стороны Пекина может привести к скачку доходности американских облигаций и лечь дополнительным бременем на экономику. Разумно предположить, что американцы столкнутся с нехваткой вообще всего: от электроники до строительных материалов.



Но все это меркнет по сравнению с человеческими потерями, которые Соединенные Штаты могут понести в результате глобального конфликта. Наверняка погибнет масса американских военных. У одних противников США есть обычные и ядерные возможности, которые могут достичь американской территории. Другие же могут вдохновлять или устраивать террористические атаки в духе ХАМАС на территории США - а осуществлять их будет даже легче, учитывая дырявую южную границу.



Если это покажется вам кошмаром, то так и должно быть. Как гласит библейская пословица, страх - начало мудрости. Глобальная война перестала быть сугубо теоретической катастрофой, которую обсуждают лишь умники от политологии, или горячечным бредом "ястребов" и милитаристов. Это реальная и предсказуемая, не сказать неизбежная, возможность.



Соединенным Штатам следует напрячь все нервы, чтобы подготовиться к этому сценарию в надежде сдержать конфликт, но при этом гарантировать, что американцы будут готовы к нему, если он все же разгорится. Эффективная подготовка - путь к лучшему сдерживанию. Шаги по повышению боеготовности посылают противникам четкий сигнал, что агрессия окажется опаснее для них самих, чем стабильность и мир.



Непосредственный приоритет для Соединенных Штатов - обеспечение Украины, Израиля и Тайваня оружием, необходимым для самозащиты. У этих игроков на кону сейчас поставлено больше всего - и именно они подвергаются крупнейшим рискам. Самый многообещающий шанс предотвратить всеобщий конфликт заключается в том, чтобы придать этим пограничным государствам отваги и сделать их настолько "колючими", что агрессия будет остановлена или сдержана до того, как сможет распространиться.



Но это будет невозможно, если Соединенные Штаты не приведут в порядок свою оборонно-промышленную базу. С начала российско-украинского конфликта общий объем оборонного производства США увеличился всего на 10%, даже несмотря на ошеломляюще высокий расход военных боеприпасов в крупном конфликте между промышленными державами по сравнению с ограниченными противоповстанческими операциями недавнего прошлого.



Ситуация настолько серьезна, что Вашингтону, быть может, даже придется применить Закон об оборонном производстве и переориентировать часть гражданской промышленности на военные цели. И даже в этом случае правительству США, возможно, придется пойти на драконовские шаги, чтобы мобилизовать промышленную базу США, включая отбор материалов и сырья, предназначенных для потребительской экономики, расширение производственных мощностей и пересмотр экологических норм, которые осложняют выпуск военной техники.



Совершенно очевидно, что Вашингтону придется увеличить расходы на оборону. Стабилизация военных расходов со стороны администрации Байдена, сплошные "казенные пироги" вместо толковых ассигнований и настойчивое требование, чтобы армия тратила средства на климатическую политику или социальные расходы - это ошибочный подход. Чтобы подготовиться к войне, не увеличивая долга, Вашингтону придется сократить расходы на социальные программы, пользующиеся широкой народной поддержкой.



Никто в Конгрессе не захочет сообщать пожилым избирателям, что их льготы урежут. Но иначе придется в обозримом будущем, когда разразится война, растолковывать, почему их детей или внуков отправляют в горячие точки без должного оружия.



Предпринять важные шаги придется и союзникам США. Конфликт на Украине внушил европейским членам НАТО, в первую очередь Германии, более серьезное отношение к вопросам безопасности. Но даже сейчас менее трети из них выполняют обязательство тратить на оборону не менее 2% ВВП. Крупнейшим западноевропейским членам альянса еще предстоит выполнить обещание, данное более года назад на саммите в Мадриде, и разместить на восточном фланге НАТО подразделения размером с бригаду.



Правительствам и гражданам Запада придется пересмотреть приоритеты, чтобы не оказаться в предстоящей борьбе в невыгодном положении. Американцам нет смысла связывать себя по рукам и ногам поспешной и чрезвычайно дорогостоящей климатической политикой, которая подрывают экономический рост, когда Китай строит по две угольные электростанции в неделю. Европейцам придется преодолеть свою нелюбовь к ядерной энергии, а американским прогрессистам - отбросить добровольно введенные ограничения, которые мешают Соединенным Штатам наращивать производство энергии.



Ничто из этого списка не просто. Но Соединенные Штаты и их союзники вступают в период, когда придется принимать трудные решения. Происходящее на Украине и в Израиле казалось невообразимым даже несколько лет назад, и это еще цветочки - ягодки будут позже. Американцам и союзникам пора начать наводить порядок уже сейчас, чтобы глобальный конфликт, если он произойдет, не застал нас врасплох.



Эй Уэсс Митчелл - руководитель инициативы "Марафон" и бывший помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Источник - ИноСМИ

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