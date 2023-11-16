Война на Украине крайне нужна американской экономике, - Даг Бэндоу

17:00 17.11.2023 The American Conservative

США



Помощь Украине: проливать кровь ради создания рабочих мест



Конфликт на Украине способствует экономическому подъему США, пишет TAC. Сторонники этой идеи говорят о прибылях производителей оружия и создании новых рабочих мест. Америка зарабатывает на убийствах граждан других стран и ядерной конфронтации, отмечает автор статьи.



Дуг Бэндоу



Убить нескольких русских, поддержать крупный вооруженный конфликт, создать риск ядерной конфронтации. Все для того, чтобы дать американцам работу. Ну что может пойти не так?



Воевать с Россией у Украины получается плохо. Ее сторонники в отчаянии.



Сталкиваясь с нарастающим противодействием опосредованном противостоянии Вашингтона против России, некоторые сторонники Киева сегодня утверждают, что конфликт – это замечательный способ создать рабочие места. Убить нескольких русских, поддержать крупный вооруженный конфликт, создать риск ядерной конфронтации. Все для того, чтобы дать американцам работу. Ну что может пойти не так?



Например, Габриэлюс Ландсбергис является министром иностранных дел Литвы – одной из многих в Европе иждивенок Америки в вопросах обороны. Правительство этой страны громко причитает о российской угрозе, а само выделяет на военные нужды меньше, иногда гораздо меньше средств, чем США. Так вот, Ландсбергис недавно объявил о своем предстоящем визите в США, где он постарается выудить у Вашингтона побольше денег.



Объяснил он это так: "У нас есть план поездок… в различные штаты, план встреч, например, с различными компаниями, продающими боевую технику и создающими реальные рабочие места в США. Большая часть денег, потраченных на Украину, на самом деле была потрачена в США".



Администрация Байдена начала делать аналогичные пропагандистские заявления, чтобы добиться в Вашингтоне поддержки боевых действий. Вот что пишет издание Politico: "В последнее время высокопоставленные республиканцы из палаты представителей и лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл (Mitch McConnell) призывают советника по национальной безопасности Джейка Салливана и прочих чиновников из администрации активнее добиваться от законодателей согласия на выделение дополнительной помощи Украине. Они утверждают, что в противном случае администрация рискует лишиться важной поддержки".



Итак, помощники Байдена тоже утверждают, что убивать иностранцев полезно для экономики. В другой статье Politico говорится: "Белый дом незаметно призывает законодателей из обеих партий во время зарубежных поездок выступать за продолжение военных усилий, утверждая, что это будет способствовать экономическому подъему внутри страны. Помощники раздают сторонникам продолжения военной помощи Украине из числа демократов и республиканцев основные тезисы для продвижения идеи о пользе такой помощи для занятости в США".



Администрация настаивает, что если вбухивать в зарубежные конфликты еще больше средств налогоплательщиков, мы все станем от этого богаче, а "американская экономика окрепнет, и там появятся новые рабочие места". Но если так, зачем останавливаться на 61,4 миллиарда долларов, которые запросила администрация? Давайте удвоим, утроим, даже учетверим этот запрос. В этом случае экономика начнет работать на турбонаддуве, и у нас появятся миллионы рабочих мест. Чем больше убитых иностранцев, тем состоятельнее американцы!



И вообще, зачем ограничиваться финансированием боевых действий между русскими и украинцами? Почему бы нам самим не вступить в них? Если американцы начнут воевать, представьте, сколько оружия придется покупать Вашингтону и сколько появится новых рабочих мест! Процветать будут не только торговцы смертью, но и американские похоронные бюро.



Совершенно очевидно, что это ужасный аргумент. Потраченные на оружие деньги уводятся из других статей бюджета. А это ведет к закрытию более продуктивных рабочих мест. Лучше покупать что угодно, чем бомбы для никому не нужного зарубежного конфликта. Военные ассигнования нужны тогда, когда под угрозой безопасность Америки. Это не эффективный экономический стимул. Как говорит Хайди Пелтиер (Heidi Peltier) из Института Уотсона, "военные расходы создают не так много рабочих мест, как некоторые другие отрасли, скажем, образование, здравоохранение или чистая энергетика". Наполняя Америку деньгами, мы создаем больше рабочих мест, чем когда производители оружия отправляют свою продукцию на Украину.



К сожалению, доводы в пользу массового убийства ради создания рабочих мест начались не с Украины. Такая политика пышным цветом цвела еще при предыдущей администрации. Например, президент Дональд Трамп высказал свое мнение по этому поводу: "Я хочу, чтобы Boeing, я хочу, чтобы Lockheed, я хочу, чтобы Raytheon взялись за эти заказы, наняли большое количество людей и изготовили эту невероятную технику". Даже если эта боевая техника убивает гражданское население.



Какое-то время оппозиция в конгрессе грозила прекратить поставки оружия в Саудовскую Аравию, которая вела кровавую и агрессивную войну против Йемена. Но Трамп пришел в неописуемый восторг от наследного принца Мухаммеда ибн Салмана. Экономист Питер Наварро (Peter Navarro), прославившийся в основном как непримиримый враг Китая и пытавшийся отменить результаты выборов в 2020 году, предупредил, что "потеря рабочих мест неминуема", и убедил Трампа осуществить такие поставки.



Военная промышленность знала, что в лице Наварро она обрела друга, потому что доллары он ценит больше, чем людские жизни. Торговцы смертью усердно "обхаживали Наварро, который лоббировал интересы Raytheon в Белом доме и добивался от ослабленного при Трампе Госдепартамента проведения самых скандальных сделок". Гуманитарные последствия были ужасны. New York Times писала: "Поддерживая поставки оружия, Трамп затянул конфликт, за время которого в самой бедной стране арабского мира погибло более 100 тысяч человек, а в и без того нестабильном регионе произошла дальнейшая дестабилизация". США неоднократно и совершенно хладнокровно и бездушно поддерживали массовые убийства и хаос в арабском и мусульманском мире, будь это Йемен, Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия или Газа. Поэтому гуманитарные претензии Вашингтона на Украине похожи на насмешку.



Было бы ошибкой возлагать всю вину за безрассудную интервенционистскую политику Америки исключительно на военно-промышленный комплекс. Но его влияние весьма существенно. Обозреватель Пол Кругман, фанатеющий почти от любой федеральной программы, принижает роль военно-промышленного комплекса, потому что ассигнования Пентагона в процентах от ВВП снизились. Но это обманчивый показатель, ведь ВВП за это время значительно вырос. Пентагон и прочие ведомства в совокупности тратят на вооруженные конфликты больше, чем когда бы то ни было, а производители оружия продуманно распределяют производство между штатами и избирательными округами.



Сторонников у древнего бога войны Марса много. Это болтающиеся по Капитолийскому холму лоббисты со связями, финансирующие мозговые тресты благодетели военной промышленности, оборонные подрядчики, распределяющие пожертвования на избирательные кампании, военные комментаторы, получающие гонорары, а также типы вроде Наварро, пресмыкающиеся перед иностранными диктаторами. При этом, как отмечает аналитик по вопросам национальной безопасности Мелвин Гудман (Melvin Goodman), "Капитолийский холм чрезвычайно отзывчив по отношению к оружейному лобби и обеспечивает большинство голосов законодателей из обеих партий всякий раз, когда рассматриваются законы о военных расходах, о размещении войск и о военной технике. Сенаторы и члены палаты представителей считают законы о военных ассигнованиях законами о создании рабочих мест и редко голосуют против систем вооружений, разрабатываемых и создаваемых в их штатах".



По крайней мере, эти люди претендуют на то, что представляют США. Некоторые же американцы открыто встают на темную сторону. У нас очень много отставных генералов и адмиралов, которые занимаются тайными делами в интересах зарубежных государств, особенно на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива. Интересы других государств они ставят превыше интересов американского народа. Одна только Саудовская Аравия пользуется услугами почти двух десятков высокопоставленных военных, включая бывших руководителей Совета национальной безопасности и Агентства национальной безопасности. Тем не менее, клептократы из саудовской королевской семьи активно подрывают американские интересы, самым немыслимым образом притесняя свой народ.



Вашингтон должен содействовать не расширению, а прекращению вооруженного конфликта между Украиной и Россией. Представлять американскую программу военной помощи как программу занятости – это плохой и даже нелепый аргумент. Оправдывать крупное опосредованное противостояние с Россией, подпитывая нескончаемый конфликт в Европе, создавая риск ядерной эскалации и подталкивая Москву к сближению с Ираном, Северной Кореей и Китаем, и при этом называть такие усилия источником создания рабочих мест внутри США – это верх безрассудства. Вместо того, чтобы нелепо оправдывать плохую политику, администрация Байдена должна защищать американский народ. Источник - ИноСМИ

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