Власти Южной Кореи решили запретить употребление собак в пищу

00:02 18.11.2023

Власти Южной Кореи к 2027 году планируют запретить употребление собак в пищу. Об этом сообщает авторитетное издание Daily Mail.



Авторы инициативы сообщили, что запрет будет введен на фоне растущей осведомленности о правах животных.



"Пришло время положить конец социальным конфликтам и разногласиям вокруг потребления собачьего мяса путем принятия специального закона, направленного на прекращение этого явления", - говорится в заявлении.



Как только законопроект будет представлен, он должен пройти согласование в парламенте страны, который его утвердит.



Организация Humane Society International, комментируя нововведение, заявила, что это решение стало "сбывшейся мечтой для всех нас, кто так упорно боролся за прекращение этой жестокости".