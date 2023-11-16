 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Власти Южной Кореи решили запретить употребление собак в пищу
00:02 18.11.2023

Власти Южной Кореи к 2027 году планируют запретить употребление собак в пищу. Об этом сообщает авторитетное издание Daily Mail.

Авторы инициативы сообщили, что запрет будет введен на фоне растущей осведомленности о правах животных.

"Пришло время положить конец социальным конфликтам и разногласиям вокруг потребления собачьего мяса путем принятия специального закона, направленного на прекращение этого явления", - говорится в заявлении.

Как только законопроект будет представлен, он должен пройти согласование в парламенте страны, который его утвердит.

Организация Humane Society International, комментируя нововведение, заявила, что это решение стало "сбывшейся мечтой для всех нас, кто так упорно боролся за прекращение этой жестокости".

Источник - svpressa.ru
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