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|Власти Южной Кореи решили запретить употребление собак в пищу
00:02 18.11.2023
Власти Южной Кореи к 2027 году планируют запретить употребление собак в пищу. Об этом сообщает авторитетное издание Daily Mail.
Авторы инициативы сообщили, что запрет будет введен на фоне растущей осведомленности о правах животных.
"Пришло время положить конец социальным конфликтам и разногласиям вокруг потребления собачьего мяса путем принятия специального закона, направленного на прекращение этого явления", - говорится в заявлении.
Как только законопроект будет представлен, он должен пройти согласование в парламенте страны, который его утвердит.
Организация Humane Society International, комментируя нововведение, заявила, что это решение стало "сбывшейся мечтой для всех нас, кто так упорно боролся за прекращение этой жестокости".