ОАЭ не закрыли дверь для российского оборонпрома, - Игорь Субботин

00:04 18.11.2023

16.11.2023



США передумали давить на организаторов дубайского авиасалона

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Авиасалон в Дубае позволяет властям Эмиратов поддерживать связи со всеми игроками рынка вооружений.

Администрация президента США Джозефа Байдена признала право Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приглашать на свои оборонные выставки производителей из России. Об этом заявили официальные лица Госдепартамента, комментируя завершающийся 17 ноября авиасалон Dubai Airshow 2023, где была представлена в том числе техника из РФ. Это произошло вопреки тому, что по многим направлениям сотрудничества с Москвой Абу-Даби испытывает недвусмысленное давление со стороны западных партнеров. Эксперты говорят, что ОАЭ пытаются показать движение к независимой политике.

Свою позицию по поводу участия российских компаний в выставке Dubai Airshow, которая заканчивается 17 ноября, чиновники Госдепартамента разъяснили в разговоре с Breaking Defense. "Мы осознаем и признаем, что страны принимают свои собственные суверенные решения относительно дипломатических и оборонных обязательств", – заявил один из собеседников военного журнала, переадресовав все дополнительные вопросы Министерству обороны ОАЭ.



Высказывания создавали контраст, если учесть традиционное стремление США мобилизовать международное сообщество в усилении санкций против российской стороны. Так, на днях источники Bloomberg сообщили, что Эмираты под западным давлением были вынуждены сократить объем поставок в Россию ряда товаров двойного назначения, на которые распространяются американские и европейские ограничительные меры.



Авиасалон в Дубае показал, что с ОАЭ продолжаются активные дискуссии. Российские участники давали понять, что аравийское государство заинтересовано в укреплении своей обороноспособности за счет российской техники.



Россия организовала свою экспозицию на Dubai Airshow в одном павильоне общей площадью свыше 750 кв. м, где были представлены более 250 образцов современных вооружений и военной техники. Основное внимание в то же время было привлечено к демонстрации тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А (Э). Отечественные продавцы говорят, что к машине есть очень большой интерес в странах Ближнего Востока.



Общаясь с журналистами на Dubai Airshow 2023, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил: "Выкинуть РФ ни с каких рынков невозможно. Это все миф. А уж тем более с рынка вооружений". Он добавил: "Сегодня промышленность работает достаточно эффективно. Нам есть что предложить. Многие виды техники доказали свою эффективность в реальных боевых условиях. Это действительно знак того качества, который присущ нашей авиационной технике, в том числе вертолетной и истребительной авиации".



Как заявил агентству ТАСС генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, Москва сейчас обсуждает со стратегическими партнерами не только поставки готовых истребителей Су-57, но и возможность сотрудничества по совместному производству. "Истребитель пятого поколения Су-57Э, который "Рособоронэкспорт" представляет на Dubai Airshow 2023 вместе с новейшими авиационными средствами поражения, является высокотехнологичной продукцией. По тематике его продвижения мы проводим технические консультации с рядом стратегических партнеров России", – сообщил он.



В разговоре с "НГ" независимый эксперт Антон Мардасов напомнил, что Эмираты после начала спецоперации не в первый раз предоставляют России площадку для демонстрации техники.



"В феврале 2023 года "Рособоронэкспорт" получил в Абу-Даби отдельный павильон на выставке IDEX 2023, где была представлена не только оборонительная техника, но и наступательная: танк Т-90МС, РСЗО "Торнадо-С", ракетный комплекс "Искандер-Э", – отметил собеседник "НГ". – Вообще взаимодействие с ОАЭ по линии военных ведомств и спецслужб у Москвы выстроено довольно тесно. Достаточно вспомнить, что зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" обязан своим появлением именно Эмиратам, которые финансировали конструкторские разработки и производство, не говоря уже про довольно тесную связку в Ливии".



Для России возможность по-прежнему демонстрировать свои разработки в сфере вооружений и военной техники важна не только с точки зрения имиджа, но и в плане потенциальных договоренностей по совместному производству ряда образцов, отмечает эксперт. "Не секрет, что Москва хотела бы углублять работу над легким истребителем Checkmate в кооперации, что важно для массового поступления этого самолета и в российские войска на фоне объявленных Минобороны реформ по созданию новых соединений", – отметил Мардасов.



"Для Эмиратов – это возможность показать свою независимую политику и взятый курс на экономическое сотрудничество и даже, можно сказать, экспансию, – рассуждает эксперт. – Понятно, что это своеобразное "дергание за усы" западных игроков, но в перспективе Эмираты также будут модернизировать и обновлять как свой парк авиации, так и вообще номенклатуру вооружений. Поэтому альтернативные игроки – это, конечно, возможность для диверсификации. Конкуренция на рынке сильна, учитывая, например, развитие азиатского военно-промышленного комплекса в той же Южной Корее. Позиция, когда за твой счет пытаются диверсифицировать связи, может быть, и не совсем приятная с точки зрения амбиций, однако эффективная в сложившихся реалиях".