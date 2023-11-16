Что Си Цзиньпин забыл в Америке? США готовят крупную провокацию вокруг Тайваня, - А.Гончаров

00:33 18.11.2023

Алексей Гончаров



Итак, в США прошла историческая и наверняка последняя встреча действующего президента США и нынешнего председателя КПК. Накануне американский лидер, указывая рукой куда-то на запад, в сторону обретающего невиданную геополитическую мощь Китая, сказал: "У них большие проблемы, друзья".



Что имел в виду Байден?



Китайцы за последние 20 лет добились существенных успехов в деле производства разного рода железа для компьютеров. Однако, современный Китай – все же детище глобализации: все без исключения производители компьютеров в КНР пользуются импортными комплектующими, что в условиях экономических санкций смерти подобно.



В августе 2022 года Вашингтон принял так называемый "Закон о чипах", который устанавливает прямые запреты на экспорт передовых микросхем и оборудования в Китай. Теперь США законодательно запрещают любые американские инвестиции в высокотехнологичные китайские компании. Кроме того, США договорились с Японией, Нидерландами, Тайванем о присоединении к экспортным ограничениям.



У Китая нет, на сегодняшний день, никакой возможности производить собственные высокотехнологичные чипы, необходимые для быстрой обработки больших данных и технологий искусственного интеллекта. Такое положение дел грозит в ближайшей перспективе не только громадным ущербом, связанным с проседанием целых отраслей экономики, но и, что гораздо опасней, общей технологической и военно-технической отсталостью.



Не об этих ли больших проблемах намекал Байден, кивая в сторону Китая?



А вот Тайвань, в отличие от Китая, производит чипы последнего поколения, которые – О, да! - нужны всем! На каждом чипостроительном предприятии находятся уникальные станки. Следует подчеркнуть, что само это сверхценное оборудование на Тайване не производится. Не производится такое оборудование и в самом Китае.



Стран, способных делать станки для создания современных чипов, всего три. Это Голландия, Япония и США. В мире всего пять компаний, способных выпускать сверхточное и сверхсложное оборудование. Повторюсь: предприятия этих компаний находятся в США, Японии и Голландии. В этом списке нет, увы, России. Но, заметьте, Южной Кореи в нем тоже нет. На этом простом факте основывается нехитрый план глобалистов – подсадить человечество на цифровую иглу, а затем как можно дольше и как можно крепче держать монополию на производство чипов в своих руках.



Разумеется, США и их хозяева – вы понимаете о ком я! - не хотят, чтобы секретные станки утекли в континентальный Китай.



Поэтому США активно выступают за поддержание статус-кво, КНР же требует немедленного политического объединения Тайваня с материком. Шанс на компромисс практически равен нулю.



Курс на воссоединение с Тайванем - часть официальной повестки в КНР. Объединительная риторика в Китае звучит из каждого динамика Поднебесной. Власти сделали ставку на скорейшее решение вопроса с Тайванем.



Министр иностранных дел КНР товарищ Ван И утверждает, что тема Тайваня – на сегодняшний день это самый серьезный вызов американо-китайским отношениям, и что Китай не проявит мягкости в решении тайваньской проблемы.



США противостоят китайским планам не только на словах, но и на деле. Речь пока идет о поставках оружия Тайваню. Администрация Байдена, в преддверии выборов, не желает демонстрировать избирателям даже видимость уступок Китаю.



Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в том же августе того же 2022 года был публичной пощечиной Китаю и не оставил шансов для плавного выхода из данного кризиса. Официальные заявления лидеров Китая весьма красноречивы на сей счет.



После провокации Пелоси Китай фактически стер центральную линию Тайваньского пролива и стал проводить военно-морские операции в двадцати милях от береговой линии Тайваня, осуществлять полеты истребителей в идентификационной зоне противовоздушной обороны острова.



Все это так. Однако, это не значит, что Китай ринется проводить военную операцию против Тайваня.



Полномасштабное военное вторжение на остров несет серьезные политические и военные риски для председателя Си и Китая в целом.



Пекин решится на прямое вторжение только в том случае, если Тайвань на правительственном уровне официально провозгласит свою независимость от Китая.



Впрочем, блокада Тайваня Народно-освободительной армией Китая равносильна вторжению и обеспечит в итоге полный контроль над Тайванем со стороны КНР.



Из аналитического отчета Центра стратегических и международных исследований США:



"Пекин стремится заставить Тайбэй вступить в официальные переговоры о "воссоединении", и для достижения цели он проводит все более агрессивную кампанию "серой зоны" политического, психологического, экономического и дипломатического принуждения, призванную заставить граждан Тайваня почувствовать себя бессильными, разделенными и изолированными.



Если Китай сможет заметно подорвать доверие к американской поддержке и помощи в сфере безопасности, одновременно демонстрируя тайваньскому народу, что его правительству не хватает воли или возможностей ответить на китайское давление, во вторжении не будет необходимости.



Устойчивая и успешная кампания экономического принуждения и информационной войны дает китайскому правительству возможность формировать стратегический ландшафт возможного будущего конфликта".



Есть еще один аспект, который обычно упускают из виду. Критическая инфраструктура Тайваня, включая газ, воду и электричество, сильно оцифрована. Эти системы весьма уязвимы для кибератак со стороны КНР. Во время визита Пелоси в 2022 году телевизионные экраны в тысячах мини-маркетов на Тайване были взломаны, чтобы показать сообщение: "Поджигательница войны Пелоси, убирайся из Тайваня". За несколько часов до того, как Пелоси приземлилась на острове, несколько веб-сайтов правительства Тайваня и сеть министерства обороны подверглись кибератакам и оказались заблокированы.



Цель Китая состоит в том, чтобы заставить руководство Тайваня сесть за стол переговоров на условиях КНР. Инструментов для этого у Китая масса.



Белый дом и Пентагон боятся победы Китая без войны.



Аналитики из Вашингтона прогнозируют свой проигрыш на январских выборах на Тайване.



Если это случится, технологический потенциал Тайваня станет работать на военную и экономическую мощь Китайской народной республики, что поможет ей выиграть глобальную конкуренцию с дряхлеющим гегемоном.



Но этот сценарий, разумеется, неприемлем для США и их хозяев. Поэтому в перспективе полутора месяцев маячит какая-то крупная – возможно военная! - провокация со стороны США вокруг Тайваня, направленная на отмену выборов на острове и срыв мягкого сценария интеграции Тайваня в материковый Китай.



В этих условиях прошедшие переговоры между президентом Джо и председателем Си с большой долей вероятности носили предвоенный характер. Двум ядерным супердержавам есть о чем поговорить в преддверии неизбежного горячего конфликта вокруг Тайваня.