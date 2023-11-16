 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 18.11.2023
00:47  В ФРГ засомневались в легитимности Эрдогана, - Олег Никифоров
00:45  США избежали шатдауна, отложив поддержку Украины и Израиля, - НГ
00:33  Что Си Цзиньпин забыл в Америке? США готовят крупную провокацию вокруг Тайваня, - А.Гончаров
00:31  Путч Демонов. "Сепары" готовятся разорвать Испанское королевство, - А.Латов
00:04  ОАЭ не закрыли дверь для российского оборонпрома, - Игорь Субботин
00:02  Власти Южной Кореи решили запретить употребление собак в пищу
Пятница, 17.11.2023
17:03  Кадровые перестановки в Узбекистане: оставленные и отставленные

17:00  Война на Украине крайне нужна американской экономике, - Даг Бэндоу
16:58  Месть охамевшей Европе нужно готовить заранее, - Дм.Бавырин
16:54  В развороте России на Восток решающим становится Каспийское направление, - Алексей Чичкин
16:52  Америка всего в одном шаге от войны, которую может и проиграть, - Эй Уэсс Митчелл
16:51  Председатель Си встретился с Байденом, чтобы измерить температуру, - Малек Дудаков
16:50  Государственности Казахстана угрожает "TikTok-исламизм", - Михаил Захаров
16:45  Взлет и падение геополитической Европы, - Натали Тоцци
15:10  Руководителем Бюро национальной статистики Казахстана назначен Максат Турлубаев
15:05  Другие немцы: востоку и западу Германии не сойтись? - А.Белов
15:02  16 сессия Верховного Совета в 1992-м: Что она принципиально изменила в жизни молодого Таджикистана? (история), - Х.Шодиев
15:00  Прагматизм и разобщенность мусульманских стран работает на Израиль, - Зоран Метер
14:58  Time: Почему тупиковая ситуация на Украине, скорее всего, продлится еще год
14:56  У России заканчивается нефть: Штаты вновь поверили в мечту, - С.Савчук
14:54  Мышь из Сан-Франциско: Китай и США решили говорить дальше, - Дм.Косырев
14:53  Узбекистан построит АЭС на границе с РК: чем опасно соседство, и почему мнения казахстанцев никто не спросил
14:50  FT: американские бизнесмены встретили Си Цзиньпина бурными овациями
12:39  Песков заявил, что следующий президент РФ должен быть таким же, как Путин. Клонировать или на принтере?
11:10  Палестинцы бьют по несуществующему европейскому сердцу, - Геворг Мирзаян
11:02  Прорыва не произошло. Встреча лидеров Китая и США не привела к значимым результатам, - Владимир Малышев
10:53  Украины нет. Собрание враждующих вождеств, - Ростислав Ищенко
10:51  Трест лопнул: о новой ситуации в мировой экономике, - Николай Сорокин
10:32  Ближний Восток никогда Америку не любил - а теперь и перестал ее бояться, - СП
09:36  Цифровой юань рвется за пределы Китая, - В.Катасонов
00:50  Обещать - не значит мириться: чем завершились переговоры Байдена и Си на АТЭС? - "Известия"
00:47  Лидеры США и Китая сошлись и разошлись. "Конструктивно" посидели, - "Къ"
00:39  Гагаузы боятся ликвидации своей автономии, - Светлана Гамова
00:37  Конфликт в Газе довел Иран до внутриэлитных разборок, - Игорь Субботин
00:36  Пекин и Вашингтон договорились не задирать друг друга, - В.Скосырев
00:31  Слон и пешка: палестинская проблема и мировая реакция, - Илья Титов
00:28  Палестино-израильская трясина затягивает Запад, - Ирина Алкснис
00:27  "Краткий курс" истории создания Израиля и ХАМАСа: радикализация неизбежна, - В.Овчинский
00:24  Русский солдат под Авдеевкой и палестинский стрелок в Газе - это воины одного батальона, воюющего с Америкой, - А.Проханов
00:02  В Кыргызстане бурно обсуждают законопроект о никабах и объемной бороде
00:01  Президент Садыр Жапаров улетел с визитом в Японию
00:00  Дипломатия от Бабы Вали. Росспикерша Матвиенко фестивалит в Бишкеке
Четверг, 16.11.2023
22:37  В Таджикистане отметили День президента
18:49  Комитет по промышленности Казахстана возглавил очередной "южный киндер" - Азамат Панбаев
18:48  Один пояс, один путь, пара изюминок, - Софья Гер
18:41  В Казахстане ликвидирована очередная ячейка исламистов-террористов - 12 боевиков в Астане, Атырау и Жезказгане
18:40  МВД России в аэропортах Москвы начнет проводить дактилоскопию прибывающих мигрантов
15:16  "Исторический прецедент": власти Франции выдали ордер на арест президента Сирии Асада
15:13  Yeni Safak: Эрдоган готовит дипломатическую атаку на Израиль. Вот его план
15:09  Ш.Рахманова: Папины дочки. Какие должности занимают дочери президентов Центральной Азии?
15:05  Израиль хочет выселить палестинцев в Египет и Иорданию, - Деян Новакович
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Что Си Цзиньпин забыл в Америке? США готовят крупную провокацию вокруг Тайваня, - А.Гончаров
00:33 18.11.2023

Алексей Гончаров

Итак, в США прошла историческая и наверняка последняя встреча действующего президента США и нынешнего председателя КПК. Накануне американский лидер, указывая рукой куда-то на запад, в сторону обретающего невиданную геополитическую мощь Китая, сказал: "У них большие проблемы, друзья".

Что имел в виду Байден?

Китайцы за последние 20 лет добились существенных успехов в деле производства разного рода железа для компьютеров. Однако, современный Китай – все же детище глобализации: все без исключения производители компьютеров в КНР пользуются импортными комплектующими, что в условиях экономических санкций смерти подобно.

В августе 2022 года Вашингтон принял так называемый "Закон о чипах", который устанавливает прямые запреты на экспорт передовых микросхем и оборудования в Китай. Теперь США законодательно запрещают любые американские инвестиции в высокотехнологичные китайские компании. Кроме того, США договорились с Японией, Нидерландами, Тайванем о присоединении к экспортным ограничениям.

У Китая нет, на сегодняшний день, никакой возможности производить собственные высокотехнологичные чипы, необходимые для быстрой обработки больших данных и технологий искусственного интеллекта. Такое положение дел грозит в ближайшей перспективе не только громадным ущербом, связанным с проседанием целых отраслей экономики, но и, что гораздо опасней, общей технологической и военно-технической отсталостью.

Не об этих ли больших проблемах намекал Байден, кивая в сторону Китая?

А вот Тайвань, в отличие от Китая, производит чипы последнего поколения, которые – О, да! - нужны всем! На каждом чипостроительном предприятии находятся уникальные станки. Следует подчеркнуть, что само это сверхценное оборудование на Тайване не производится. Не производится такое оборудование и в самом Китае.

Стран, способных делать станки для создания современных чипов, всего три. Это Голландия, Япония и США. В мире всего пять компаний, способных выпускать сверхточное и сверхсложное оборудование. Повторюсь: предприятия этих компаний находятся в США, Японии и Голландии. В этом списке нет, увы, России. Но, заметьте, Южной Кореи в нем тоже нет. На этом простом факте основывается нехитрый план глобалистов – подсадить человечество на цифровую иглу, а затем как можно дольше и как можно крепче держать монополию на производство чипов в своих руках.

Разумеется, США и их хозяева – вы понимаете о ком я! - не хотят, чтобы секретные станки утекли в континентальный Китай.

Поэтому США активно выступают за поддержание статус-кво, КНР же требует немедленного политического объединения Тайваня с материком. Шанс на компромисс практически равен нулю.

Курс на воссоединение с Тайванем - часть официальной повестки в КНР. Объединительная риторика в Китае звучит из каждого динамика Поднебесной. Власти сделали ставку на скорейшее решение вопроса с Тайванем.

Министр иностранных дел КНР товарищ Ван И утверждает, что тема Тайваня – на сегодняшний день это самый серьезный вызов американо-китайским отношениям, и что Китай не проявит мягкости в решении тайваньской проблемы.

США противостоят китайским планам не только на словах, но и на деле. Речь пока идет о поставках оружия Тайваню. Администрация Байдена, в преддверии выборов, не желает демонстрировать избирателям даже видимость уступок Китаю.

Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в том же августе того же 2022 года был публичной пощечиной Китаю и не оставил шансов для плавного выхода из данного кризиса. Официальные заявления лидеров Китая весьма красноречивы на сей счет.

После провокации Пелоси Китай фактически стер центральную линию Тайваньского пролива и стал проводить военно-морские операции в двадцати милях от береговой линии Тайваня, осуществлять полеты истребителей в идентификационной зоне противовоздушной обороны острова.

Все это так. Однако, это не значит, что Китай ринется проводить военную операцию против Тайваня.

Полномасштабное военное вторжение на остров несет серьезные политические и военные риски для председателя Си и Китая в целом.

Пекин решится на прямое вторжение только в том случае, если Тайвань на правительственном уровне официально провозгласит свою независимость от Китая.

Впрочем, блокада Тайваня Народно-освободительной армией Китая равносильна вторжению и обеспечит в итоге полный контроль над Тайванем со стороны КНР.

Из аналитического отчета Центра стратегических и международных исследований США:

"Пекин стремится заставить Тайбэй вступить в официальные переговоры о "воссоединении", и для достижения цели он проводит все более агрессивную кампанию "серой зоны" политического, психологического, экономического и дипломатического принуждения, призванную заставить граждан Тайваня почувствовать себя бессильными, разделенными и изолированными.

Если Китай сможет заметно подорвать доверие к американской поддержке и помощи в сфере безопасности, одновременно демонстрируя тайваньскому народу, что его правительству не хватает воли или возможностей ответить на китайское давление, во вторжении не будет необходимости.

Устойчивая и успешная кампания экономического принуждения и информационной войны дает китайскому правительству возможность формировать стратегический ландшафт возможного будущего конфликта".

Есть еще один аспект, который обычно упускают из виду. Критическая инфраструктура Тайваня, включая газ, воду и электричество, сильно оцифрована. Эти системы весьма уязвимы для кибератак со стороны КНР. Во время визита Пелоси в 2022 году телевизионные экраны в тысячах мини-маркетов на Тайване были взломаны, чтобы показать сообщение: "Поджигательница войны Пелоси, убирайся из Тайваня". За несколько часов до того, как Пелоси приземлилась на острове, несколько веб-сайтов правительства Тайваня и сеть министерства обороны подверглись кибератакам и оказались заблокированы.

Цель Китая состоит в том, чтобы заставить руководство Тайваня сесть за стол переговоров на условиях КНР. Инструментов для этого у Китая масса.

Белый дом и Пентагон боятся победы Китая без войны.

Аналитики из Вашингтона прогнозируют свой проигрыш на январских выборах на Тайване.

Если это случится, технологический потенциал Тайваня станет работать на военную и экономическую мощь Китайской народной республики, что поможет ей выиграть глобальную конкуренцию с дряхлеющим гегемоном.

Но этот сценарий, разумеется, неприемлем для США и их хозяев. Поэтому в перспективе полутора месяцев маячит какая-то крупная – возможно военная! - провокация со стороны США вокруг Тайваня, направленная на отмену выборов на острове и срыв мягкого сценария интеграции Тайваня в материковый Китай.

В этих условиях прошедшие переговоры между президентом Джо и председателем Си с большой долей вероятности носили предвоенный характер. Двум ядерным супердержавам есть о чем поговорить в преддверии неизбежного горячего конфликта вокруг Тайваня.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700256780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрели закон по вопросам информационной безопасности
- Отечественным товаропроизводителям не нужно будет получать индустриальный или CT-KZ сертификаты - Алихан Смаилов
- Маулен Ашимбаев принял участие в конференции, посвященной 85-летию Жогорку Кенеша Кыргызстана
- Кадровые перестановки
- Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов
- Состоялось первое заседание Национального совета по профессиональным квалификациям
- Проблемные вопросы в сфере миграции обсудили на заседании депутатской группы "Өңір"
- В суд направлены уголовные дела в отношении руководства АО "Озенмунайгаз"
- Участник террористической группы экстрадирован из Болгарии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  