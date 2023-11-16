 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США избежали шатдауна, отложив поддержку Украины и Израиля, - НГ
00:45 18.11.2023

16.11.2023

Оттепель с КНР для Белого дома оказалась важнее немедленной помощи союзникам
Геннадий Петров

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон указал на наивных врагов США, думающих, что Америка бросит украинцев и израильтян.
Закрытия государственных учреждений в США не будет. За день до истечения крайнего срока Конгресс одобрил законопроект о временном бюджете страны, правда, не в той редакции, на которой настаивал Белый дом. В документе нет пунктов о помощи Украине, Израилю, Тайваню и дополнительном финансировании охраны южной границы США. Однако считать, что администрация Джозефа Байдена потерпела поражение, не следует. Финансирование Украины, Израиля и охраны границы будет одобрено отдельными законопроектами. А дополнительная поддержка Тайваню, учитывая визит в США председателя КНР Си Цзиньпина и намечающуюся оттепель в американо-китайских отношениях, пока может быть отложена.

Законопроект о временном бюджете, предложенный новым спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, предусматривает финансирование госучреждений в два этапа. Часть ведомств получит деньги до 19 января, часть – до 2 февраля. В начале года будут оплачены программы, касающиеся льгот для ветеранов и военного строительства, транспорта, жилья, городского развития, сельского хозяйства, энергетики, водных ресурсов, контроля качества продуктов и лекарств. То есть все то, что в наибольшей степени беспокоит американцев.

Таким образом, в течение двух-трех месяцев конгрессмены будут избавлены от необходимости заниматься вопросами дополнительного бюджетного финансирования. За это время будут подготовлены законопроекты, касающиеся, в частности, Украины и Израиля. А в том, что бросать их (особенно еврейское государство) конгрессмены не намерены, заверил сам Джонсон. Перед голосованием в Палате представителей он принял участие в шумном митинге в поддержку Израиля. Джонсон категорически выступил против прекращения огня в секторе Газа до полного разгрома ХАМАС, заклеймил врагов израильтян и объявил, что США никогда не бросят своего главного ближневосточного союзника. Это, собственно, то, что избиратели Джонсона и всех консервативных республиканцев и хотели услышать. А Украину в продолжении финансовой поддержки из-за океана заверили чиновники Госдепартамента США.

Спикер внес законопроект в обход профильного комитета – то есть должны были его принять без долгих предварительных обсуждений. Учитывая это, а также то, что документ одобрен не простым, а квалифицированным большинством (2/3) голосов, можно выдвинуть предположение: Джонсон действовал, зная, что необходимая поддержка будет. И действительно, межпартийных и внутрипартийных распрей, обычно сопровождающих принятие решений по бюджетным вопросам, на этот раз практически не было. Законопроект поддержали 336 из 435 членов Палаты представителей. Против выступили 95, большинство из которых – однопартийцы Джонсона, республиканцы. В тот же день законопроект поддержала верхняя палата Конгресса – Сенат. Там "за" высказались 87 человек, 11 – против.

Администрация Байдена и демократы, прежде настаивавшие на том, чтобы временный бюджет обязательно включал в себя пункты о финансировании Украины (ей предполагалось выделить 61 млрд долл.), Израиля (ему причиталось 14 млрд долл.), Тайваня и южной границы, передумали. По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, решающим фактором в данном случае оказалось то, что все-таки состоялся, вопреки некоторым прогнозам, визит Си Цзиньпина в Соединенные Штаты. Исключать один только Тайвань из временного бюджета администрация Байдена не решилась, поэтому исключила его вместе с Израилем и Украиной. Иначе действовать было нельзя.

"Взаимоотношения США с КНР развиваются по той же схеме, что и с СССР в годы холодной войны: заморозки чередуются с оттепелью. Сейчас явно настало время оттепели, которая, объективно, нужна и Пекину, и Вашингтону. США не заинтересованы в том, чтобы Тайвань стал третьей, после Украины и Ближнего Востока, горячей точкой мировой политики. И Китаю нужна нормализация отношений с США, потому что Си заинтересован в сохранении у власти демократов. Ведь какой бы республиканец – Дональд Трамп или Рон Десантис – не сменил Байдена по итогам выборов 2024 года, совершенно очевидно, что он выберет конфронтационную модель отношений с Китаем", – считает Васильев.

Вместе с тем, как считает эксперт, неспособность Байдена провести через Конгресс свой вариант бюджета до известной степени ухудшает его переговорные позиции. "Как теперь требовать от Китая, чтоб он партнерство с РФ или Ираном свернул? Си ведь может ответить: вы сначала сами определитесь, кого вы поддерживаете, а потом уже и нам вопросы задавайте", – полагает Васильев.

***
За взаимоотношениями США и их партнеров следили российские общественно-политические Telegram-каналы.
Авторы канала "Мышь в овощном" обращают внимание на сообщения о том, что Белый дом не комментирует публикации о причастности Киева по подрывам "Северных потоков": "Американская администрация отказалась уточнить, примут ли США меры против Украины, если подтвердится достоверность этой информации", - передают СМИ. Какая вопиющая неблагодарность!.. А вообще, конечно, забавно, что соответствующие вопросы задают именно представителям Вашингтона".
"Нужно понимать, что градус напряженности снижен лишь формально (договорились договариваться), а вот противоречия никуда не делись, - пишет "Мейстер". - В первую очередь, вокруг Тайваня – США требуют не вмешиваться в президентские выборы острова, который КНР считает своей провинцией. Однако сохраняются они и в экономике (технологическая блокада Китая), внешней политике (вопросы КНДР, Ирана, Украины) и многом другом. Да, стороны решили не усугублять и без того напряженные отношения, но оба лидера понимают, что реальный компромисс между сторонами на сегодняшний день невозможен".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700257500


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