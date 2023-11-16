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В ФРГ засомневались в легитимности Эрдогана, - Олег Никифоров
00:47 18.11.2023

Глава Турции накануне визита в Берлин оказался под огнем критики

Олег Никифоров
Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"
16.11.2023

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу с краткосрочным визитом посетит Берлин, где встретится с федеральным канцлером Олафом Шольцем и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. На повестке переговоров – перспективы отношений Анкары с Евросоюзом. Кроме того, как сообщил в четверг портал Euractiv, Эрдоган может сообщить Шольцу о готовности ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО.
Это первое посещение Эрдоганом Германии с 2020 года. Тогда он участвовал в конференции по Ливии, организатором которой была бывший немецкий канцлер Ангела Меркель. Впрочем, Шольц пригласил Эрдогана в Берлин после его переизбрания президентом еще в мае. Сам же Шольц посещал Турцию в прошлом году. Так что контакты двух политиков носят довольно регулярный характер.

Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), с обоими немецкими политиками будет обсуждаться широкий круг вопросов, но главными будут проблемы миграционной политики. О чем идет речь?

Напомним, что в 2016 году между Турцией и ЕС был заключен договор, по которому Анкара обязалась принимать беженцев, направляющихся в Европу по южному маршруту (преимущественно через Восточное Средиземноморье в Грецию и на Балканы). Взамен она получала обещания, связанные с дальнейшим развитием процесса интеграции Турции в ЕС, включающего не только создание таможенного союза, но и вступление в сообщество. Но, как выясняется, договор не работает в обоих направлениях.

Нелегальная миграция в Европу процветает, поскольку Турция не справляется с возложенными на нее обязательствами. В 2020 году вследствие обострения ситуации в Сирии она открыла свои границы для арабских беженцев, стремящихся на Балканы. Турция, в свою очередь, упрекает ЕС в недостаточности обещанной финансовой поддержки. Да и Турцию в ЕС принимать не спешат из-за "автократического режима", хотя переговоры об этом ведутся с начала 1980-х годов.

Как отмечает в этой связи газета Augsburge Allgemeine, требуется новый договор между ЕС и Турцией. Визит Эрдогана и предусматривает прежде всего проведение зондирующих переговоров с немецкими политиками о новом договоре.

FAZ называет предстоящие в Берлине переговоры сложными. И это связано с позицией Эрдогана по событиям в секторе Газа. Турецкий президент отказался осудить ХАМАС как террористическую организацию, назвал ее "освободительной" и в целом занял антиизраильскую позицию. Более того, он выразил сомнения в легитимности еврейского государства. Эрдоган обвинил Израиль в отторжении у палестинского народа территорий, на которых тот проживал тысячелетиями, и в его готовности применить в конфликте ядерное оружие.

Пока федеральное правительство не спешит с критикой Эрдогана за его антиизраильскую позицию. Зато политики коалиционных партий высказываются более откровенно. Так, генсек Свободной демократической партии Биджан Джир-Сарай потребовал от федерального правительства занять более определенную позицию в отношении антиизраильских выпадов Эрдогана. С требованием отказаться от приема турецкого президента в Берлине высказались многие социал-демократические депутаты Бундестага.

С точки зрения главы Центрального совета евреев Германии Йозефа Шустера, Эрдоган не может быть легитимным политическим партнером для Германии. Об этом сообщает журнал Focus. С критикой Эрдогана выступил и председатель курдской общины Германии Али Эртан Топрак. Он также призвал правительство ФРГ отменить визит Эрдогана.

Однако представитель федерального правительства Стеффен Хебештрайт считает, что Турция при всех разногласиях по ряду важнейших вопросов остается важнейшим партнером для Германии. И задача состоит в том, чтобы именно по теме миграции достичь прогресса. Глава СДПГ Ларс Клингбайль также полагает необходимым визит Эрдогана. По его мнению, турецкий лидер допустил немало высказываний, которые следует осудить самым жестким образом. Но важно вести диалог с тем, кто несет ответственность за события в мире, даже в том случае, если сам занимаешь другую позицию. С подобным же мнением выступила сопредседатель "Зеленых" Рикарда Ланг. По ее словам, всегда надо держать дипломатические каналы открытыми для переговоров. Вместе с тем она высказала уверенность, что канцлер донесет до Эрдогана позицию Германии, осуждающую действия ХАМАС.

Критика Эрдогана в Берлине, как информирует портал Euraktiv, не станет препятствием для того, чтобы он "сообщил приятную новость" Шольцу во время переговоров. Если комитет по международным делам парламента Турции примет решение об утверждении заявки Швеции на вступление в НАТО, то ее ратификация "может состояться очень быстро".

Источник - НГ
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