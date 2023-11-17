 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Польше подрастает свой "фюрер" - маршал сейма Холовня
00:51 18.11.2023

"Польский Зеленский" возглавил Сейм и уже метит в президенты

СТАНИСЛАВ СТРЕМИДЛОВСКИЙ
17 ноября 2023

Новый маршал Сейма Польши Шимон Холовня, избранный на этот пост 13 ноября, обратился с первым телеобращением к польскому обществу. Первым делом он подчеркнул, что парламент должен служить тем полякам, которые не посещают его каждый день.

"Исчезли барьеры, которые в течение семи лет неоправданно отделяли Сейм от поляков, мы снова открываем его для средств массовой информации, - сообщил Холовня. - Мы также решили расширить президиум Сейма, чтобы в нем могли заседать представители всех парламентских клубов - от левых до "Конфедерации". Этого требует уважение к вашим голосам. Ведь демократия - это правление большинства при уважении прав меньшинства".

Правда, его первые конкретные шаги не свидетельствуют о том, что он действительно готов уважать права меньшинства.

Так, Холовня требует от уходящей в оппозицию партии "Право и Справедливость" (PiS) согласовать кандидатуру своего представителя в президиуме с нынешним парламентским большинством.

Выдвинутую ранее "Правом и Справедливостью" экс-маршала сейма Эльжбету Витек парламентское большинство провалило в ходе голосования по членам президиума, что Холовня поддержал. Помимо того, в ходе первых пленарных заседаний он стал вопреки регламенту ограничивать в выступлениях министров правительства, сформированного PiS.

Это говорит о том, что новый глава Сейма и в дальнейшем будет проявлять авторитарные замашки в ходе управления парламентом и жестко вести себя с теми депутатами, которые решат противостоять ему.

Учитывая, что в коалиционном соглашении альянса трех блоков, представляющих большинство, предусмотрено, что Холовня будет править два года, после чего его сменит сопредседатель партии "Новых левых" Влодзимеж Чажастый, возникает вопрос, на что именно нацелен маршал.

В политику Холовня попал из шоуменов, практически как Владимир Зеленский. На протяжении многих лет он был соведущим программы "Есть талант!" на телеканале TVN.

"Он относился к программе, скорее, как к полигону, где его учили выступать на публике, управлять эмоциями толпы, все, что показал на недавних парламентских дебатах, он почерпнул из нее, - говорит его партнер по шоу Марчин Прокопа. - Глядя на него сейчас, когда он выступает как политик, я вижу парня, который еще 15 лет назад был, прости, Шимон, я тебя люблю, но ты был поленом, Пиноккио из телевизора. Но он человек, который необычайно быстро учится".

Что любопытно, работу ведущим развлекательной программы Холовня сочетал с католической публицистикой.

В течение многих лет он исповедовал крайние традиционалистские взгляды. Некоторые эксперты считают, что его поддерживал и продвигал Мальтийский орден, так как свою общественную деятельность Холовня начал в польском фонде ордена Pomoc Maltańska.

"Еще недавно, в 2019 году, он заявлял, что не хочет никаких изменений в законе об абортах, а сейчас пытается представить себя как открытого и современного католика, особенно в вопросе прав женщин, - замечает польский журналист-расследователь Томаш Пьонтек. - Преклонялся перед консервативным папой Бенедиктом XVI, но позже стал поклоняться более либеральному папе Франциску. В связи с этим возникает вопрос: какой же Холовня настоящий?"

Ответ на этот вопрос, вероятно, знает только сам маршал.

Источник - REGNUM
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