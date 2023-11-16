Три горнолыжных курорта Узбекистана, Казахстана и России объединились в альянс

00:56 18.11.2023

Горные курорты "Амирсай" (Узбекистан), "Шымбулак" (Казахстан) и "Роза Хутор" (РФ) объединились в альянс. На туристической выставке в Ташкенте они представили календарь спортивных и развлекательных мероприятий, посетив которые туристы смогут получить бонусы и потратить их на других курортах альянса.



Презентация Евразийского Альянса горных курортов (ЕАГК) состоялась 16 ноября в рамках выставки "Туризм на Шелковом пути" TITF2023 в Ташкенте, сообщили "Газете.uz" организаторы.



Альянс был сформирован в июне, в него вошли курорты "Амирсай" в Узбекистане, "Шымбулак" в Казахстане и "Роза Хутор" в России.



На презентации представители курортов рассказали о целях и задачах нового союза, а также совместных мероприятиях, намеченных в этом зимнем сезоне.



Альянс представил общий календарь спортивных, культурных и развлекательных мероприятий на трех курортах на ближайший год, посетив которые туристы смогут получить определенные бонусы за участие. Далее эти бонусы могут быть использованы для оплаты услуг на любом из трех курортов альянса, сообщили его представители.



На презентации объявили о проведении альянсом Фестиваля горных курортов в марте 2024 года на курорте "Роза Хутор" в Сочи. В его программе - бесплатные мастер-классы по горным лыжам и сноуборду от инструкторов альянса, гастрофестиваль и фольклорная программа, образовательный модуль для работников горных курортов и профессиональные дискуссии по актуальным аспектам деятельности курортов.



Представители альянса также рассказали о том, как идет разработка межгосударственного туристического маршрута и о возможности внедрения единого ски-паса на трех курортах.



Кроме того, в состав альянса вступил крупнейший горный курорт "Шахдаг" из Азербайджана. Соответствующий меморандум был подписан представителями всех курортов альянса и главой горного курорта "Шахдаг" Рустамом Наджафовым.



"Наша общая цель - раскрыть новые направления индустрии туризма и гостеприимства, повысить качество и конкурентоспособность, вывести культуру туризма на новый уровень, - сказал генеральный директор горного курорта „Амирсой" Саидвали Саидходжаев. - Уверен, что альянс станет важной и полезной площадкой по созданию новых идей и проектов, касающихся развития международного туризма, также по продвижению безопасного, „зеленого" и доступного туризма".



Секретарь альянса Андрей Кукушкин сообщил, что в данный момент идет подготовка к процессу регистрации ЕАГК в качестве юридического лица, это будет добровольное общественное объединение. Секретариат организации расположится в Алматы в Казахстане.