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Белуджи продолжают бороться за свою независимость от Пакистана, - Л.Шашок
08:52 18.11.2023

16.11.2023

Насилие в пакистанской провинции Белуджистан не прекращается

Пригретая змея отрастила ядовитые зубы
Лариса Шашок

м Пакистанские полицейские не только не в силах защитить мирных жителей от террора, но и сами все чаще становятся жертвами нападений.
Террорист-смертник 29 сентября атаковал религиозную процессию в честь дня рождения пророка Мухаммеда возле мечети в районе Мастунг, в юго-западной пакистанской провинции Белуджистан. В результате нападения более 60 человек погибли и многие получили серьезные ранения.

Спустя месяц ни одна террористическая организация так и не взяла на себя ответственность за нападение. Это молчание только подогрело слухи о нескольких активных группировках боевиков в регионе. Вскоре после теракта правительство Пакистана объявило о репрессиях в отношении нелегальных иммигрантов в стране начиная с ноября 2023 года, особенно в отношении афганских беженцев.

Несмотря на обвинения в адрес афганцев, многие считают, что причиной беспорядков стала многолетняя ошибочная политика Исламабада в отношении Белуджистана. В течение последнего десятилетия провинция, для которой теракты стали обыденностью, знала всего несколько коротких периодов относительной стабильности. По данным Южноазиатского террористического портала, с 2013 года в Белуджистане произошло более 2700 связанных с терроризмом инцидентов, в результате которых погибло более 5000 человек и тысячи получили ранения.

Рассмотрим самые громкие нападения, произошедшие в провинции за последнее десятилетие. 15 июня 2013 года террористка-смертница совершила самоподрыв на стоянке Женского университета имени Сардара Бахадура Хана в столице Белуджистана Кветте, в результате чего погибло более 20 человек, большинство из которых были студентами. Вскоре после того, как раненых доставили в медицинский центр "Болан", уже непосредственно в этом центре прогремел второй взрыв, за которым последовала перестрелка между боевиками и представителями сил безопасности. Ответственность за эти теракты взяла на себя экстремистская организация "Лашкар-е-Джангви".

Спустя три года, 8 августа 2016 года, террорист-смертник атаковал отделение неотложной помощи больницы в Кветте, где собрались адвокаты на церемонию прощания со своим коллегой Билалом Анваром Каси, бывшим президентом коллегии адвокатов Белуджистана. Каси был убит террористами по пути на работу. В результате взрыва в отделении неотложной помощи погибли по меньшей мере 70 человек, число раненых исчислялось сотнями. Эксперты считают, что данный теракт отбросил судебную систему Белуджистана на десятилетия назад, поскольку были убиты десятки юристов с многолетним опытом. Ответственность за нападение взяли на себя боевики группировок "Техрик-е-Талибан Пакистан" и "Исламское государство" (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ).

Вооруженные боевики в поясах смертников 26 октября 2016 года ворвались в полицейскую академию в Кветте, чтобы совершить одно из самых громких нападений на режимный объект в истории Пакистана. В момент теракта на объекте находилось около 200 человек. Более 60 человек были убиты и более 100 ранены, большинство из них были молодыми стажерами. Осада объекта продолжалась около пяти часов. Ответственность за нападение также взяла на себя "Лашкар-е-Джангви".

В апреле 2018 года произошло несколько целенаправленных нападений на общины хазарейцев – шиитского мусульманского меньшинства, которое на протяжении десятилетий находится под прицелом вооруженных исламистских группировок.

В мае 2019 года несколько боевиков ворвались в отель Pearl Continental в портовом городе Гвадар. Отель пользуется популярностью среди высших государственных чиновников и иностранцев. В ходе операции, продолжавшейся несколько часов, по меньшей мере пять человек были убиты и несколько ранены.

Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская группировка "Освободительная армия Белуджистана". Гвадар является стратегической частью проекта Китайско-Пакистанского экономического коридора (КПЭК), и нападение на отель, в котором часто останавливаются китайские чиновники и бизнесмены, негативным образом сказалось на имидже проекта.

Большинство крупных терактов в Пакистане за последнее десятилетие были совершены религиозными экстремистскими группировками. Эта тенденция примечательна, поскольку Белуджистан ранее считался светской провинцией, где до 2000-х годов не наблюдалось агрессии со стороны религиозных экстремистских группировок.

Но с возрождением сепаратистского движения в начале 2000-х годов религиозный экстремизм начал стремительно расти, и в страну стали проникать военизированные формирования, связанные с многочисленными джихадистскими организациями.

Некоторые эксперты считают, что изначально некоторые из таких организаций поддерживались самим государством с целью подорвать и противодействовать сепаратистскому движению белуджей, которое приобретало все более радикальный характер из-за экономического неравенства и стремления к большей автономии, особенно в отношении ресурсов провинции.

Возможно, правительство считало, что поддержка этих группировок ослабит националистическое движение в провинции. Теперь экстремисты, судя по всему, вышли из-под контроля и даже стали враждебны по отношению к государству – иначе как объяснить нападения на политиков и на правительственные объекты, такие как полицейская академия в Кветте.

На территории Белуджистана присутствует многочисленный контингент сил безопасности. Однако экстремистские группировки остаются активными и продолжают нападать на полицейских, на военнослужащих, а также на безоружных мирных жителей. За прошедшие годы провинция стала свидетелем десятков протестов граждан и забастовок против насилия. Тем не менее пока мир остается недостижимым.

Продолжающееся насилие в Белуджистане обнажило глубокие проблемы в области правопорядка и продемонстрировало, как ошибочные стратегии могут спровоцировать неконтролируемый хаос.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700286720


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