В Узбекистане на полигоне "Каттакурган" разбился военный Ми-8 - экипаж погиб

08:57 18.11.2023

В Узбекистане потерпел крушение военный вертолет

военный вертолет

Вертолет Ми-8 под командованием военных Узбекистана потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета, сообщает Zakon.kz.

Со слов министерства обороны Республики Узбекистан, инцидент произошел 17 ноября 2023 в 20:15 по местному времени (21:15 по Астане) на полигоне "Каттакурган".



В результате аварии экипаж вертолета погиб. Однако не предоставили о том, сколько человек находилось на борту. В настоящее время специальная комиссия работает над выяснением причин крушения.



В министерстве обороны страны выразили глубочайшие соболезнования членам семей и родственникам погибших военнослужащих.



Мухит Турсынали