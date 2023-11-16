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|Новый российский атомный ледокол проекта 22220 назвали "Сталинградом"
09:41 18.11.2023
Новый российский атомный ледокол получил название "Сталинград", сообщило правительство Волгоградской области.
Как заявил на пленуме Волгоградского областного совета ветеранов глава региона Андрей Бочаров, предложение о присвоении этого имени атомному ледоколу проекта 22220 поддержал президент России Владимир Путин. Это сделано "в целях сохранения исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны и военно-патриотического воспитания граждан России", пояснил глава региона.
Исторический документ передали на хранение Волгоградскому областному совету ветеранов.
Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Каждый ледокол оснащен двумя реакторами РИТМ-200. Длина ледоколов составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.
Их главная задача заключается в обеспечении круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода - "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России, сейчас на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге сооружаются еще два атомохода.