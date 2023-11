США готовятся поменять одну ошибочную стратегию на другую, - Петр Акопов

11:25 18.11.2023

Петр Акопов



"Пора прекратить магические размышления о поражении России" - так теперь говорят в Америке. Причем говорят (и пишут) не рядовые граждане, а очень даже серьезные эксперты, занимавшиеся Россией и в Белом доме, и в разведке. Авторы статьи в The Wall Street Journal Эндрю Вайс (курировал российское направление в Совете национальной безопасности в 90-е) и Юджин Румер (работал на русском направлении в Национальном совете по разведке) хорошо знают нашу страну и при этом ни в коей мере не относятся ни к русофилам, ни к противникам конфронтации с Москвой. Они просто пытаются быть реалистами и советуют соотечественникам отказаться от надежд на быструю победу над Россией на Украине. Не от самой победы - в нее они верят, - а от упований на то, что наша страна в обозримой перспективе уступит под давлением Запада.

При этом статья в The Wall Street Journal распадается на две противоречащие друг другу части: в первой расписывается, как все неплохо складывается для России и печально для Запада, а во второй говорится о том, что, хотя положение дел "представляет собой беспрецедентный вызов для западных лидеров", на него есть готовый и эффективный ответ.



То есть, с одной стороны, народная поддержка Путина неизменна, двухпартийная поддержка Украины в США сходит на нет, ничто не предвещает, что Россия проигрывает войну на истощение на линии фронта, санкции навредили гораздо слабее, чем ожидалось, Путина по-прежнему поддерживают в различных частях Глобального Юга. При этом обещания западных чиновников оживить оборонную промышленность разбились о бюрократию и узкие места в снабженческих цепочках, а Путин знает, что может продолжать боевые действия в течение неопределенного времени, рассчитывая, что поддержка Западом Украины иссякнет, украинцы устанут, а в Белый дом вернется Трамп (с "откровенно пропутинскими взглядами"). Более того, Путин готов превратить в оружие все, что есть в его распоряжении: контроль над ядерными вооружениями, войну в секторе Газа, продовольственную безопасность и так далее. "Все это для него лишь средство для победы в конфликте против Украины и Запада".



Фактически Вайс и Румер признают, что ставки России максимально велики и она неплохо разыгрывает имеющиеся карты. Именно поэтому они и сетуют, что "западные лидеры не донесли до общественности продолжительный характер угрозы, исходящий от дерзкой и ревизионистской России": "Слишком часто они выдавали желаемое за действительное, делая ставку на санкции, успешное украинское контрнаступление или новые виды оружия в расчете на то, чтобы усадить Кремль за стол переговоров. Не говоря уже о несбыточной надежде, что Путина свергнут в результате дворцового переворота".

Подобное признание очевидного - это плохие новости для Украины, от которой потребуется еще больше жертв на алтарь битвы с Россией? Нет, Вайса и Румера волнует, естественно, не Украина, а США. Они предлагают перейти к стратегии долгосрочного сдерживания России - подобной той, что США проводили против СССР. Назад к холодной войне? Нет, говорят эксперты, это излишне, Россия не обладает жесткой силой и идеологической привлекательностью СССР, да и вообще подобная конфронтация станет не лучшим применением американских сил.



Тут и начинается противоречие между диагнозом и рекомендациями Вайса и Румера, то есть, согласно их диагнозу, быстро победить в битве за Украину невозможно, потому что Россия не падет, но при этом для того, чтобы все-таки победить, нужно быть готовыми к долгой осаде России, ее стратегическому сдерживанию. Но не масштабов холодной войны, а так, локальных: "Продолжение западных санкций, дипломатическая изоляция России, недопущение вмешательства Кремля в нашу внутреннюю политику и усиление сдерживающего и оборонного потенциала НАТО".



И что, этого хватит для того, чтобы "помочь Киеву занять свое законное место в Европе"? То есть атлантизировать Украину? Да, хватит, ведь "пресловутое соотношение сил в мире решительно склонилось против России". Из чего это следует? Из того, что НАТО приняла в свой состав Швецию и Финляндию, а "Путину осталось обивать пороги в таких местах, как Пекин, Тегеран и Пхеньян", но ведь перед этим авторы сами признавали поддержку России в странах Глобального Юга? Нестыковка?



Если бы только в этом. Потому что главный аргумент звучит так: "Вопреки всем прогнозам, Украина выстояла и выдержала российский натиск, менее чем за два года украинская армия обратила в прах целое десятилетие российской военной модернизации. [...] Поддерживать Украину в ее борьбе, снабжать оружием и боеприпасами - это не благотворительность, а острейший (и к тому же экономически эффективнейший) элемент западной стратегии".

То есть Штатам предлагают перейти к стратегии затяжной войны с Россией на Украине - западным оружием и украинскими руками - и объяснить неизбежность, а также выгодность этого западному обывателю. Это потребует консолидации Европы и США, увеличения вложений в ВПК и, естественно, недопущения победы Трампа. О последнем Вайс и Румер не пишут, но это само собой подразумевается. Если все это сделать и запастись терпением, то все получится, ведь "возможному преемнику Путина придется положить конец боевым действиям и начать серьезные, настоящие переговоры с Киевом".



Получается, что расчет все-таки делается на смену власти и курса, хотя до этого авторы сами же предлагали ориентироваться на то, что "в годы холодной войны американские эксперты не рассчитывали, что Кремль внезапно пересмотрит свои взгляды, а советская система рухнет в одночасье". С чего же сейчас можно рассчитывать, что Россия когда-либо вдруг откажется от своих фундаментальных национальных интересов (а будущее Украины относится именно к этой категории) и пойдет на то, чтобы Незалежная "полностью влилась в политическую и экономическую жизнь" Европы, то есть Запада?

На этот вопрос нет ответа у авторов статьи в The Wall Street Journal, потому что, разоблачая одни несбыточные надежды Запада, они предлагают заменить их на другие, но не более реалистичные. Правильный диагноз не всегда помогает выписать правильный рецепт, потому что мешает то самое "магическое мышление" - уверенность в бесконечном и вечном превосходстве и господстве Запада.



