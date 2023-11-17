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Каким будет российский аналог "Евровидения"
15:58 18.11.2023

Не просто песня: каким будет российский аналог "Евровидения"
На Форуме объединенных культур предложили создать "Интервидение" со странами БРИКС и Глобального Юга

Андрей Туманов
Валерия Чуб
Зоя Игумнова

"Интервидение" - российская альтернатива "Евровидения" - впервые пройдет в конце следующего года, но будет отличаться по условиям от западного конкурса, выяснили "Известия". Идею о международном песенном мероприятии предложила на Санкт-Петербургском форуме объединенных культур Ольга Любимова в присутствии министров 34 стран. На второй день съезда были подведены итоги деловой программы, и, несмотря на куда меньшее количество событий, чем накануне, он оказался не менее насыщенным по новостной повестке.

Импортозамещение "Интервидением"

Центральное событие не только второго дня, но всего Форума объединенных культур - безусловно, выступление президента Владимира Путина. Но официальные итоги деловой программы были подведены еще раньше - сразу после окончания утренней встречи министра культуры с главами зарубежных делегаций.

Именно на этом заседании прозвучала громкая инициатива о создании новых международных конкурсов в области кино и популярной песни.

- Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс "Интервидение", - заявила министр культуры Ольга Любимова, обращаясь к коллегам из других стран.

Подробнее идею о замене "Евровидения" раскрыл гендиректор Первого канала Константин Эрнст. По его словам, на конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний, а к участию приглашаются все государства, в том числе организаторы рассчитывают на активность членов БРИКС.

Было бы логично провести первое "Интервидение" уже в конце будущего года, поскольку в 2024-м Россия председательствует в БРИКС и СНГ, отметил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Кроме того, подчеркнул он, конкурс не стоит воспринимать просто как аналог "Евровидения", поскольку он будет функционировать по иным правилам.

- Из-за разных часовых поясов невозможно сделать какие-то вещи, например, народное голосование. Кроме того, важно понять - если мы будем ориентироваться на голосование зрителей, то всегда будут побеждать две страны - Китай и Индия, равных им по размеру населения нет. Поэтому, конечно, здесь нужно искать какие-то особые формы, - поделился Михаил Швыдкой, добавив, что Китай уже проявил интерес к проекту.

И еще один важный нюанс: у организаторов есть идея уйти от фокуса на англоязычный репертуар. Предполагается, что страны будут представлять песни на национальных языках.

"Мы с этой идеей ходили лет 10"

Опрошенные "Известиями" российские продюсеры, артисты которых в разные годы принимали участие в "Евровидении", отнеслись к инициативе исключительно позитивно.

- Я давно считал, что нам нужно делать что-то свое, где мы были бы центром притяжения. Например, более азиатскую историю. А это огромное количество людей, которые могли бы смотреть такое шоу, множество потенциальных спонсоров. Мы с этой идеей ходили уже лет 10 по всяким инстанциям. Но если она сейчас снова всплыла - так прекрасно. Любое хорошее музыкальное мероприятие только пойдет на пользу, - уверен Виктор Дробыш.

А Ксения Рубцова (ее коллектив "Бурановские бабушки" занял на "Евровидении-2012" второе место) заявила, что выбор в пользу национальных языков на "Интервидении" - это как раз и необходимо сегодня, напомнив, что "Бурановские бабушки" пели на удмуртском, что не помешало им добиться успеха на смотре. Что же касается формата голосования, главное на подобных мероприятиях, по ее мнению, - не соревновательная сторона, а общение между людьми из разных стран, знакомство их с разными культурами. Так что как и кто будет определять победителей - вопрос второстепенный.

Идеи об альтернативных конкурсах и фестивалях удачно встроились в общую тематику встречи глав делегаций. Смысл большинства выступлений (каждому министру было выделено по три минуты, поэтому всем пришлось быть лаконичными) сводился к декларированию важности культурной самобытности и протесту против глобализма. Представители нескольких стран особо затронули тему войны в секторе Газа. Участники из Ливии, Ливана и Джибути раскритиковали действия Израиля. А министр культуры Палестины напомнил строки Лермонтова и Гоголя о Святой земле и призвал мир спасти его народ от геноцида.

Прочитать "Войну и мир"

Отсылки к шедеврам русской культуры и призывы не забывать о них, принимая политические решения, звучали и на итоговом заседании деловой программы форума.

- Очень посоветовала бы нашим недоброжелателям, прежде чем бороться с Россией в надежде нанести ей стратегическое поражение на поле боя, прочитать "Войну и мир" Толстого, "Бородино" Лермонтова или посмотреть русские фильмы о Второй мировой войне. Это уберегло бы их всех от фатальных ошибок, - заявила зампред правительства, глава оргкомитета форума Татьяна Голикова.

А Ольга Любимова сообщила, что форум посетило 1 тыс. человек из 76 стран, и назвала мероприятие "перезагрузка наших отношений в культурной и общегуманитарной сфере".

Выступавшие вслед за министром руководители различных секций мероприятия, в том числе Михаил Пиотровский, Федор Бондарчук, Роман Карманов, в целом высоко оценили продуктивность состоявшихся за эти дни встреч и бесед, поделившись ключевыми идеями, возникшими в процессе обсуждения. Так, например, было предложено создать комиссию по использованию искусственного интеллекта в культуре, объединяющую страны БРИКС и ШОС.

Ну а "вишенкой на торте" стала новость, озвученная уже в пресс-зоне Владимиром Кехманом. В следующем году часть мероприятий форума пройдет на "Острове фортов" в Кронштадте, на фоне подводной лодки. Стоит ли гостям Х Форума объединенных культур ждать еще более глубоких смыслов - узнаем в следующем сентябре.

Источник - Известия
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