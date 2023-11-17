Является ли Си Цзиньпин "диктатором"? - Le Figaro

16:13 18.11.2023

Le Figaro

Франция



Совершил ли Джо Байден очередной дипломатический "промах", назвав Си Цзиньпиня диктатором?



Джо Байден по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином вновь назвал его "диктатором", пишет Figaro. Французы считают, что президент США совершил очередной дипломатический промах. "Он не в первый раз делает подобное заявление в критический момент", - написал один из них.



Так американский президент охарактеризовал своего китайского коллегу по окончании важной встречи двух лидеров. И это не первый раз, когда хозяин Белого дома использует подобные выражения.



Является ли Си Цзиньпин "диктатором"? В среду, 15 ноября, президент США Джо Байден после двусторонней встречи со своим китайским коллегой высказал свое мнение. "Он диктатор в том смысле, что перед нами человек, который управляет страной, коммунистической страной, основанной на такой форме правления, которая полностью отличается от нашей", - сказал он присутствующим журналистам.



Тем не менее это высказывание вызвало недовольство Пекина, который назвал речь американского президента "крайне некорректной" и "безответственной политической манипуляцией". Для переговоров, которые должны были способствовать возобновлению диалога между двумя странами и которые Китай впоследствии охарактеризовал как "позитивные, исчерпывающие и конструктивные", такая формулировка была довольно неожиданной.



Должен ли президент говорить такое?



Подобные выпады - особенность Джо Байдена. Они стали кошмаром для его советников в Белом доме, которые вынуждены делать "последующие пояснения", уточняя в более нейтральном и дипломатичном варианте, что же на самом деле имел в виду президент.



Но являются ли эти оплошности действительно серьезными? Джо Байден "всегда имел репутацию человека, который умеет прямо высказать свое мнение", - заявил агентству Reuters сенатор Тед Кауфман (Ted Kaufman) еще до того, как нынешний президент США занял Овальный кабинет. Сейчас его слова имеют гораздо больше последствий, поскольку дипломатия требует четких и продуманных речей. Джо Байден прекрасно понимает это и не раз шутил, объясняя своим собеседникам: "Никто никогда не сомневался в том, что я имею в виду то, что говорю, проблема в том, что иногда я говорю сразу все, что имею в виду".



Эти высказывания легко счесть оплошностью, тем более что оппоненты и так высмеивают президента за его преклонный возраст и порой бессвязные высказывания на пресс-конференциях. Однако, возможно, подобные выпады более контролируемы, чем кажутся на первый взгляд. Во всяком случае, они допускаются.



В июне прошлого года президент США уже называл Си Цзиньпина "диктатором", когда упомянул о деле с китайским воздушным шаром-шпионом, который был обнаружен над США и сбит. А Пекин уже осуждал его "абсурдные и безответственные" высказывания. Но это не помешало Джо Байдену повторить их в среду, когда журналист недвусмысленно спросил его, считает ли он председателя КНР диктатором.



Комментарии читателей:



anonyme 41737

Байден уже не в первый раз делает подобное заявление в критический момент. Я не думаю, что это совпадение. Еще когда Блинкен ездил в Китай после истории с воздушным шаром, он назвал Си диктатором. Он хочет поддерживать постоянную напряженность между двумя странами, как будто малейшая попытка проявить готовность к примирению, является доказательством слабости.



Mistinguett

Разница в том, что на стороне Си время, и когда он уйдет, режим сохранится. Байден менее уверен в своих силах.



Jacques 3419

Байден, с тех пор как я увидел его по телевизору, машущим рукой и желающим пожать руку "пустоте", стал вызывать у меня беспокойство.



Chris du 35

Цитирую: "Он диктатор в том смысле, что перед нами человек, который управляет страной, коммунистической страной, основанной на форме правления, совершенно отличной от нашей".

В заключение, для тех, кто не понимает, любая система, отличная от американской, является диктатурой.... Ч.Т.Д.



pgaf8

Это любопытный способ "возобновить" диалог с Китаем. Но Китай никак не отреагировал на слова Байдена, поскольку считает его совершенно слабоумным и ждет его преемника, прежде чем приступить к обсуждению серьезных вопросов.



Holy Wood

Что ж, перед ним был поставлен четкий и однозначный вопрос. Если бы он ответил "нет", в прессе появилось бы столько же статей, указывающих на это, и китайский отчет был бы скорее радостным, чем гневным. В общем, все то же самое, так что, по крайней мере, он был честен и последователен, не так ли?



stock-dream

Не все истины хороши, если они могут причинить неприятности. И те, кто считает, что знают истину, часто ошибаются.



Автор статьи: Тибо Делеаз (Thibaut Déléaz)