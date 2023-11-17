 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 18.11.2023
17:37  Вторая попытка Илона Маска. SpaceX запустила Starship: ракета взорвалась, корабль потерялся
17:14  Мифы о России. Как у русских создавали комплекс неполноценности. Андрей Фурсов
16:52  Нужно ли женщинам высшее образование, - Петр Акопов
16:20  Релокант-шоу. Блудным детям надо помочь? - С.Гомзикова
16:18  Турецкие коммунисты готовы разрушить НАТО. Получится? - Дм.Родионов
16:15  Российско-китайская ось как вызов для Запада, - Даниэл Коштовал
16:13  Является ли Си Цзиньпин "диктатором"? - Le Figaro

16:00  Чем закончатся хитро-мудрые маневры Пашиняна, - Г.Мирзоян
15:58  Каким будет российский аналог "Евровидения"
15:54  Начинается острая стадия всемирной борьбы за человеческий капитал, - В.Бондарь
11:25  США готовятся поменять одну ошибочную стратегию на другую, - Петр Акопов
10:02  РосМВД объявило в розыск бежавшего в США экс-зампреда Центробанка Алексашенко
09:41  Новый российский атомный ледокол проекта 22220 назвали "Сталинградом"
08:57  В Узбекистане на полигоне "Каттакурган" разбился военный Ми-8 - экипаж погиб
08:52  Белуджи продолжают бороться за свою независимость от Пакистана, - Л.Шашок
00:56  Три горнолыжных курорта Узбекистана, Казахстана и России объединились в альянс
00:53  Хвост удивляет собаку: в каком состоянии американо-израильские отношения, - А.Кузмак
00:51  В Польше подрастает свой "фюрер" - маршал сейма Холовня
00:47  В ФРГ засомневались в легитимности Эрдогана, - Олег Никифоров
00:45  США избежали шатдауна, отложив поддержку Украины и Израиля, - НГ
00:33  Что Си Цзиньпин забыл в Америке? США готовят крупную провокацию вокруг Тайваня, - А.Гончаров
00:31  Путч Демонов. "Сепары" готовятся разорвать Испанское королевство, - А.Латов
00:04  ОАЭ не закрыли дверь для российского оборонпрома, - Игорь Субботин
00:02  Власти Южной Кореи решили запретить употребление собак в пищу
Пятница, 17.11.2023
17:03  Кадровые перестановки в Узбекистане: оставленные и отставленные
17:00  Война на Украине крайне нужна американской экономике, - Даг Бэндоу
16:58  Месть охамевшей Европе нужно готовить заранее, - Дм.Бавырин
16:54  В развороте России на Восток решающим становится Каспийское направление, - Алексей Чичкин
16:52  Америка всего в одном шаге от войны, которую может и проиграть, - Эй Уэсс Митчелл
16:51  Председатель Си встретился с Байденом, чтобы измерить температуру, - Малек Дудаков
16:50  Государственности Казахстана угрожает "TikTok-исламизм", - Михаил Захаров
16:45  Взлет и падение геополитической Европы, - Натали Тоцци
15:10  Руководителем Бюро национальной статистики Казахстана назначен Максат Турлубаев
15:05  Другие немцы: востоку и западу Германии не сойтись? - А.Белов
15:02  16 сессия Верховного Совета в 1992-м: Что она принципиально изменила в жизни молодого Таджикистана? (история), - Х.Шодиев
15:00  Прагматизм и разобщенность мусульманских стран работает на Израиль, - Зоран Метер
14:58  Time: Почему тупиковая ситуация на Украине, скорее всего, продлится еще год
14:56  У России заканчивается нефть: Штаты вновь поверили в мечту, - С.Савчук
14:54  Мышь из Сан-Франциско: Китай и США решили говорить дальше, - Дм.Косырев
14:53  Узбекистан построит АЭС на границе с РК: чем опасно соседство, и почему мнения казахстанцев никто не спросил
14:50  FT: американские бизнесмены встретили Си Цзиньпина бурными овациями
12:39  Песков заявил, что следующий президент РФ должен быть таким же, как Путин. Клонировать или на принтере?
11:10  Палестинцы бьют по несуществующему европейскому сердцу, - Геворг Мирзаян
11:02  Прорыва не произошло. Встреча лидеров Китая и США не привела к значимым результатам, - Владимир Малышев
10:53  Украины нет. Собрание враждующих вождеств, - Ростислав Ищенко
10:51  Трест лопнул: о новой ситуации в мировой экономике, - Николай Сорокин
10:32  Ближний Восток никогда Америку не любил - а теперь и перестал ее бояться, - СП
09:36  Цифровой юань рвется за пределы Китая, - В.Катасонов
00:50  Обещать - не значит мириться: чем завершились переговоры Байдена и Си на АТЭС? - "Известия"
00:47  Лидеры США и Китая сошлись и разошлись. "Конструктивно" посидели, - "Къ"
00:39  Гагаузы боятся ликвидации своей автономии, - Светлана Гамова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Является ли Си Цзиньпин "диктатором"? - Le Figaro
16:13 18.11.2023

Le Figaro
Франция

Совершил ли Джо Байден очередной дипломатический "промах", назвав Си Цзиньпиня диктатором?

Джо Байден по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином вновь назвал его "диктатором", пишет Figaro. Французы считают, что президент США совершил очередной дипломатический промах. "Он не в первый раз делает подобное заявление в критический момент", - написал один из них.

Так американский президент охарактеризовал своего китайского коллегу по окончании важной встречи двух лидеров. И это не первый раз, когда хозяин Белого дома использует подобные выражения.

Является ли Си Цзиньпин "диктатором"? В среду, 15 ноября, президент США Джо Байден после двусторонней встречи со своим китайским коллегой высказал свое мнение. "Он диктатор в том смысле, что перед нами человек, который управляет страной, коммунистической страной, основанной на такой форме правления, которая полностью отличается от нашей", - сказал он присутствующим журналистам.

Тем не менее это высказывание вызвало недовольство Пекина, который назвал речь американского президента "крайне некорректной" и "безответственной политической манипуляцией". Для переговоров, которые должны были способствовать возобновлению диалога между двумя странами и которые Китай впоследствии охарактеризовал как "позитивные, исчерпывающие и конструктивные", такая формулировка была довольно неожиданной.

Должен ли президент говорить такое?

Подобные выпады - особенность Джо Байдена. Они стали кошмаром для его советников в Белом доме, которые вынуждены делать "последующие пояснения", уточняя в более нейтральном и дипломатичном варианте, что же на самом деле имел в виду президент.

Но являются ли эти оплошности действительно серьезными? Джо Байден "всегда имел репутацию человека, который умеет прямо высказать свое мнение", - заявил агентству Reuters сенатор Тед Кауфман (Ted Kaufman) еще до того, как нынешний президент США занял Овальный кабинет. Сейчас его слова имеют гораздо больше последствий, поскольку дипломатия требует четких и продуманных речей. Джо Байден прекрасно понимает это и не раз шутил, объясняя своим собеседникам: "Никто никогда не сомневался в том, что я имею в виду то, что говорю, проблема в том, что иногда я говорю сразу все, что имею в виду".

Эти высказывания легко счесть оплошностью, тем более что оппоненты и так высмеивают президента за его преклонный возраст и порой бессвязные высказывания на пресс-конференциях. Однако, возможно, подобные выпады более контролируемы, чем кажутся на первый взгляд. Во всяком случае, они допускаются.

В июне прошлого года президент США уже называл Си Цзиньпина "диктатором", когда упомянул о деле с китайским воздушным шаром-шпионом, который был обнаружен над США и сбит. А Пекин уже осуждал его "абсурдные и безответственные" высказывания. Но это не помешало Джо Байдену повторить их в среду, когда журналист недвусмысленно спросил его, считает ли он председателя КНР диктатором.

Комментарии читателей:

anonyme 41737
Байден уже не в первый раз делает подобное заявление в критический момент. Я не думаю, что это совпадение. Еще когда Блинкен ездил в Китай после истории с воздушным шаром, он назвал Си диктатором. Он хочет поддерживать постоянную напряженность между двумя странами, как будто малейшая попытка проявить готовность к примирению, является доказательством слабости.

Mistinguett
Разница в том, что на стороне Си время, и когда он уйдет, режим сохранится. Байден менее уверен в своих силах.

Jacques 3419
Байден, с тех пор как я увидел его по телевизору, машущим рукой и желающим пожать руку "пустоте", стал вызывать у меня беспокойство.

Chris du 35
Цитирую: "Он диктатор в том смысле, что перед нами человек, который управляет страной, коммунистической страной, основанной на форме правления, совершенно отличной от нашей".
В заключение, для тех, кто не понимает, любая система, отличная от американской, является диктатурой.... Ч.Т.Д.

pgaf8
Это любопытный способ "возобновить" диалог с Китаем. Но Китай никак не отреагировал на слова Байдена, поскольку считает его совершенно слабоумным и ждет его преемника, прежде чем приступить к обсуждению серьезных вопросов.

Holy Wood
Что ж, перед ним был поставлен четкий и однозначный вопрос. Если бы он ответил "нет", в прессе появилось бы столько же статей, указывающих на это, и китайский отчет был бы скорее радостным, чем гневным. В общем, все то же самое, так что, по крайней мере, он был честен и последователен, не так ли?

stock-dream
Не все истины хороши, если они могут причинить неприятности. И те, кто считает, что знают истину, часто ошибаются.

Автор статьи: Тибо Делеаз (Thibaut Déléaz)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700313180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрели закон по вопросам информационной безопасности
- Отечественным товаропроизводителям не нужно будет получать индустриальный или CT-KZ сертификаты - Алихан Смаилов
- Маулен Ашимбаев принял участие в конференции, посвященной 85-летию Жогорку Кенеша Кыргызстана
- Кадровые перестановки
- Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов
- Состоялось первое заседание Национального совета по профессиональным квалификациям
- Проблемные вопросы в сфере миграции обсудили на заседании депутатской группы "Өңір"
- В суд направлены уголовные дела в отношении руководства АО "Озенмунайгаз"
- Участник террористической группы экстрадирован из Болгарии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  