Российско-китайская ось как вызов для Запада, - Даниэл Коштовал

16:15 18.11.2023 HlídacíPes.org

Чехия



Российско-китайская ось как вызов для Запада. Пришло время для инвестиций в оборону и самообеспечение

Hlídací pes: Запад строит свою политику на идеологии без оглядки на реальность



Запад считает Россию и Китай стратегическим вызовом для себя, пишет Hlídací pes. Чтобы выстоять, ему нужно мобилизовать все доступные ресурсы и возможности, считает автор статьи. Однако в основе западной политики лежит идеология, а на реальность никто не обращает внимания.



Запад столкнулся с экзистенциальным стратегическим вызовом для своих народов и государств. Россия и Китай мобилизуют все доступные ресурсы и возможности. Если Запад хочет выстоять, ему придется сделать то же, придерживаясь своих ценностных ориентиров, и преодолеть нынешний внутренний кризис, вызванный, в том числе, тем, что западная политика в значительной мере часто определяется идеологией, а реальность отодвигается в сторону.



Российские и китайские интересы вообще и в отношении Запада в отдельности в значительной мере совпадают. Это позволяет Москве и Пекину сотрудничать и преодолевать разногласия, отбрасывать несовпадающие интересы. Для Запада это вызов глобального масштаба и в политике, и в экономике, и в обороне.



В Европе нет ни одной страны, которая сама по себе обладала бы достаточным стратегическим весом, чтобы противостоять один на один России и Китаю. Поскольку долгое время европейские страны пренебрегали инвестициями в безопасность и оборону, они не обладают глобальным стратегическим весом даже как группа. Вместе с тем Запад должен понять, что его политические ценности не обязательно то, о чем мечтают другие государства мира. И тем не менее мы можем быть их добрыми союзниками и партнерами на уровне международных отношений.



Сегодня влияние Запада в международных отношениях меньше, чем в 90-е годы ХХ века. Причина - зачастую в его собственных ошибках и внутренних кризисах. Существование многополярного мира с полюсами разного веса - уже реальность. Все это следствие политических ошибок Запада (символом их можно считать провал в Афганистане и так называемую арабскую весну), экономических и внутриполитических кризисов, вызванных разобщенностью и атомизацией общества, в том числе из-за социальных сетей, нацеленных, прежде всего, на бизнес-интересы их создателей.



Европейская часть Запада столкнулась с демографическим кризисом, с утратой конкурентоспособности, с разросшейся бюрократией, с лишними дотациями и искусственным перераспределением в ущерб рыночной экономике. Очень опасно и то, что политика во многом определяется идеологией без оглядки на реальность.



Без оглядки на реальность…



Идеологические и нереалистичные подходы к борьбе с климатическими изменениями приводят к решениям, которые разрушают промышленную и сырьевую базу, энергетическую стабильность и безопасность Европейского Союза. В конечном счете под ударом оказывается конкурентоспособность и вес Европейского Союза в мире.



Такая политика заставляет такие государства, как Саудовская Аравия, ориентироваться на другие части мира. Так происходит, в том числе, потому, что незападные части мира укрепляют свою экономику, а также государства, как Китай, Индия и Южная Африка не диктуют своим политическим, экономическим и оборонным партерам, как им вести внутреннюю политику и регулировать общественную жизнь.



Таким образом, в современной системе международных отношений сложился Западный блок и блок анти-Запада. Есть еще государства Африки, Азии и Латинской Америки, за которые идет конкуренция. Также на этих континентах есть страны со своими региональными и глобальными амбициями.



Пример - Индия или Вьетнам. Эти государства не хотят быть антизападными, но в то же время не хотят решать проблемы Запада, а при достижении собственных целей без колебаний сотрудничают с государствами блока анти-Запада. То же можно сказать о многих странах Африки. Символ вышеозначенных тенденций - группа БРИКС и ее расширение.



Абсолютный вызов для Запада



Характер политической системы в России и Китае принципиально отличается от политической системы на Западе. Эти системы несовместимы. Россия и Китай считают авторитарную систему необходимой и правильной для продвижения национальных интересов. В борьбе за ограничение власти Запада они предлагают собственную модель и свои методы другим странам. Но везде, где они пользуются влиянием, они жестко насаждают свои политические ценности и свою политическую систему. В качестве примера приведу Украину и Гонконг.



Российские и китайские цели и интересы основаны на больших политико-исторических величинах, преобразованных в политические ценности, которые отражают их представления о себе самих. И Россия, и Китай глубоко убеждены, что их естественное право - быть сильными игроками на мировой арене. Поэтому не стоит ждать, что Россия или Китай изменят свой подход после какого-нибудь договора или "битвы".



Они замедлят или остановят свое продвижение только в случае, если появится серьезное препятствие на их пути. Этим препятствием может стать реальная власть и способность действовать. Российский и китайский режим понимают только такие вещи. Что касается России, то в сферу ее интересов, в частности, входит та часть Европы, которая входила в Варшавский договор, за исключением Восточной Германии, интегрированной в Федеративную Республику Германия.



Россия и Китай пользуются общими методами для разрушения единства и воли Запада, не гнушаясь ничем. Единый блок Запада для России и Китая - серьезнейшая проблема в контексте их стремления принципиально изменить соотношение сил в мире.



Для Запада, его народов и государств, это серьезнейший стратегический вызов. Поэтому дома мы должны отстаивать западный образ жизни, но нельзя насильно навязывать его другим, ведь мы должны активно искать партнеров и союзников на мировой арене.



Если страны Запада у себя дома будут жить строго в соответствии со своими ценностями, то общество станет сильнее, государство эффективнее, экономика будет процветать, а технологии - развиваться. То есть Запад будет подавать пример, достойный подражания, и пользоваться преимуществами этого.



Когда Россия и Китай выберутся из XIX века



Аналитики дают даже конкретные рекомендации, как Западу в борьбе за власть с Россией и Китаем победить. На первом месте стоят инвестиции в безопасность и обороноспособность. Нужно добиться, чтобы государство и общество были неуязвимы для ударов разного рода (не вооруженных), а также работал механизм сдерживания.



К этим инвестициям нужно применять "принцип минимальной достаточности", ориентируясь на выявленные угрозы в мирное время, чтобы избежать чрезмерных экономических расходов, которые мешали бы экономическому развитию. Под минимальной достаточностью в мирное время подразумевается два процента ВВП в год, выделяемые на обороноспособность государства. В приоритете также должны стоять инвестиции в доступность сырья и энергетическую безопасность во имя максимально возможной самодостаточности.



Стратегической целью Запада нужно сделать предотвращение образование блока анти-Запада во главе с Россией и Китаем. Для этого необходима очень активная внешняя политика и меры в области безопасности. Запад и, прежде всего, государства Европейского Союза должны проводить такую внешнюю политику, которая заложит реальную основу для самостоятельного и устойчивого развития в странах Африки, Азии и Латинской Америки, а не создавать у них впечатление, что колониализм приобретает новые формы.



И Россия, и Китай одинаково не воспринимают западную концепцию организации государства и общества. Их цель - всеобъемлющее государство, коллективизм в ущерб индивидуальной свободе в западном ее понимании, один центр власти и правление узкого круга лиц.



Пока оба этих государства живут в координатах скорее XIX века, и поэтому нельзя говорить о подлинно эффективном блоке. Пока Россия и Китай придерживаются принципов самостоятельности, хотя и продолжают сближаться и наращивать сотрудничество.



Если российско-китайское сотрудничество будет углубляться, то ось Москва - Пекин (вместе с рядом других примкнувших к ним государств, в том числе Ираном и КНДР) станет даже более серьезным вызовом для Запада, чем ось Берлин - Рим - Токио в 40-е годы XX века, причем во всех сферах: сырьевой, экономической, политической и оборонной.



Автор: Даниэл Коштовал (Daniel Koštoval) Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700313300





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