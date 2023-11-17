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Турецкие коммунисты готовы разрушить НАТО. Получится? - Дм.Родионов
16:18 18.11.2023

Турецкие коммунисты готовы разрушить НАТО. Получится?
Компартия инициирует выход Турции из альянса

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Андрей Дмитриев
Дмитрий Ежов
Михаил Нейжмаков

Турецкая коммунистическая партия (TKP) назвала "постыдным" обсуждение протокола о членстве Швеции в НАТО и выступила с призывом выйти из альянса.

Парламентская комиссия республики по иностранным делам начала рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО. Ранее в турецком парламенте заверили, что процесс ратификации протокола завершится до конца этого года, если не будет каких-либо эксцессов, способных повлиять на ситуацию.

"Этот вопрос является постыдным для Великого национального собрания Турции", - говорится в заявление компартии. В нем также отмечается, что после начала украинского кризиса "попытки НАТО заполучить новых членов в Северной Европе набрали обороты".

"К сожалению, и в этом вопросе Великое национальное собрание Турции потерпело серьезную неудачу, проголосовав за вступление Финляндии без единого голоса "против", - заявили авторы документа.

По их мнению, присоединение Швеции к альянсу "приведет к продолжению конфликта и политической напряженности в регионе". Турецкие коммунисты связывают это с тем, что "западные империалистические державы, прежде всего США, выступают за сохранение напряженности", а сам альянс они называют "террористической организацией".

"С самого начала она не принесли мира ни своим членам, ни народам других стран. Напротив, она развязала террор и организовала массовые убийства в странах, против которых направлена ее деятельность. Мир должен немедленно избавиться от НАТО. Первый шаг к этому - выход нашей страны и других членов из НАТО. Комиссия по иностранным делам Великого национального собрания Турции должна поставить на повестку дня не расширение НАТО, а выход Турции из этой кровавой организации", - говорится в обращении.

Впрочем, едва ли стоит ожидать, что в парламенте, в котором ни ТКП, ни "Родина", также активно выступающая за выход из НАТО, не представлены ни единым депутатом, вообще будут это обсуждать. Даже несмотря на критику НАТО со стороны властей, которая на фоне ситуации в Палестине в последнее время только ужесточается.

- С одной стороны, Коммунистическая партия Турции, выступившая с инициативой выхода страны из состава НАТО, является одной из малых партий Турции и не имеет представительства в меджлисе, - отмечает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов.

- По этой причине может показаться, что вряд ли предложение будет поддержано широко. Но не все так однозначно. Как минимум, ничего не мешает инициировать дискуссию о целесообразности дальнейшего членства Турции в НАТО, да и о смысле существования НАТО в актуальных условиях, в целом.

Обсуждения в рамках первого направления этой дискуссии, если они, конечно, состоятся, вероятно, смогут стать одним из козырей в руках Эрдогана в его диалоге с западными партнерами. А вот второе направление представляется более масштабным и интересным.

Блок НАТО в настоящее время не отражает архитектуру формируемого нового мирового порядка, соответствующего актуальной стадии мирового политического процесса, характеризующейся закатом гегемонии Запада, преимущественно олицетворяемого США. И во многом фактическое прекращение существование блока НАТО - вопрос времени.

В статье 13 Североатлантического договора прописана процедура выхода из состава блока. И гипотетически Турция может этот процесс инициировать, тем более, что подобные предложения со стороны турецких политиков поступали и ранее, в том числе, со стороны Партии националистического движения.

Нельзя исключать, что при раскручивании возникшей темы, она может быть подхвачена ПНД, а с учетом того, что партия не только имеет представительство в меджлисе в 49 мандатов, но и является проправительственной, в перспективе нельзя исключать формирование и позиции Эрдогана по этому вопросу.

- Левое и коммунистическое движение исторически в Турции весьма популярно, но именно на улице, - отмечает редактор "АПН Северо-Запад" Андрей Дмитриев.

- Значительную роль левые играли во время событий на площади Таксим. Однако на официальном уровне коммунисты - как для правящих умеренных исламистов, так и для кемалистов - враги.

Власти, включая Реджепа Эрдогана, всегда старались их подавлять, те же волнения на площади Таксим жестко разогнали. К тому же коммунисты рассматриваются как союзники курдских движений, которых режим считает террористами. В общем, на сегодня Коммунистическая партия Турции в парламенте не представлена, и с ее мнением считаться не будут.

По сути вопроса. Казалось бы, на фоне заявлений Эрдогана о провале Запада в целом и ООН в частности в событиях в секторе Газа, антинатовские настроения имеют благодатную почву. Но на выход из Альянса Турция не пойдет. Во-первых, это прекрасный инструмент давления.

Все видели, как Эрдоган использовал в своих интересах принятие Финляндии и Швеции в НАТО, заставив их бороться с ячейками той же Рабочей партией Курдистана. Зачем ему лишаться такого рычага? Во-вторых, НАТО абсолютно не стесняет его во внешней политике делать то, что он хочет.

Как мы видели на примере войн в Сирии и Карабахе. Как уже говорилось, торг и сила - основы политики на Востоке. С обеих этих позиций выход из НАТО Эрдогану не нужен.

- Критика в адрес НАТО как таковая в турецкой политической повестке, конечно, присутствует, - говорит директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

- Можно вспомнить, что и Реджеп Эрдоган за прошедшие годы сам неоднократно критиковал альянс по самым разным вопросам - от неготовности партнеров по НАТО поддерживать действия Анкары на сирийском направлении до недостаточной активности альянса в Черноморском регионе. Что, конечно, не означает готовности турецкого президента поддержать выход своей страны из НАТО.

При этом стоит отметить, что лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели, союзник Реджепа Эрдогана, в мае 2022 года и вовсе призывал о возможности для Турции рассмотреть сценарий выхода из НАТО - в случае, если противоречия Анкары с альянсом по поводу членства в этом блоке Швеции и Финляндии зайдут в тупик.

Что касается простых граждан Турции, то соцопросы уже фиксировали достаточно скептическое отношение заметной части из них к этому военному блоку. Об этом свидетельствовал, например, результат соцопроса MetroPOLL, результаты которого были опубликованы в июне 2022 года.

Причем высокая доля респондентов с таким отношением к альянсу была зафиксирована как среди сторонников правящей Партии справедливости и развития (66,8%) и их партнеров из Партии националистического движения (70,3%), так и среди представителей ключевых оппозиционных сил, в том числе Народно-республиканской (62,4%) и "Хорошей партии" (64,8%).

"СП": А насколько Турция нужна НАТО?

- Турция важна для НАТО. Особенно на фоне российско-украинского конфликта, когда внимание ведущих игроков альянса к Черноморскому региону усилилось. Также оборонный, военно-технический потенциал Турции, ее логистические возможности делают ее очень значимым участником этого военного блока.

"СП": Что, по-вашему, должно случиться, чтобы Турция все же вышла из НАТО? Допустим, страны НАТО начнут активно воевать в Палестине. Достаточное основание? Что еще?

- У Турции нет объективных причин в обозримом будущем выходить из НАТО - разве что, при гипотетическом сценарии, когда такое членство автоматически втягивало бы страну в масштабный вооруженный конфликт, абсолютно противоречащий интересам турецкого руководства.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700313480


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