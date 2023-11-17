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Релокант-шоу. Блудным детям надо помочь? - С.Гомзикова
16:20 18.11.2023

Релокант-шоу: Блудным детям помочь, чтобы неблудные завидовали
Странная забота о "дезертирах политического фронта" наводит на грустные мысли

Светлана Гомзикова
Материал комментируют:
Игорь Шишкин

Для россиян, которые покинули Россию после начала специальной военной операции, но сейчас желают вернуться, необходимо организовать бесплатную "горячую линию" и чат-боты. С такой идеей выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Как сообщает RT, обращение с просьбой рассмотреть соответствующее предложение парламентарий направил на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

По словам Милонова, многие из тех, кто уехал, сегодня жалеют о скоропалительном решении и мечтают вернуться на родину.

"Надо отметить, что многие принимали решение об отъезде под воздействием вражеской пропаганды, раздутой истерии или из мнимого чувства солидарности к определенным социальным кругам. Однако по прошествии времени иллюзии и заблуждения многих наших соотечественников рассеялись: заграница оказалась жестокой мачехой, издевающейся над россиянами", - пояснил депутат.

При этом, по его мнению, подавляющее большинство релокантов не участвовали в каких-то мероприятиях по очернению страны или армии. И такая коммуникация была бы им полезна. Благодаря "горячей линии" они могли бы узнать "последнюю достоверную информацию о механизме возвращения, работе пропускных и пограничных пунктов, развеять клеветническую информацию о положении реальных дел в России или попросить о помощи и содействии в возвращении".

С февраля 2022 года, то есть после начала СВО, из нашей страны уехали по разным подсчетам от 500 тыс. до 1 млн граждан. Точных цифр нет, что признал в одном из интервью директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Между тем, от российского паспорта, по его же данным, из тех, кто покинул страну, мало кто отказался.

И вот, столкнувшись через какое-то время на чужбине с рядом проблем и трудностей, испытав на собственной шкуре, чем отличается туризм от эмиграции, многие "убежанты" схватились за этот документ, как за спасительную соломинку. Поскольку для них он, по сути, теперь единственный пропуск на родину.

Британская Financial Times недавно сообщила, что 15% релокантов уже вернулись в Россию по причине того, что жизнь за границей оказалась далеко не такой привлекательной, как они считали.

Выяснилось, что эмигранту довольно сложно найти приличную работу, что жилье очень дорогое, к тому же нет таких привычных для каждого россиянина вещей, как скоростной интернет, а также доставка еды и товаров. Плюс - подозрительность и враждебность, с которыми из-за разгоняемой Западом русофобии стали сталкиваться выходцы из России, все это тоже не добавляет комфорта.

Стоит отметить, что оценки российских властей несколько другие. Еще в июне на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Владимир Путин заявлял, что примерно половина уехавших россиян уже вернулась в страну.

"Я здесь не вижу ничего плохого. Пускай люди поживут там, где они считают нужным, поработают. … 50%, по нашим скромным подсчетам, тех, кто выехал, уже вернулись. Этот процесс продолжается", - сказал глава государства, отвечая на вопрос модератора.

При этом Путин счел перемещения россиян процессом "скорее позитивным, чем негативным", поскольку они станут "элементом дополнительной связи" России со странами, с которыми РФ развивает экономические и гуманитарные контакты.

Вместе с тем есть один нюанс, о котором предупредил, в свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин. Родина хоть и готова принять своих блудных детей назад, но тем из них, кто поливал ее грязью и совершал подлые поступки, радуясь нашим поражениям и желая победы врагу, в любом случае ответить придется.

Спикер было хотел отправить их в Магадан. Но губернатор области Сергей Носов сказал, что "Колыма не принимает людей подлых и предателей".

Впрочем, откровенные ненавистники России из пятой колонны, которые ведут за рубежом против нашей страны враждебную пропаганду по методичкам Запада и на западные же деньги, вряд ли склонны к ностальгии.

Прокомментировать инициативу парламентария "СП" попросила замдиректора Института СНГ, политолога Игоря Шишкина:

- Такая "гуманность" свидетельствует лишь об одном - о том, что в правящем классе очень много людей, которые считают всех этих релокантов своими. А вот тех, кто добровольцами пошел сражаться, чужими.

Обратите внимание, сколько постоянно выдвигается разных инициатив о том, как помочь этим "бедным, несчастным" перебежчикам. Сравните, сколько инициатив о том, как помочь, например, жителям Харьковской области.

Я напомню, что часть этой области была под контролем России несколько месяцев. А потом наша армия оттуда ушла. И вот этим поверившим России людям пришлось бежать бросив свои дома, бросив работу - все. Потому что тех, кто остался, как мы знаем, украинские каратели просто-напросто расстреливали.

Об этих людях вы часто слышите инициативы, исходящие от депутатов, министров, от всевозможных деятелей культуры и т. д. Кто-нибудь про них вспомнил? Про них вообще не вспоминают.

А вот про тех, кто сбежал… Как же, им ведь нужно помочь…

Они же нашенские… Мы бы тоже на их месте дали деру, но не смогли, по каким-то соображениям.

Такая она разница в подходе к людям, бежавшим из Харьковской области в Россию. И к людям, бежавшим из России. По-моему, самое наглядное доказательство того, что стоит за этими инициативами.

Политолог Андрей Сидорчик, в свою очередь, не понимает, почему "убежанты" не могут вернуться сами:

- Зачем нужна какая-то горячая линия для людей, которые никаких высказываний провокационных не делали, ничего не нарушили, ведь, уезжая из страны, они никакой горячей линией не пользовались. Прав гражданских их никто не лишал, и если с точки зрения Уголовного кодекса они чисты, дальше это личное дело каждого. Пожалуйста, возвращайтесь.

Если есть необходимость решить какой-то вопрос, то для этого существуют консульские отделы наших посольств в других странах, в которые тоже можно обратиться.

Я не понимаю, почему мы вдруг решили, что нужно создавать какой-то особенный приоритет. Если эти товарищи уехали сами, в силу каких-то причин, то пусть сами и возвращаются. Почему государство должно брать за них какую-то дополнительную ответственность? Или, что 100% этих "беженцев" какие-то выдающиеся специалисты, "золотые руки"?

Я вообще говорил и будут говорить, что нам нужно больше думать о людях, которые оставались, никуда не ездили и выполняли свой долг, свои обязанности. Были честны и верны перед Родиной. Потому что многие у нас внутри страны говорят, что подобного рода инициативы очень напоминают попытку вернуть не просто людей, которые ничем не запятнаны. А тех, которые, в общем-то, успели отличиться в негативном смысле этого слова.

Поэтому считаю, что создавать какие-то дополнительные механизмы для помощи людям в возвращении нет никакой необходимости. Не в такой они сложной ситуации. Как говорится, нашли способ уехать, будьте любезны найти способ вернуться.

Государство не должно плясать перед теми, кто в трудную минуту начинает теряться и устраивает какие-то непонятные телодвижения.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700313600


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