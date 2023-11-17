Мифы о России. Как у русских создавали комплекс неполноценности. Андрей Фурсов

17:14 18.11.2023

Интервью историка Андрея Фурсова Владимиру Мединскому.



Практическая цель русофобии заключается в том, чтобы загнать русских как социоэтническую группу в состояние психологической обороны, в состояние защиты, ну и, программа максимум, – заставить каяться. Человек, который кается, он уже находится в состоянии проигравшего.



В качестве иллюстраций картины русских художников Бориса Ольшанского, Константина Васильева, Андрея Клименко, Всеволода Иванова, Михаила Нестерова, Павла Рыженко, Семена Кожина, Аполлинария Васнецова, Александра Угланова и других.



