Вторая попытка Илона Маска. SpaceX запустила Starship: ракета взорвалась, корабль потерялся

17:37 18.11.2023

С Бока-Чика стартовал космический корабль Starship - полет потерпел неудачу



Второй испытательный полет космической ракеты Starship c ракетой-носителем Super Heavy прошел в Техасе и завершился неудачно, следует из данных компании-разработчика SpaceX.



Несмотря на то, что во время запуска после отсоединения первой ступени бустер взорвался, а связь со второй ступенью была потеряна, задачи, поставленные SpaceX, были выполнены.



33 двигателя Raptor отработали корректно, Super Heavy успешно отделился от Starship, который продолжил полет и преодолел линию Кармана.



