 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторая попытка Илона Маска. SpaceX запустила Starship: ракета взорвалась, корабль потерялсяВторая попытка Илона Маска. SpaceX запустила Starship: ракета взорвалась, корабль потерялся
17:37 18.11.2023

С Бока-Чика стартовал космический корабль Starship - полет потерпел неудачу

Второй испытательный полет космической ракеты Starship c ракетой-носителем Super Heavy прошел в Техасе и завершился неудачно, следует из данных компании-разработчика SpaceX.

Несмотря на то, что во время запуска после отсоединения первой ступени бустер взорвался, а связь со второй ступенью была потеряна, задачи, поставленные SpaceX, были выполнены.

33 двигателя Raptor отработали корректно, Super Heavy успешно отделился от Starship, который продолжил полет и преодолел линию Кармана.



На данный момент судьба Starship непонятна. Он развил скорость в 6,7 км/с и вышел на нужную траекторию, обеспечивающую вход в атмосферу в районе Гавайев. Однако позже компания потеряла с ним связь, так что разделил ли он судьбу Super Heavy или же продолжил полет - неизвестно. Ранее ракета Маска развалилась прямо во время полета. Она была взорвана по команде сотрудников.



Такое решение было принято на фоне отключения нескольких двигателей во время запуска, в результате чего корабль потерял управление.

Источник - Readovka
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