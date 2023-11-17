ВВС израильских фашистов разбомбили школу ООН в Газе: 200 погибших

21:34 18.11.2023

Израильская авиация разбомбила школу ООН в секторе Газа

Москва. 3 августа. - Израильская авиация нанесла удар по школе ООН в секторе Газа, где размещены палестинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за вооруженного конфликта. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на местных медиков.



По их словам, жертвами авиаудара стали по меньшей мере семь человек. Число раненых не уточняется. Всего в здании школы, расположенной в Рафахе, нашли убежище несколько тысяч человек.



Израильское командование пока никак не прокомментировало эту информацию.



Это уже не первый обстрел школы ООН в секторе Газа. 24 июля сообщалось, что здание в Бейт-Хануне попало под артиллерийский огонь. Тогда погибли по меньшей мере 15 человек, более 200 получили ранения.



Позднее посол Израиля в России Дорит Голендер заявила на пресс-конференции в "Интерфаксе", что данные о гибели людей были сфальсифицированы ХАМАС, и что в школе в момент обстрела никого не было.