 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 18.11.2023
21:45  В Черном море близ Одессы подорвался на мине "либерийский" сухогруз Georgia S с украинским зерном
21:34  ВВС израильских фашистов разбомбили школу ООН в Газе: 200 погибших
17:37  Вторая попытка Илона Маска. SpaceX запустила Starship: ракета взорвалась, корабль потерялся
17:14  Мифы о России. Как у русских создавали комплекс неполноценности. Андрей Фурсов
16:52  Нужно ли женщинам высшее образование, - Петр Акопов
16:20  Релокант-шоу. Блудным детям надо помочь? - С.Гомзикова
16:18  Турецкие коммунисты готовы разрушить НАТО. Получится? - Дм.Родионов

16:15  Российско-китайская ось как вызов для Запада, - Даниэл Коштовал
16:13  Является ли Си Цзиньпин "диктатором"? - Le Figaro
16:00  Чем закончатся хитро-мудрые маневры Пашиняна, - Г.Мирзаян
15:58  Каким будет российский аналог "Евровидения"
15:54  Начинается острая стадия всемирной борьбы за человеческий капитал, - В.Бондарь
11:25  США готовятся поменять одну ошибочную стратегию на другую, - Петр Акопов
10:02  РосМВД объявило в розыск бежавшего в США экс-зампреда Центробанка Алексашенко
09:41  Новый российский атомный ледокол проекта 22220 назвали "Сталинградом"
08:57  В Узбекистане на полигоне "Каттакурган" разбился военный Ми-8 - экипаж погиб
08:52  Белуджи продолжают бороться за свою независимость от Пакистана, - Л.Шашок
00:56  Три горнолыжных курорта Узбекистана, Казахстана и России объединились в альянс
00:53  Хвост удивляет собаку: в каком состоянии американо-израильские отношения, - А.Кузмак
00:51  В Польше подрастает свой "фюрер" - маршал сейма Холовня
00:47  В ФРГ засомневались в легитимности Эрдогана, - Олег Никифоров
00:45  США избежали шатдауна, отложив поддержку Украины и Израиля, - НГ
00:33  Что Си Цзиньпин забыл в Америке? США готовят крупную провокацию вокруг Тайваня, - А.Гончаров
00:31  Путч Демонов. "Сепары" готовятся разорвать Испанское королевство, - А.Латов
00:04  ОАЭ не закрыли дверь для российского оборонпрома, - Игорь Субботин
00:02  Власти Южной Кореи решили запретить употребление собак в пищу
Пятница, 17.11.2023
17:03  Кадровые перестановки в Узбекистане: оставленные и отставленные
17:00  Война на Украине крайне нужна американской экономике, - Даг Бэндоу
16:58  Месть охамевшей Европе нужно готовить заранее, - Дм.Бавырин
16:54  В развороте России на Восток решающим становится Каспийское направление, - Алексей Чичкин
16:52  Америка всего в одном шаге от войны, которую может и проиграть, - Эй Уэсс Митчелл
16:51  Председатель Си встретился с Байденом, чтобы измерить температуру, - Малек Дудаков
16:50  Государственности Казахстана угрожает "TikTok-исламизм", - Михаил Захаров
16:45  Взлет и падение геополитической Европы, - Натали Тоцци
15:10  Руководителем Бюро национальной статистики Казахстана назначен Максат Турлубаев
15:05  Другие немцы: востоку и западу Германии не сойтись? - А.Белов
15:02  16 сессия Верховного Совета в 1992-м: Что она принципиально изменила в жизни молодого Таджикистана? (история), - Х.Шодиев
15:00  Прагматизм и разобщенность мусульманских стран работает на Израиль, - Зоран Метер
14:58  Time: Почему тупиковая ситуация на Украине, скорее всего, продлится еще год
14:56  У России заканчивается нефть: Штаты вновь поверили в мечту, - С.Савчук
14:54  Мышь из Сан-Франциско: Китай и США решили говорить дальше, - Дм.Косырев
14:53  Узбекистан построит АЭС на границе с РК: чем опасно соседство, и почему мнения казахстанцев никто не спросил
14:50  FT: американские бизнесмены встретили Си Цзиньпина бурными овациями
12:39  Песков заявил, что следующий президент РФ должен быть таким же, как Путин. Клонировать или на принтере?
11:10  Палестинцы бьют по несуществующему европейскому сердцу, - Геворг Мирзаян
11:02  Прорыва не произошло. Встреча лидеров Китая и США не привела к значимым результатам, - Владимир Малышев
10:53  Украины нет. Собрание враждующих вождеств, - Ростислав Ищенко
10:51  Трест лопнул: о новой ситуации в мировой экономике, - Николай Сорокин
10:32  Ближний Восток никогда Америку не любил - а теперь и перестал ее бояться, - СП
09:36  Цифровой юань рвется за пределы Китая, - В.Катасонов
00:50  Обещать - не значит мириться: чем завершились переговоры Байдена и Си на АТЭС? - "Известия"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Черном море близ Одессы подорвался на мине "либерийский" сухогруз Georgia S с украинским зерном
21:45 18.11.2023

В Черном море в минувший четверг на мине подорвалось судно Georgia S, перевозившее зерно под флагом Либерии, сообщило украинское издание "Укррудпром" со ссылкой на источники.
"
"Четыре морских и торговых источника сообщили, что балкер Georgia S под флагом Либерии, загруженный пшеницей, направлялся из порта Южный (расположен в Одесской области Украины. - Прим. ред.), когда получил повреждения в открытом море в четверг", - говорится в публикации.

Как сообщил источник в правительстве Украины, вероятно, корабль поразила плавающая морская мина. По данным компании MarineTraffic, которая занимается отслеживанием судов, балкер направлялся в румынскую Констанцу.

Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, однако с 18 июля ее действие прекратилось. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Владимир Путин отмечал, что условия соглашения в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия Организации Объединенных Наций, потому что Запад не собирался этого делать. Президент неоднократно указывал, что главной целью сделки были поставки зерна нуждающимся государствам, включая африканские. Эту миссию так и не удалось реализовать, а страны Запада вывозили большую часть украинской продукции к себе.

Как сообщали в Минобороны России, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в Черном море в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики военных грузов и считаются вовлеченными в конфликт на стороне Киева.

Несмотря на это, Украина решила продолжить поставки зерна по Черному морю. В августе Военно-морские силы страны заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и Южного. В том же месяце Киев начал регистрацию кораблей, готовых плыть по этим маршрутам "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море невозможно.

Источник - ria.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700333100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрели закон по вопросам информационной безопасности
- Отечественным товаропроизводителям не нужно будет получать индустриальный или CT-KZ сертификаты - Алихан Смаилов
- Маулен Ашимбаев принял участие в конференции, посвященной 85-летию Жогорку Кенеша Кыргызстана
- Кадровые перестановки
- Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов
- Состоялось первое заседание Национального совета по профессиональным квалификациям
- Проблемные вопросы в сфере миграции обсудили на заседании депутатской группы "Өңір"
- В суд направлены уголовные дела в отношении руководства АО "Озенмунайгаз"
- Участник террористической группы экстрадирован из Болгарии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  