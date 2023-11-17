Российский спец Онищенко: "Ситуация с корью в Казахстане не похожа на эпидемию"

00:00 19.11.2023

Ситуация с корью в Казахстане не похожа на эпидемию, считает российский врач-эпидемиолог, академик Геннадий Онищенко.



По его утверждению, корь является вакциноуправляемой инфекцией, и поэтому необходимо обеспечить полное охват детей вакцинацией.



Для достижения этой цели важно усилить информационную работу о неотложной необходимости вакцинации.



В Казахстане начиная с сентября еженедельно растет заболеваемость корью. На сегодняшний день в стране уже больше 14 тыс. заболевших, основная часть из них – дети.