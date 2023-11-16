Взрывоопасная обстановка в Косово сохраняется, - Анатолий Исаенко

00:01 19.11.2023 16.11.2023



ООН, как обычно, выражает обеспокоенность и сожаление



Об авторе: Анатолий Иванович Исаенко – подполковник в отставке, ветеран-миротворец с 1973 года, военный эксперт по миротворческим операциям.



Полицейские силы КФОР принадлежат странам НАТО и служат в Косово прежде всего интересам НАТО.

Организация Объединенных Наций еще в конце прошлого века взяла на себя свою долю ответственности за Косово, пытаясь установить мир. В Косово действуют две миротворческие миссии. Одна непосредственно по линии ООН – это Миссия ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК). Другая миссия проводится под руководством НАТО с согласия ООН. Она называется КФОР – "Силы для Косово".

Силы КФОР были созданы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1244 от 12 июня 1999 года. Эта резолюция придала миссии КФОР международную легитимность, но ее силы не используют символы ООН (флаг, эмблему, каску и берет).



На бумаге миссия КФОР заключается в следующем: "Способствовать созданию безопасной и надежной среды; поддерживать и координировать международные гуманитарные усилия и гражданское присутствие; поддерживать развитие стабильного, демократического, многоэтнического и мирного Косово".



После 20 лет существования миссии задачи были уточнены: "Миссия КФОР под руководством НАТО призвана способствовать поддержанию безопасной и надежной обстановки и свободы передвижения для всех общин в Косово… При осуществлении своей деятельности НАТО сотрудничает и помогает ООН, Европейскому союзу и другим международным субъектам. КФОР также поддерживает развитие профессиональных, демократических и многоэтнических структур безопасности в Косово".



САМОПРОВОЗГЛАШЕННОЕ И ПОЛУПРИЗНАННОЕ



Косово провозгласило независимость в 2008 году. Ее признали около 100 стран, включая США, Великобританию, Францию, ФРГ, Италию, Польшу, Турцию, Египет, Пакистан, Бангладеш, Израиль, Японию, Австралию, Новую Зеландию и др. Это страны, которые прямо или косвенно участвовали в разрушении бывшей Югославии (в том числе почти все страны НАТО), а также их союзники и клиенты на мировой арене.



Не признали независимость Косово 75 стран – членов ООН. В их числе – Сербия, Россия, Китай, Индия, Аргентина, Бразилия, Куба, Индонезия, Испания, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Грузия, Узбекистан, ЮАР и др. Для Сербии, ее союзницы России и стран-союзниц уже самой России (скажем, членов БРИКС, ШОС, ОДКБ) это понятное решение. К этой группе примкнули страны, которые не испытывают особенных симпатий к Сербии и России, но не хотят поощрять сепаратизм на своей или на сопредельной территории. В случае Китая и Индии, например, скорее всего, действовали оба фактора.



Были и страны, которые официально отозвали признание независимости Косово. Это, например, Бурунди, Лесото, Гренада, Мадагаскар и др. – всего 14 государств.



Как бы то ни было, 22 июля 2010 года Международный суд ООН в Гааге признал законным провозглашение независимости Косово от Сербии.



НОВЫЙ КОМАНДУЮЩИЙ КФОР



10 октября 2023 года 28-м командующим КФОР стал генерал-майор Озкан Улуташ из Турции. Он окончил военное училище, военную академию сухопутных войск (2002) и академию вооруженных сил (2012). В 2011 году прошел курс стратегических исследований в Китае.



Озкан Улуташ был военным наблюдателем ООН в ирако-кувейтской миссии (ИКМООНН) на границе Кувейта и Ирака в 1999 – начале 2000 годов. Служил в штабе НАТО в Неаполе. В 2017–2021 годах занимал должность начальника штаба корпуса быстрого развертывания в Стамбуле. В 2023 году получил звание генерал-майора.



Во время вступления в должность генерал Улуташ сказал: "Как первый турецкий командующий КФОР, я понимаю ответственность, которую взял на себя. Учитывая деликатную ситуацию в Косово, я принимаю командование с полной отдачей, чтобы приложить все усилия и использовать весь опыт, чтобы это выдающееся подразделение продолжало успешно служить в будущем, как оно делало это в прошлом".



13 октября новый командующий встретился с руководством Косово, а 20 октября в Белграде – с начальником Генерального штаба ВС Сербии генералом Миланом Мойсиловичем. В беседе генерал Мойсилович подчеркнул, что ВС Сербии в соответствии с резолюцией СБ ООН и Военно-техническим соглашением "признают КФОР единственным законным вооруженным формированием в Косово и Метохии". И выражают надежду, что "международные силы безопасности предпримут необходимые шаги для деэскалации ситуации в Сербском крае и защиты сербского национального, культурного, исторического и религиозного наследия".



СОСТАВ И СТРУКТУРА КФОР



Командующий миссии КФОР назначается штабом НАТО на один год. Под его началом в составе сил КФОР сегодня служат 4353 военнослужащих из 27 стран. Больше всего среди них военнослужащих из Италии (869 человек) и из США (597 человек).



В КФОР несколько раз проводилась реорганизация, последняя была в 2019 году.



Создали два региональных командования: "Восток" и "Запад".



Стоит обратить внимание на специфическое подразделение в составе сил КФОР – батальон наблюдения и рекогносцировки. На официальном языке, он "предоставляет командованию возможности для проведения операций по обеспечению безопасности, включая криминальную разведку, контроль над толпой и беспорядками, а также сбор и оценку информации. При необходимости подразделение также может предоставить консультации и поддержку местным полицейским силам по широкому кругу вопросов полицейской деятельности, таким как правоохранительная деятельность, борьба с организованной преступностью и терроризмом, расследование военных преступлений, предотвращение преступности и общественная безопасность".



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ "НИЖНИХ ЧИНОВ"



Одной из интересных фигур штаба КФОР является главный сержант командования. Он является представителем рядового и сержантского состава. Как водится, одновременно с командующим произошла замена и на этой должности.



Новым главным сержантом командования назначен турок Дженгиз Йилмаз. После окончания национальной школы разведки в 2001 году он прослужил 23 года на разных постах в Турции и в НАТО. Командовал взводом, закончил разведывательные курсы НАТО. Получил степень бакалавра в области государственного управления и степень магистра по международной безопасности и борьбе с терроризмом. Награжден несколькими миротворческими медалями.



МИССИЯ ООН И ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ



Численность МООНК (на 11 сентября 2023 года): военный и полицейский персонал – 17 человек; гражданский персонал – 312 человек; добровольцы ООН – 23 человека. Россиян среди них сегодня нет.



Штаб миссии находится в Приштине, здесь же располагаются штаб компонента военной связи взаимодействия, и группа военной связи c КФОР. В Косовской Митровице размещается региональный штаб и северная группа военной связи взаимодействия.



Главой миссии в Косово является Каролин Зияде из Ливана. Она была назначена спецпредставителем генерального секретаря ООН по делам временной администрации в Косово19 ноября 2021 года. Имеет степень бакалавра искусств и магистра экономики и политических наук, дипломы по международным отношениям Свободного университета Брюсселя и Дипломатической академии Вены.



Кроме того, в Косово находится также миссия ОБСЕ и миссия Европейского союза по вопросам законности и правопорядка в Косово (ЕВЛЕКС).



РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ В КОСОВО



Российский воинский контингент находился в Косово с 1999 по 2003 год. Начало российского миротворческого присутствия в конце прошлого века в Косово началось со знаменитого марш-броска на Приштину в ночь с 11 на 12 июня 1999 года колонны батальона Воздушно-десантных войск ВС России, входившего в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине (город Углевик). По прибытии колонны российских десантников в Приштину ими был взят под контроль местный аэропорт Слатина.



Российский воинский контингент, как принято считать, внес весомый вклад в дело мира и стабилизации обстановки в зоне конфликта. Выполнение специфических задач подняло авторитет российских миротворцев у местного населения. А участие в поддержании мира и безопасности в Косово для российских военных стало уникальной школой службы в особых условиях.



Решение о прекращении миссии россиян в составе КФОР на территории Косово было принято президентом России 5 мая 2003 года. Полный вывод осуществлен 24 июля 2003 года.



ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА В КОСОВО



Совет Безопасности ООН проводит два раза в год брифинги о ситуации в Косово. За прошедшие полгода ситуация в крае значительно деградировала.



В апреле Приштина привела к власти в четырех неалбанских муниципалитетах своих ставленников, избранных на голосовании, легитимность которого дружно отвергло местное сербское население. Это привело к серьезному всплеску насилия в конце мая. Персонал КФОР попытался разогнать мирно протестовавших сербов. В Косово практически постоянно происходят акты устрашения и аресты сербов, нападения на людей и их собственность, сожжения домов. Не урегулирован спор вокруг монастыря Высокие Дечаны, которому безосновательно отказывают в праве собственности на прилегающую территорию.



24 сентября на севере края в населенном пункте Баньска произошло очередное трагическое столкновение. В результате погибли три местных серба и косовский полицейский-албанец. Сегодня северные районы Косово находятся в фактической блокаде.



Наблюдается нелегитимное преобразование приштинских "сил безопасности" в регулярную квазиармию, снабжение этих формирований современными вооружениями и военной техникой.



Игнорируются коренные интересы Сербии, от нее требуют признать суверенитет Косово. Продвигается заявка Косово на членство в Совете Европы. Косоварам также обещано, что с 1 января 2024 года вступит в силу визовая либерализация с Евросоюзом.



Пока не будет воссоздано Сообщество сербских муниципалитетов Косово (ССМК) в его исконном виде, говорить о безопасности сербского населения в крае невозможно.



Первоочередными шагами по деэскалации должны стать вывод косовоалбанского "спецназа" из северных районов края, демонтаж его пунктов базирования и блокпостов.



РАЗГОВОРЫ ВОКРУГ КОСОВО В ООН



Российская дипломатия выражает официальную позицию: "Неизменно востребована деятельность Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) при сохранении ее кадрового и финансового потенциала". Некоторые другие постоянные члены Совета Безопасности ООН смотрят на дело иначе.



Вот мнение представителя США: "Недавние события еще раз показали, что хотя ООН и может сыграть свою роль в Косово, для этого ей не требуется мандат... МООНК не участвовала в расследовании нападения 24 сентября. МООНК уже давно выполнила свою первоначальную цель и больше не играет роли в управлении Косово или в обеспечении его безопасности. Мы снова просим Совет прекратить миссию".



Мнение представителя Великобритании: "Мы признаем жизненно важную роль, которую МООНК сыграла в значительном прогрессе, достигнутом Косово после принятия резолюции 1244. Однако условия на местах неузнаваемо изменились с 1999 года. Мы считаем, что пришло время пересмотреть роль и обязанности МООНК. Это позволило бы Совету по-новому взглянуть на то, как миссия может адаптироваться к нынешним условиям в Косово".



Мнение генерального секретаря ООН: "Первоочередные задачи миссии по-прежнему заключаются в содействии обеспечению безопасности, стабильности и уважения прав человека в Косово и регионе. Обстановка на местах в плане безопасности продолжала ухудшаться в результате провокаций и более резких высказываний сторон, что привело к ожесточенным столкновениям, в которых пострадали военнослужащие КФОР, а также гражданские лица и журналисты".



В целом, по мнению большинства специалистов, НАТО неуклонно увеличивает свое присутствие в Косово. Но к миру мятежный край это нисколько не приближает. Источник - НГ

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