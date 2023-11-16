Русский язык как фактор идентичности, - Элизео Бертолази

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Элизео Бертолази, Милан

16.11.2023

Русский язык как фактор идентичности

Как этнограф и антрополог я преклоняю голову перед русским и русскоязычным населением Донбасса, которое ради защиты права на использование родного языка готово было бороться, страдать, а то и лишиться жизни. Отсюда, перед лицом такой жертвенности, мы можем в полной мере говорить о русском языке как о "сакральном элементе идентичности".



На территории Украины до 2014 года мне довелось проводить научное исследование по вопросу идентичности украинского народа.



Конечно, лингвистический аспект сыграл фундаментальную роль в этом исследовании. Мы же знаем, как до 2014 года можно было легко путешествовать по Украине вдоль и поперек, общаясь просто по-русски.



На Украине специфическая языковая ситуация. Основной характеристикой этнического состава ее населения всегда была многонациональность.



По данным переписи 2001 года Государственного комитета статистики Украины, в стране проживало более десяти национальностей: украинцы, русские, белорусы, молдаване, крымские татары, болгары, венгры, румыны, поляки, евреи, армяне, греки, татары, цыгане, азербайджанцы, грузины, немцы, гаузцы и другие меньшинства.



Этнические русские, составлявшие тогда примерно пятую часть населения (17,3%), представляли собой крупнейшее этническое меньшинство, несмотря на это, распространение русского языка вышло далеко за пределы группы русской национальности. Даже среди тех, кто считал себя этническими украинцами, русский язык был родным. Более того, русский язык был языком большинства населения Украины.



Когда я говорю о "родном языке", как антрополог, я имею в виду не язык, условно принятый в качестве национального в стране. Я имею в виду язык, который дети с детского возраста слышат от своих родителей в повседневном общении. На Украине этим языком для большинства населения всегда был русский, украинский вообще "национальным языком" не считался.



В период СССР сильная урбанизация и интенсивная русификация привели к распространению русского языка даже среди сельского населения Украины. Смешанные браки и иммиграция этнических русских на Украину также способствовали распространению русского языка.



С обретением независимости, исходя из посыла: одна нация – один язык, на Украине начался процесс украинизации населения. Существенной составляющей этого процесса стала дерусификация украинского языка, очищение от "советизма".



Большую роль тут сыграло телевидение. Даже фильмы на русском языке транслировались в переводе, с украинскими субтитрами. Нужды в этом, конечно, не было, и так все прекрасно понимали и говорили по-русски и, наоборот, субтитры на украинском многим были непонятны. Поэтому встала задача "обучить" всех украинскому.



Русский язык как "язык наднационального общения", получивший широкое распространение в советский период, должен был стимулировать формирование "общей социалистической культуры" и единого "советского самосознания" среди народов СССР.



Распространение русского языка и единой экономической системы позволило советской культуре структурироваться через общие каналы коммуникации (радио, телевидение, пресса, театр и т. д.), породило создание единой системы образования для всех народов СССР.



В любом случае, несмотря на огромный вклад русской культуры в общую культуру народов Союза, его бесценную задачу обучить грамоте миллионы людей, процесс культурной интеграции, происходивший в то время, не следует рассматривать, как "русификацию".



Советская культура формировалась на основе прогрессивных особенностей всех народов СССР, социалистических "братских народов", а также мировой культуры. Принадлежность к "советскому народу" отнюдь не повлекла за собой отказ от этнического самосознания, которое, напротив, вышло из него обогащенным.



С момента же обретения независимости у украинских властей появилось два типа подхода к языковой политике: один русскоязычный, другой украиноязычный. Русскоязычный распространен больше в юго-восточных регионах страны. В этих регионах я лично встречал много людей, которые признавались мне, что вовсе не говорят по-украински.



Второй – украиноязычный, – получивший широкое распространение в западных регионах страны, побуждал власти проводить политику укрепления украинского языка, заботясь о том, чтобы не дискриминировать его в русскоязычных регионах.



Всякий раз в моих интервью с теми, кто придерживался украинской позиции, я слышал одно и то же: "Без мовы нет украинской нации". Для меня как антрополога, это очень редукционный подход, поскольку он определяет принадлежность к этнической группе лишь на основе языка, исключая целый ряд других факторов. В том числе то, что речь идет в данном случае об идиоме, очень близкой к русской.



Но разве нельзя допустить принадлежности к украинской нации человека, говорящего по-русски? Является ли язык важнейшим элементом для того, чтобы идентифицировать себя как украинца?



Или это просто второстепенный элемент, искусственно и непропорционально возведенный в символ нации как стратегии построения этнической идентичности?



Таким образом, на Украине лингвистический вопрос становился полностью политическим и, как следствие, разделил страну на восточные и западные регионы, с их представлением о национальной идентичности.



Лингвистический вопрос приобрел еще большую политизированность с принятием закона N. 5029-VI "Об основах государственной языковой политики", инициированного правительством Януковича и одобренного Радой 3 июля 2012 года.



Закон, по сути, предоставил возможность параллельного использования региональных языков или языков меньшинств на этих территориях в тех случаях, когда это было оправдано.



Я был в то время в Одессе, помню большой энтузиазм среди населения города, даже по обочинам улиц были вывешены плакаты с фразами выдающихся русских писателей о красоте русского языка: Гоголь, Куприн, Пушкин, Ахматова… Я их сфотографировал.



Николай Гоголь



"Перед вами громада – русский язык"



Александр Куприн



"Язык – это история народа!



Язык – это путь цивилизации и культуры.



Именно поэтому, изучение и сбережение русского языка является... насущной необходимостью".



Александр Пушкин



"Как материал словесности



Язык Славяно-Русский



имеет неоспоримое превосходство



перед всеми европейскими".



Анна Ахматова



"Не страшно под пулями мертвыми лечь,



Не горько остаться без крова,



И мы сохраним тебя русская речь,



Великое Русское Слово"



Коммунистическая партия Украины именно потому, что она исторически и идеологически связана с советским периодом, могла только радоваться одобрению этого закона. На фотографии, которую я сделал в Одессе, мы читаем по-русски: "2012 – год перемен".



Прошло всего десять лет, а кажется, что век!



Учитывая события, связанные с государственным переворотом в 2014 году после восстания Евромайдана, мы знаем, насколько рьяно новый режим, установленный в Киеве, сразу же взялся преследовать русскоговорящих.



В тот же день переворота, 23 февраля, Верховная рада немедленно отменила закон "Об основах государственной языковой политики", хотя тогдашний президент Александр Турчинов отмену закона не подписал. Это говорит о том, насколько чрезвычайно важным был языковой вопрос для Украины.



Начало конфликта в Донбассе, прежде всего со стороны русскоязычных жителей Донецка и Луганска, было продиктовано желанием людей отстоять свое право говорить на родном языке, языке своей семьи, своих предков.



Но их просьба была воспринята киевскими властями чуть ли не как угроза целостности страны. В ответ Киев отправил своих военных в Донбасс и начал т.н. антитеррористическую операцию.



Киевский режим сразу же стал преследовать по всей Украине не только русскоговорящих, а вытравливать все, что напоминало о русском присутствии: историческую память, русскую культуру, топонимику, сносить памятники и т. п.



Путем насаждения абсолютной русофобии киевский режим пытался, прежде всего, изменить образ мышления украинского населения, которое до того момента не испытывало никаких отрицательных эмоций по отношению к русским. Многие из них имели русские корни, у них родственники в России. Так называемые националисты-украинцы, ставшие вдруг русофобами, носят русские фамилии.



Фактически отмена русского языка влекла за собой и отмену русской культуры, присутствовавшей на Украине: от сожжения книг, написанных на русском языке, до запрета всей русской литературы.



Парадоксальный результат этой операции заключается в том, что сегодня на "демократической" Украине нельзя цитировать стихи Пушкина, как любого другого русского литератора, зато можно восхвалять нацистов, Гитлера и Бандеру.



Сегодня мы наблюдаем то же самое и в отношении веры, которая представляет собой еще один фундаментальный аспект идентичности. У всех на слуху, как на Украине была изгнана из страны Украинская православная церковь Московского Патриархата.



Язык и вера – два фундаментальных элемента идентичности, которые тесно переплетены друг с другом, поэтому в данном случае правильнее было бы говорить о "священном" русском языке.



Русский язык, как и вся русская культура, не устану это повторять, является достоянием всего человечества. Можем ли мы представить мир, лишенный русской культуры? Нет, это просто невозможно!



Поэтому долг каждого человека доброй воли, любящего культуру, защищать это великое всеобщее достояние. Это причина, которая подтолкнула лично меня решительно присоединиться к Международному Движению Русофилов и стать председателем этого движения в Италии. Для меня это действительно честь и привилегия.



Специально для "Столетия" Источник - столетие

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