Суд штата Колорадо признал Трампа причастным к штурму Капитолия

|21:45 В Черном море близ Одессы подорвался на мине "либерийский" сухогруз Georgia S с украинским зерном
21:34 ВВС израильских фашистов разбомбили школу ООН в Газе: 200 погибших
17:37 Вторая попытка Илона Маска. SpaceX запустила Starship: ракета взорвалась, корабль потерялся
17:14 Мифы о России. Как у русских создавали комплекс неполноценности. Андрей Фурсов
16:52 Нужно ли женщинам высшее образование, - Петр Акопов
16:20 Релокант-шоу. Блудным детям надо помочь? - С.Гомзикова
16:18 Турецкие коммунисты готовы разрушить НАТО. Получится? - Дм.Родионов
16:15 Российско-китайская ось как вызов для Запада, - Даниэл Коштовал
16:13 Является ли Си Цзиньпин "диктатором"? - Le Figaro
16:00 Чем закончатся хитро-мудрые маневры Пашиняна, - Г.Мирзаян
15:58 Каким будет российский аналог "Евровидения"
15:54 Начинается острая стадия всемирной борьбы за человеческий капитал, - В.Бондарь
11:25 США готовятся поменять одну ошибочную стратегию на другую, - Петр Акопов
10:02 РосМВД объявило в розыск бежавшего в США экс-зампреда Центробанка Алексашенко
09:41 Новый российский атомный ледокол проекта 22220 назвали "Сталинградом"
08:57 В Узбекистане на полигоне "Каттакурган" разбился военный Ми-8 - экипаж погиб
08:52 Белуджи продолжают бороться за свою независимость от Пакистана, - Л.Шашок
00:56 Три горнолыжных курорта Узбекистана, Казахстана и России объединились в альянс
00:53 Хвост удивляет собаку: в каком состоянии американо-израильские отношения, - А.Кузмак
00:51 В Польше подрастает свой "фюрер" - маршал сейма Холовня
00:47 В ФРГ засомневались в легитимности Эрдогана, - Олег Никифоров
00:45 США избежали шатдауна, отложив поддержку Украины и Израиля, - НГ
00:33 Что Си Цзиньпин забыл в Америке? США готовят крупную провокацию вокруг Тайваня, - А.Гончаров
00:31 Путч Демонов. "Сепары" готовятся разорвать Испанское королевство, - А.Латов
00:04 ОАЭ не закрыли дверь для российского оборонпрома, - Игорь Субботин
00:02 Власти Южной Кореи решили запретить употребление собак в пищу
|17:03 Кадровые перестановки в Узбекистане: оставленные и отставленные
17:00 Война на Украине крайне нужна американской экономике, - Даг Бэндоу
16:58 Месть охамевшей Европе нужно готовить заранее, - Дм.Бавырин
16:54 В развороте России на Восток решающим становится Каспийское направление, - Алексей Чичкин
16:52 Америка всего в одном шаге от войны, которую может и проиграть, - Эй Уэсс Митчелл
16:51 Председатель Си встретился с Байденом, чтобы измерить температуру, - Малек Дудаков
16:50 Государственности Казахстана угрожает "TikTok-исламизм", - Михаил Захаров
16:45 Взлет и падение геополитической Европы, - Натали Тоцци
15:10 Руководителем Бюро национальной статистики Казахстана назначен Максат Турлубаев
15:05 Другие немцы: востоку и западу Германии не сойтись? - А.Белов
15:02 16 сессия Верховного Совета в 1992-м: Что она принципиально изменила в жизни молодого Таджикистана? (история), - Х.Шодиев
15:00 Прагматизм и разобщенность мусульманских стран работает на Израиль, - Зоран Метер
14:58 Time: Почему тупиковая ситуация на Украине, скорее всего, продлится еще год
14:56 У России заканчивается нефть: Штаты вновь поверили в мечту, - С.Савчук
14:54 Мышь из Сан-Франциско: Китай и США решили говорить дальше, - Дм.Косырев
14:53 Узбекистан построит АЭС на границе с РК: чем опасно соседство, и почему мнения казахстанцев никто не спросил
14:50 FT: американские бизнесмены встретили Си Цзиньпина бурными овациями
|Суд штата Колорадо признал Трампа причастным к штурму Капитолия
00:03 19.11.2023
Суд штата Колорадо признал, что бывший президент США Дональд Трамп причастен к штурму Капитолия, который произошел в 2021 году. Об этом сообщает Associated Press (AP).
При этом судья отклонила попытку не допустить Трампа к участию в президентских выборах 2024 года. Как уточняется, суд признал, что политик "участвовал в восстании" и отвергнул аргументы его адвокатов о поддержке экс-президентом свободы слова. Согласно судебному решению, причастность Трампа к "мятежу" не помешает ему принять участие в выборах главы государства.
Ранее суд в штате Мичиган постановил, что экс-президент США может участвовать в выборах на пост главы государства, несмотря на его роль в штурме Капитолия. Как сообщалось, кандидатура Трампа сохранится в первичных избирательных бюллетенях штата. Судья отверг доводы о том, что роль политика в штурме ограничивает его право на переизбрание.