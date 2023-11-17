Суд штата Колорадо признал Трампа причастным к штурму Капитолия

00:03 19.11.2023

Суд штата Колорадо признал, что бывший президент США Дональд Трамп причастен к штурму Капитолия, который произошел в 2021 году. Об этом сообщает Associated Press (AP).



При этом судья отклонила попытку не допустить Трампа к участию в президентских выборах 2024 года. Как уточняется, суд признал, что политик "участвовал в восстании" и отвергнул аргументы его адвокатов о поддержке экс-президентом свободы слова. Согласно судебному решению, причастность Трампа к "мятежу" не помешает ему принять участие в выборах главы государства.



Ранее суд в штате Мичиган постановил, что экс-президент США может участвовать в выборах на пост главы государства, несмотря на его роль в штурме Капитолия. Как сообщалось, кандидатура Трампа сохранится в первичных избирательных бюллетенях штата. Судья отверг доводы о том, что роль политика в штурме ограничивает его право на переизбрание.