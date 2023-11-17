Бутылка шотландского виски Macallan 1926 года выпуска продана на аукционе Sotheby’s за 2,7 миллиона долларов

00:04 19.11.2023

Бутылка почти 100-летнего шотландского виски марки Macallan продана за рекордные 2,7 миллиона долларов США на аукционе дома Sotheby’s в Лондоне. Об этом 18 ноября сообщает агентство Associated Press.



Уточняется, что окончательная цена в 2,187 миллиона фунтов (2,714 миллиона долларов США) включает в себя покупательский сбор, добавленный сверх продажной цены в 1,75 миллиона фунтов. Цена значительно превысила предпродажную оценку, которая составляла от 750 000 фунтов до 1,2 миллиона фунтов.



Бутылка виски Macallan Adami 1926 года выпуска стала самой дорогой бутылкой алкогольного напитка, когда-либо проданной на акционе Sotheby’s.



"Macallan 1926 - это тот виски, который хочет продать каждый аукционист и приобрести каждый коллекционер", - указал Джонни Фаул, руководитель отдела алкогольных напитков Sotheby’s и уточнил, что продажа за рекордную цену является важным событием для производителей виски в целом.



Отмечается, что бутылка была одной из 12, выпущенных в 1926 году, этикетки к которым выполнил итальянский художник Валерио Адами. Кроме того, впервые бутылка виски этой марки стала первой, которую реставрировали на заводе перед аукционом. В ходе восстановительных работ специалисты заменили старую пробку и нанесли новый клей на углы этикетки.



Главный производитель виски Macallan Кирстин Кэмпбелл, во время реставрации получила возможность оценить запах напитка. Она сказала, что виски содержит ноты "насыщенных темных фруктов, сока черной вишни и сладких фиников, за которыми следуют интенсивные ноты античного дуба, а после начинают ощущаться ноты темного шоколада, имбиря, патоки".



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