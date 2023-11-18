Спасет ли улица Палестину? - Елена Пустовойтова

00:33 19.11.2023

18.11.2023 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА



Западная журналистика нервничает в попытках увязать заданную повестку и видимость объективности



Применительно к трагедии, разыгрывающейся в Газе, как бы бравурно ни звучали победные реляции Тель-Авива с окровавленных руин, произраильские лоббисты уже стелют соломку там, где могут положить предел кровожадности евреев протестующие. Не инертное мировое сообщество с его полумертвой системой институтов власти, неуклюже поднимающее брови и указательный палец правой руки, указывая на Газу, а именно улицы столиц от Парижа до Вашингтона – те, что скоро пойдут к избирательным урнам в США, Германии, Великобритании, Финляндии, Чехии, Испании, Евросоюзе – и, кстати, в Израиле тоже.



Пока произраильское лобби активно шельмует палестинцев по миру, Германия отправляет Израилю военное оборудование на 303 миллиона, то есть в 10 раз больше, чем за весь 2022 год. В Канаде палестино-канадцев, говорящих о коренных причинах, приведших к 7 октября и выступающих за признание государства Палестина на основании резолюции 181 Генеральной Ассамблеи ООН, объявляют угрозой безопасности для канадских евреев.



Однако волны израильской ненависти к палестинцам уже покатились назад. Агентство Рейтер сообщило, что более тысячи чиновников Агентства США по международному развитию (USAID) подписали открытое письмо, в котором призывают администрацию Байдена повлиять на Израиль с целью немедленного прекращения огня в войне между Израилем и ХАМАС.



Из посольства Нидерландов в Израиле "просочилась" в прессу записка, возмутившая левых голландских законодателей, тут же потребовавших провести парламентские дебаты. В записке военного атташе посольства сообщается, что израильская армия "намеренно наносит массовый ущерб инфраструктуре и гражданским центрам" в Газе. Уничтожение группировки ХАМАС атташе считает "практически невозможным", а жестокое поведение Израиля, по его мнению, является попыткой "продемонстрировать военную силу, чтобы показать Ирану и его ставленникам, таким как "Хезболла", что они ни перед чем не остановятся".



На этом фоне западные СМИ вдруг дружно объявили, что решение о создании двух государств для Палестины уже давно стало "шуткой" в коридорах Организации Объединенных Наций. Их не смущает тот факт, что это решение является согласованной основой решения проблемы для ООН, ЕС и большинства стран мира и региональных организаций, за исключением Израиля, Соединенных Штатов и горстки островных государств Тихого океана, зависящих от США.



Американский журнал CounterPunch пишет, что директор нью-йоркского отделения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Крейг Мокхибер, уходя со своего поста, заявил в письме верховному комиссару ООН в Женеве Фолькеру Тюрку, что считает "решение о создании двух государств более невозможным и нежелательным".



В письме Мокхибера прямо говорится: "Мантра о решении, основанном на сосуществовании двух государств, стала открытой шуткой в коридорах ООН как из-за ее абсолютной невозможности на самом деле, так и из-за ее полной неспособности учитывать неотъемлемые права человека палестинского народа".



"С чего бы это?" – задала ему вопрос Al-Jazeera.



Мокхибер уточнил: "Когда люди говорят не с официальных позиций, вы все чаще слышите о решении на основе единого государства. И это означает, что мы начинаем отстаивать принцип равенства, прав человека вместо этих старых политических лозунгов. Это означало бы государство, в котором у вас есть равные права для христиан, мусульман и евреев, основанные на правах человека и верховенстве закона".



СМИ тут же нашли подтверждение такому заявлению в словах Ханан Ашрави, первой женщины, избранной в Исполнительный комитет ООП. В мае 2021 года во время очередной резни Израиля в Газе Ашрави заявила: "Я думаю, что решение о двух государствах мертво. Эта повестка дня была разрушена Израилем, потому что Израиль не выполнил ни одного из своих обязательств... Израиль почувствовал, что может просто сказать "мы находимся в середине переговоров" или "мы ведем переговоры", или что-то еще, и в то же время продолжать красть больше земли, больше ресурсов, строить больше поселений… и продолжать убивать, разрушать и осуществлять всеобъемлющий план этнической чистки".



Совершенно очевидно, что палестинцы поддерживали эту идею только потому, что не хотели ни пяди своей земли отдавать оккупантам. И согласились на создание двух государств только в 1993 году, когда крупнейшая партия в Организации освобождения Палестины ФАТХ сделала это в обмен на признание Израилем ООП в качестве законного представителя палестинского народа. При этом Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) верен идее создания единого государства и, как следствие, подвергся преследованию со стороны ФАТХ. Между тем как ХАМАС исторически был принципиально привержен исламской республике, охватывающей всю Палестину, и только в 2017 году пересмотрел свой устав, уступив очевидной неспособности арабского мира одолеть государство сионистов.



Идея единого демократического государства с равными правами для всех людей, живущих в исторической Палестине, красива и увлечет любого, кто не живет в Палестине сегодня или не знает истории ее оккупации Израилем. Но учредить такое государство теперь – это значит отдать судьбу палестинского народа в руки его злейшего врага, равняющего с землей даже следы пребывания этого народа в Газе. Единое государство, будь оно освящено решением международных институтов, включая ООН, – это могила для всех палестинских надежд, что весьма убедительно демонстрирует сегодня ЦАХАЛ.



Пренебрежение правами палестинского народа, признанными на словах, но оставшимися так и не учтенными на деле, плюс открытая поддержка США израильской экспансии сделали из Тель-Авива сторожевого пса американских интересов на Ближнем Востоке. Поэтому в полном противоречии с заявлениями о том, что Израилю следует избегать жертв среди мирного населения в секторе Газа, США предоставили Тель-Авиву 36 тысяч 30-миллиметровых боеприпасов и около 2 тысяч ракет Hellfire для вертолетов AH-64E Apache, 1,8 тысячи гранатометов M141 и не менее 3,5 тысячи приборов ночного видения – заказ выполнен полностью, сообщает агентство Bloomberg.



И если создание двух государств на земле Палестины под патронажем мирового сообщества и ООН лишает Израиль возможности господствовать "от моря до Иордана", то создание "единого государства" фактически передаст в руки Тель-Авива все возможности для устранения препятствий к такому господству. Собственно, именно к этому варианту решения проблемы палестинцев и стремится Нетаньяху в обмен на преданное служение Вашингтону в регионе.



Вспомним, с чего начал Израиль. С этнической чистки в 1947 и 1948 годах, с "аль-Накбы", когда по меньшей мере половина нееврейского населения Палестины была вынуждена под страхом смерти покинуть свои дома и переселиться на Западный берег, в Газу или в соседние арабские страны. Что остановит Нетаньяху продолжить кровавый поход по всей Палестине, если решение о создании двух независимых государств будет растоптано?



Судьба палестинского народа сейчас зависит от улицы. И не только арабской, но и от европейской, и американской. Правда, успеет ли она в состязании с Нетаньяху и сносящей Газу под ноль ЦАХАЛ – вопрос, на который сегодня никто не решится ответить.