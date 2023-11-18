Таджикистан: тревожное будущее или блестящие перспективы? - Рената Алимова

00:49 19.11.2023 18.11.2023 | РЕНАТА АЛИМОВА



Уходящий год сложился совсем неплохо для Таджикистана. На фоне общемировой нестабильности и кризисных явлений в глобальной экономике республика продемонстрировала уверенную устойчивость, что признают и эксперты Всемирного банка, и Азиатского банка развития, улучшившие в своем последнем "Обзоре развития Азии" прогноз экономического роста Таджикистана до 6,5 процента в 2023 г. и 7 процентов – в 2024 г. (в апрельском докладе прогнозируемые показатели составляли 5,5% для 2023 и 6,5% для 2024 гг. соответственно). Не очень много, но и немало на фоне падающих показателей "тяжеловесов" в лице Франции, Германии и даже КНР.



Приятной неожиданностью стало также признание Таджикистана самой безопасной страной мира, согласно последнему отчету американского Института общественного мнения Gallup, опередившего в этом рейтинге благополучные Финляндию, Исландию и Сингапур.



При ближайшем рассмотрении все, впрочем, не выглядит столь безоблачно. Все отсроченные риски и перспективные угрозы остались на месте. Никуда не делись неудовлетворительная ситуация на рынке рабочей силы и высокий уровень закредитованности стратегических отраслей национальной экономики. Основными локомотивами развития в текущем году традиционно выступили средства крупнейших финансовых кредитных организаций и российский рынок труда.



В 2023 г. место главного инвестора в экономику Таджикистана сохранила КНР, а главным кредитором Душанбе остается китайский Эксим-Банк, задолженность Душанбе перед которым превышает уже 1 млрд долларов США. В мае с. г. достигнуто соглашение с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций о выделении 500 млн долларов на завершение строительства жизненно необходимой для страны Рогунской ГЭС. Прорабатывается вопрос о китайской кредитной поддержке в вопросе реконструкции одного из крупнейших предприятий – алюминиевого завода "Талко".



По данным официальной статистики, на начало 2023 г. сумма внешнего долга Таджикистана составила 3,2 млрд долларов. На сегодняшний день при помощи зарубежных финансовых структур – Всемирного банка, Международного валютного фонда, Исламского и Европейского банков реконструкции и развития – в республике реализуется примерно 45 проектов, рассчитанных в среднем на 5-6 лет, затрагивающих стратегические сферы национальной экономики: гидроэнергетику, водоснабжение, дорожно-транспортную инфраструктуру, здравоохранение, сельское хозяйство, устранение последствий стихийных бедствий.



Примечательно, что основная часть китайских инвестиций поступает в разработку месторождений полезных ископаемых. Как правило, ее осуществляют специально созданные совместные предприятия с абсолютным преобладанием не только китайского финансового капитала, но и с рабочей силой из КНР. Как свидетельствует опыт других стран-получателей грантов в обмен на ресурсы, безопасность таких предприятий китайская сторона также предпочитает обеспечивать самостоятельно, фактически размещая за рубежом собственные вооруженные подразделения.



Не востребованные на национальном рынке труда граждане Таджикистана вынужденно пополняют многочисленную армию трудовых мигрантов. По данным официальной статистики, более трети ВВП Таджикистана составляют денежные переводы из-за рубежа, преимущественно из Российской Федерации.



Как и чем планирует, когда наступит срок, расплачиваться с щедрыми кредиторами страна, ежегодно вынуждающая уехать сотни тысяч человек наиболее трудоспособного населения? В очередной раз отдавать территории, как это уже случилось в 2011 г.? Или вообще забыть о государственном суверенитете?



Имеет ли смысл понадеяться на страны Запада, не устающие раздавать обещания о щедрых инвестициях в обмен на отказ от сотрудничества с "авторитарными" и "нечеловеколюбивыми" китайцами и русскими? В последнее время таких обещаний прозвучало немало в рамках саммитов ЦА+США, ЕС-ЦА, на форуме президентов ЦА и канцлера ФРГ и еще почти десятка мероприятий министерского и ведомственного уровней.



Однако по итогам многочисленных разговоров и консультаций не было заключено ни одного мало-мальски значимого инвестиционного соглашения для решения хотя бы одной из целого комплекса так остро стоящих перед республикой проблем.



Зато пользующееся дурной славой "вдохновителя цветных революций" запрещенноe в России агентство USAID объявила о готовности уже сейчас выделить Таджикистану 500 тысяч долларов для создания "более сбалансированной информационной среды, повышения открытости для различных мнений среди молодежи и взрослых, что приведет к более активному гражданскому участию".



1 сентября Душанбе посетила курирующая азиатское направление замглавы USAID Анджали Каур. По ее словам, целью продвижения партнерства США и Таджикистана в области развития и подтверждения приверженности правительства США инклюзивному экономическому росту, продовольственной безопасности, борьбе с изменением климата и обеспечению устойчивых обществ в стране. Что конкретно имелось в виду и о каких "устойчивых обществах" идет речь, остается только догадываться. Похоже, что за этой цветистой фразой не стоит ничего, кроме традиционного лицемерия Запада в отношениях со всеми развивающимися странами, чье предназначение состоит лишь в обеспечении потребностей англосаксов и представителей "цветущего европейского сада".



При этом не стоит забывать также об аппетитах стран Запада в отношении территории Таджикистана как потенциального плацдарма для американских и европейских региональных пунктов контроля воздушного и космического пространства, транспортных коридоров из КНР в Центральную Азию и Европу. Близость к Афганистану, где до сих пор сохраняют активность остатки международных террористических организаций, превращает республику в глазах США и союзников в перспективную площадку для реализации силового сценария по украинскому варианту в противостоянии с Россией и КНР.



Не хочется заканчивать материал на грустной ноте. Есть надежда на то, что Душанбе удастся мудро распорядиться имеющимися возможностями и перезапустить национальную экономику, сбалансировав участие в ней зарубежных инвестиций и собственных возможностей. Тем более что потенциал для такого оптимистичного сценария до сих пор сохраняется.



Так, несмотря на окрики Запада, успешно продолжается взаимовыгодное сотрудничество Таджикистана с Россией. В 2022 г. взаимный товарооборот показал рекордные значения, превысив показатели 2021 г. почти на 25 процентов. Москва по-прежнему остается основным поставщиком нефтепродуктов, продовольствия, товаров химической промышленности, древесины, черных металлов и машинно-технической промышленности. При этом, по оценкам большинства отраслевых экспертов, сохраняются возможности для расширения взаимодействия за счет таких сфер, как энергетика, модернизация и создание электрораспределительной и транспортной инфраструктуры.



Успешно развивается и, как ожидается, будет продолжено в будущем, сотрудничество в гуманитарной сфере. По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты Таджикистана, программы питания, реализуемые на территории страны ООН при финансовой поддержке РФ, позволили значительно улучшить показатели здоровья детей школьного возраста. Благодаря выделенным Россией 86 миллионам долларов обеспечивается поддержка около 450 тысяч учащихся в двух тысячах школ.



Пока представители Госдепа США рассуждают о "приверженности инклюзивному экономическому росту, продовольственной безопасности, изменению климата и обеспечению устойчивых обществ", благодаря российской помощи в республике удалось существенно снизить показатели заболеваемости школьников диабетом, низкорослостью, дефицитом массы тела. По данным посольства РФ в Таджикистане, к концу года общий объем продовольственной помощи, поставленной российской стороной в 2023 г., достигнет 4,5 тысячи тонн.



Еще раз отметим, более 30 процентов ВВП Таджикистана обеспечивается за счет денежных переводов трудовых мигрантов, трудоустроенных на территории России. Тех самых, которых, если верить распространяемой существующими на средства USAID "активными гражданскими участниками" дезинформации, принудительно отправляют на поля сражений на Украине.



Мало кто задумывается, но востребованность на российском рынке "избыточных" трудовых ресурсов является существенным фактором политической стабильности внутри Таджикистана, препятствуя маргинализации и радикализации "неустроенных" молодых людей. Как показывает статистика, российский рынок и общественно-образовательная среда предоставляют выходцам из центральноазиатских стран эффективные социальные лифты с возможностью для дальнейшей самореализации не только на постсоветском пространстве, но и на международном уровне. Правда, справедливости ради следует сделать оговорку. Выход на рынок образовательных услуг гораздо доступнее для граждан стран-членов ЕАЭС, поэтому таджикистанцы в данном случае занимают менее привилегированное положение, чем жители Киргизии и Казахстана.



Основным гарантом безопасности Таджикистана перед лицом потенциальной угрозы из Афганистана уже не первый десяток лет остается российская военная база и членство в ОДКБ. В отличие от китайцев Москва не использует личный состав 201-й базы для охраны интересов бизнеса. И не реализует сомнительные схемы подготовки боевиков международных террористических организаций, как это практиковали и практикуют американские инструкторы. Российские военнослужащие не только участвуют в обмене опытом и подготовке таджикских коллег, но и в трудную минут неоднократно вставали с ними плечом к плечу на защиту общего региона.



Друг, как известно, познается в беде. Думается, что с неоднократно проверенным другом в лице России у Таджикистана все получится по самому позитивному сценарию. Источник - fondsk.ru

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