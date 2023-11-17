WP: Израиль, ХАМАС и США достигли предварительной сделки по заложникам

08:30 19.11.2023

Из соглашения следует, что стороны конфликта приостановят боевые действия как минимум на пять дней, а заложников будут отпускать небольшими группами каждые 24 часа, пишет газета. В Белом доме опровергли заключение сделки



Израиль и ХАМАС при посредничестве США достигли предварительного соглашения об освобождении заложников, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники. Сделка позволит освободить десятки женщин и детей, удерживаемых в секторе Газа, в обмен на пятидневное прекращение огня. Освобождать заложников могут начать уже в течение ближайших нескольких дней, сообщает издание.



По данным WP, из шестистраничного соглашения следует, что стороны конфликта приостановят боевые действия как минимум на пять дней, а заложников будут отпускать небольшими группами каждые 24 часа. Газета отмечает, что пока не ясно, о каком количестве идет речь. Всего ХАМАС удерживает более 200 человек. Переговоры между Израилем, Соединенными Штатами и ХАМАС шли в течение нескольких недель в Дохе.



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Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, в свою очередь, написала в соцсети X (бывший Twitter): "Мы еще не достигли соглашения, но продолжаем усердно работать над этим".



16 ноября WP писала, что группировка ХАМАС готова отпустить как минимум 50 женщин и детей в рамках соглашения с Израилем и что израильская сторона сейчас рассматривает предложение. В обмен на это ХАМАС хочет, чтобы Израиль согласился заключить трех- или пятидневное перемирие, пропускать больше гуманитарной помощи для сектора Газа и освободить женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах. Издание отмечало, что сделка согласована лишь "в общих чертах".



Агентство Reuters также сообщало, что Катар добивается подписания между ХАМАС и Израилем соглашения об освобождении около 50 заложников в обмен на трехдневное прекращение боевых действий. Позднее стало известно, что Израиль отклонил предложение ХАМАС о прекращении огня на несколько дней.



Премьер-министр Биньямин Нетаньяху накануне заявил, что договоренностей по поводу освобождения заложников пока нет.



Елена Чернышова