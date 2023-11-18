Украинский пилот на Су-27 перелетел на сторону России

08:35 19.11.2023

Елена Острякова. 18.11.2023



Действующий летчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществил перелет на российскую сторону, посадив свой истребитель Су-27 на одном из военных аэродромов России.



Об этом сообщил бывший участник СВО летчик вертолета Ка-52 Алексей Воевода в своем тг-канале, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Действующий летчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществил перелет на российскую сторону, посадив свой истребитель...

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"Все, наш парень у нас! Я, как основатель сего действия, назову случившиеся "Птичка в гнезде". Удалось немного пообщаться с человеком, который к нам прилетел. Старший офицер, командир звена. Пока общается с тем, с кем нужно. Будем ждать, когда его отдадут нам на "разрыв" ради интервью", – сообщил "Воевода".



Он утверждает, что вся операция была проведена усилиями военных блогеров, "не стоила государству ни копейки".



Экс-министр информации ДНР, военный эксперт Даниил Безсонов уточнил, что летчик с самого начала СВО тайно сотрудничал с Россией.



"Украинский летчик, который с самого начала войны перешел на нашу сторону и помогал нам информационно и не только, теперь в России. Ждем интервью с ним", – написал Безсонов.



Политолог Сергей Марков напоминает, что в августе российский летчик Максим Кузьминов совершил предательство – угнал вертолет Ми-8 на Украину, пожертвовав экипажем, который убили ВСУ.



"Летчик ВВС ВСУ прилетел в Россию. Еще ранее летчик ВВС армии России прилетел на Украину. Такие переходы еще раз доказывают, что нынешняя СВО это гражданская СВО", – пишет Марков.



Его коллега Алексей Чадаев не согласен с таким мнением.



"Наших военных, перешедших на украинскую сторону, я, безусловно, считаю предателями. А вот украинских, перешедших на нашу, я предателями не считаю даже глубоко в душе.



И дело в данном случае не в том, что наши разведчики, а ихние шпионы. Дело в том, что, с одной стороны, не существует никакого государства Украина, это фантом; те, кто с той стороны, воюют не за свою страну, как наши, а за какую-то пакость вроде "евроглобальной лгбт-демократии".



А, с другой, - Россия это в конечном счете и их родина тоже. Всех, кто сейчас по обе стороны", – написал Чадаев.



ГУР Минобороны Украины уже выступило с опровержением информации российских блогеров.



В субботу также стало известно об увольнении Владимиром Зеленским Александра Тарасовского с поста заместителя председателя Службы внешней разведки.