Лучший ответ этнической преступности – "чемодан-вокзал-родина", - Игорь Мальцев

08:56 19.11.2023 У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области "активисток". Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: "нарушил – домой". Что мешает?



Игорь Мальцев

писатель, журналист, публицист

18 нояб. 23



Ну, что – время пройтись по тонкому льду. Чтобы вы понимали: это давно присутствует в качестве оружия в жизни нашей страны – время от времени всякие "оппо" пытались качнуть темку – и распила страны, и ужасного "колониального прошлого" и, тем более, – "дружбы народов". Но как по команде это все усилилось, как только стало понятно, что победного марша на Москву укровояк с их натовскими патронами (в смысле покровителями) не состоится даже во сне. И на полную мощь включили передатчики на тему "мигрантов", "малых народов", "этнических диаспор" и качают, и качают…



Тем более, что жизнь полуторастамиллионной страны предоставляет сюжеты, от которых можно оттолкнуться.



Я большой поклонник Андрея Медведева и его Телеграм-канала – и в последнее время у него просто энциклопедия "международной жизни" внутри нашего собственного народа. Грубо говоря, если нам нужны примеры всяческого беспредела со стороны мигрантов или этнических диаспор – это вот десять минут почитать и глаза на лоб вылезут. И не верить журналисту и депутату нет оснований – Андрей Андреевич знает цену слову, тем более огненному слову, способного слегка опалить общественность.



Но тут мне уже попалась газетная заметка: "Семью приезжих обяжут покинуть Россию из-за хулиганства детей, – сообщила прокуратура Новосибирской области.



В Telegram-канале прокуратуры сообщается, что поводом для проведения прокурорской проверки стала публикация в СМИ о том, что несовершеннолетние бросали камнями в учителя.



По инициативе прокуратуры полиция провела проверку семьи мигрантов. Было установлено, что мать этих детей в 2023 году уже трижды привлекалась к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). В прокуратуре сообщили, что семья в полном составе покинет страну". Заметим – тут не сказано, откуда именно мигранты, кто они этнически и т.д. Потому что неважно. Важен принцип. Вступил в конфликт со страной проживания в лице ее обитателей – так тебя никто не держит – собрал вещи и домой.



Насколько я понимаю, это настолько редкий исход этического (не этнического) противостояния прибывших с местными, что об этом пишут в газетах как о большом успехе. И если бы газеты были бумажными, то эту статью передавали бы из рук в руки и зачитали бы до дыр.



Но отметим сам факт – "нарушил-чемодан-вокзал". Почему это важно?



Так получилось, что миграционный кризис в Германии я наблюдал буквально в режиме даже не онлайн, а street view, и там, в общем, была лаборатория на тему "чего нельзя делать при массовой миграции в страну". Потому что все типичные ошибки, похожие не преступления, немцы совершили, столкнувшись с миллионными потомками исламо-ориентированных мигрантов с Юга.



Сразу скажу о принципиальной разнице. В Россию едут работать. В Германию едут не работать, а упасть на хвост местной социальной системе и как-то непыльно проводить время. Дальше начинаются более-менее схожести. Как только первые борзые мигранты с разным статусом (типа подавший на убежище, в процессе получения оного, получивший убежище и даже получивший немецкий паспорт – это все по бюрократическим немецким таблицам – очень разные категории людей) начали убивать и насиловать первых немецких граждан, пресса тут же встала в позицию полного игнора. Когда во Фрайбурге 16-летний (якобы) иракский беженец изнасиловал и убил студентку, ни один из главных каналов "общественного телевидения" не удостоил ЧП никаким вниманием. А когда возмущенные СМИ пониже рангом задали вопрос – что происходит? – начальник ARD честно сказал: "Федеральный эфир – не для провинциальных новостей".



Когда волна новой преступности – обязательно с ножом, чего раньше в статистике было ничтожное количество – покатилась по Германии, то ни в одном сообщении не говорилось, что это были мигранты. Не упоминалась национальность. Из чего читатель делал уверенный вывод – "опять мигранты убивают немцев". Только потому, что если преступление совершает не мигрант, то СМИ радостно пишут, что это был немец-преступник. Хотя, теперь словом "немец" обозначает только обладание немецким, скорее всего, вторым, паспортом.



Почему дойче-полицейским запретили обозначать в рапортах даже национальность и статус мигрантов – убийц и насильников? А чтобы "не разжигать расизм в обществе". Знакомый нам довод? Знакомый.



Более того – началась двойная юридическая катавасия. За одно и то же нарушение или преступление немцы и мигранты получали совершенно разное наказание. Потому что обычно мигранты не получали за преступления вообще ничего.



Это уже привело к тому, что когда мигрант из какой-нибудь Сомали или Афганистана отрезал кому-нибудь голову мачете и его принимали, то стандартно выяснялось, что а) "он прекрасно знаком полиции", б) "на его счету еще несколько преступлений за последние два года". Не говоря уже о террористических актах – как, например, на Рождество на Брайтшайдской площади в Берлине основной исполнитель обладал и пунктом "а", и пунктом "б" в полном объеме. И это не один и не десять случаев. Их тысячи. То есть, стабильная правоприменительная практика. То есть, неприменительная.



Когда политики – исходя из своих целей – запрещают правоохранителям выполнять законы, применяя их к мигрантам, а также этнически-сплоченным группам, возникает серая зона такого гигантского размера, что это угрожает государству в целом. Не говоря о том, что системный юридический нигилизм разъедает само общество.



На это работало и полное отсутствие высылки преступников по месту отбытия – на родину.



В Европе и Германии это из-за левой правительственной политики, а также из-за толп левых и зеленых активистов, которые ложатся буквально костьми на пути конвоя, ведущего единичных "отсылантов", блокируя аэропорты на долгие часы.



У нас нет левого правительства, у нас нет в этой области "активисток", слава Богу. Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: "нарушил – домой". Что мешает?



И тогда мы можем на примере той же Германии рассмотреть быстрое создание "параллельных обществ" по этническому признаку. У нас они называются "диаспорами". И когда правоохранители вместо прямого и четкого исполнения закона обращаются к лидерам "параллельных обществ", они же диаспоры, для наведения порядка, они, собственно, институализируют структуры, которых нет ни в одном законе. Легализуют их.



Немцы туда даже не суются, обвиняя всех вокруг в создании "арабских кланов", которые реально уже давно плюют прямо в глаза дойче-ментам при помощи своих адвокатов после каждого ареста. Но к чему это приводит, мы тоже наблюдаем. Полная беспомощность – вы хотите так же? Мы – нет.



А знаете, когда буквально все немецкие политики завопили о том, что надо высылать мигрантов тысячами? После 7 октября – после ХАМАС-феста. И вы думаете, кого они предлагают высылать? Насильников и убийц? Нет. Тех, кто несет по улицам Берлина палестинский флаг. Ну, это уже вершина государственного лицемерия. И нам это точно не нужно.



А что нужно? Беспрекословное исполнение закона независимо от того, кто перед тобой – гастарбайтер, обалдевший от безнаказанности этнический подросток или "уважаемый человек" из этнической диаспоры. Нам по фигу – мы интернационалисты, для нас все нации равны. Нас так учили еще в СССР. И прекрасно выучили, надо сказать.



Что может быть более справедливо, интернационально и инклюзивно, чем система "чемодан – вокзал – родина"? Источник - vz.ru

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