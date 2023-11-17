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"Не избалованы деньгами". Трудовые мигранты из Индии начали вытеснять таджиков в России, - МК
09:00 19.11.2023

Менеджер промышленной компании рассказал, из каких стран едут в РФ на заработки.

В России находится больше 11 миллионов трудовых мигрантов из безвизовых стран ближнего зарубежья. Но скоро ситуация может поменяться.

На пятки гражданам Таджикистана и Узбекистана наступают индийцы и китайцы, претендующие занять места на российских предприятиях. Руководитель департамента дальнего зарубежья компании "Финвал" Сергей Суворов рассказал на конференции, посвященной трудоустройству, что происходит на рынке труда иностранных работников, передает МК.ру.

По его словам, дефицит рабочей силы в России составляет 40%.

"Персонала не хватает половине (54%) компаний. При этом граждане ближнего зарубежья продолжают покидать Россию. Яркий пример: Синявинская птицефабрика в Ленинградской области в августе этого года оказалась на грани закрытия, поскольку 30% граждан Узбекистана и Таджикистана уехали на родину", - сказал он.

Почему жители стран СНГ уезжают из России? Первая и главная причина – резкое падение курса рубля, которое произошло в марте 2023 года.

По данным Суворова, уровень доходов у мигрантов упал минимум на треть. "Еще в марте за 12-часовую смену трудовые мигранты просили 1800 рублей. Через месяц сумма повысилась до 3500 рублей. У работодателей доходы не увеличились, они не готовы платить гастарбайтерам в два раза больше, а последние не хотят работать за прежнюю зарплату", - говорит он.

Вторая причина отъезда жителей Средней Азии, по его словам – страх мобилизации.

"Я говорю не только о мигрантах, которые получили российские паспорта в последние 5-7 лет, но и о тех, кто работает по патенту. И третья причина – обострение ксенофобии. Не буду вдаваться в подробности. Скажу лишь, что в России есть такое, хотя ничего подобного в других странах граждане Таджикистана и Узбекистана не испытывают", - комментирует Сергей Суворов.
Между тем, мигранты, которым для въезда и работы в России требуется виза, в основном едут из трех стран, продолжает эксперт.

"На первом месте - Китай. Правда, в Центральной России представителей Поднебесной не видно, в основном они трудятся на Дальнем Востоке и в Сибири, причем, в силу менталитета, только у китайских работодателей", - говорит Суворов.

На втором месте – Вьетнам, который, впрочем, вскоре может покинуть "пьедестал", считает он.

"В последние пять лет с представителями этой страны стало сложно договариваться. Уровень жизни во Вьетнаме вырос, зарплаты увеличились. Не скажу, что сравнялись с российскими, но из вариантов "остаться в своей стране" или "ехать в холодную Россию" вьетнамцы чаще всего выбирают первый", - поясняет Сергей Суворов.

Интересная ситуация, по его словам, и с Индией, которая в этом году впервые вышла на первое место по численности населения, обогнав Китай.

"Почти у всего полуторамиллиардного населения уровень жизни остается низким, и рынок труда там неисчерпаем. Средняя зарплата в Индии, кроме относительно благополучной столицы - 15 тысяч в переводе на российские рубли", - говорит эксперт.

Проблема с представителями визовых стран в том, что они плохо владеют русским языком. Но этот негативный момент перевешивают сразу несколько факторов, подчеркивает эксперт.

"Прежде всего - большое количество желающих работать в России: отечественным предпринимателям есть из кого выбирать. Плюс жесткая привязка не только к российскому региону, но и к конкретному работодателю, у которого они по закону обязаны работать, как обычно прописывается в договоре, не меньше трех лет. В этом - серьезное отличие от граждан Таджикистана, Узбекистана, Армении или Беларуси, которые без зазрения совести могут всей бригадой в любой момент уйти на соседнее производство, где им пообещали зарплату на тысячу рублей больше", - поясняет Суворов.
Наконец, по его мнению, знание языка не нужно в швейном производстве и в пищевой промышленности – рыбо-, мясообработке и так далее.

"На крупные российские предприятия этих отраслей охотно едут индийцы (80%), ланкийцы, непальцы и пакистанцы (почти 20%). Средняя сдельная зарплата у них - 80-120 тысяч рублей в месяц. Такую сумму в своей стране эти люди заработают в лучшем случае за полгода", - заключает эксперт.

Источник - МК
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