Жуткий ураган в Астане: стихия стала причиной множества разрушений

14:01 19.11.2023

В Астане вчера резко изменилась погода. Мощный ураган накрыл столицу. В социальных сетях очевидцы делятся снимками последствий разбушевавшейся непогоды, передает NUR.KZ. В Астане вчера начался ураганный ветер. По информации синоптиков, скорость ветра в столице временами достигала 23 метров в секунду. По словам местных жителей, вокруг все буквально летало и рушилось. Так, судя по фото и видео в социальных сетях, мощный ветер повредил припаркованные автомобили, также повреждены фасады зданий и крыши, местами упали рекламные конструкции. По прогнозам синоптиков, погода продолжит бушевать и в воскресенье.







В столице сегодня объявлено штормовое предупреждение. Ожидается туман, гололед и усиление ветра, порывы могут достигать 20 м/с. Как не пострадать при сильном ветре? Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах. При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач.



Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.Так, находясь в доме или в квартире: закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия; безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон. Если сильный ветер застал вас на улице: укройтесь в подъезде или прочном здании; не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий; не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее; держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев. Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.



Автор: Анастасия Борисова