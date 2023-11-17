 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Bloomberg: Майдан-3. Зеленского будут убирать с грохотом?
14:36 19.11.2023

Bloomberg
США

Зеленский сообщил о замедлении поставок снарядов на Украину из-за войны Израиля и ХАМАС

Москва готовит операцию по смене власти на Украине, цитирует Зеленского Bloomberg. Глава киевского режима верит, что существует некий план по распространению дезинформации. Он якобы должен вызвать раскол в обществе и привести к свержению действующего президента.

Дарина Краснолуцкая

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за смещения фокуса внимания Запада на войну Израиля и ХАМАС поставки артиллерийских снарядов Киеву замедлились. Это подрывает военные усилия Украины, чье контрнаступление против российских сил зашло в тупик.

По словам Зеленского, воюющие стороны на Ближнем Востоке стремятся получить как можно больше 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, в которых Украина остро нуждается, чтобы дать отпор российским войскам. Этот внезапный всплеск спроса произошел в крайне неподходящий момент, ведь Евросоюз уже ясно дал понять, что он вряд ли сумеет выполнить свое обещание передать Украине миллион артиллерийских снарядов к марту.

"Наши поставки сократились, - сказал Зеленский журналистам, собравшимся в его офисе в Киеве. - Это жизнь, и это нормально, поскольку все борются за выживание и нам тоже нужно защищаться".

Вспыхнувший на Ближнем Востоке конфликт поставил ребром вопрос о том, способны ли союзники и дальше оказывать поддержку Украине, чье контрнаступление, которое продолжается уже несколько месяцев, так не и привело к существенным результатам. Конфликт на Украине идет уже 21-й месяц, и на страну постепенно надвигаются холода.

Зеленский целую неделю убеждал своих союзников, что его вооруженные силы готовятся к продолжению боев зимой. На этой неделе делегация из Киева приехала в Вашингтон, где члены Палаты представителей приняли законопроект о финансировании, в котором не предусмотрено выделение средств на поддержку Украины. Так произошло из-за сопротивления конгрессменов от Республиканской партии.

"Сейчас я сосредоточен на том, чтобы получить помощь от западных союзников, - сказал Зеленский. - Их внимание смещается из-за ситуации на Ближнем Востоке и других причин. Без их поддержки мы будем отступать".

Россия стремится устроить хаос

Американские власти дали понять, что поставки на Украину срываются, объяснив это задержками в финансировании. В ноябре Пентагон сообщил, что сокращение финансирования приведет к уменьшению потоков военной помощи Киеву. Администрация президента Джо Байдена призвала Конгресс попытаться выйти из тупика и одобрить запрос на выделение 61,4 миллиарда долларов для оказания помощи Украине.

Байден и лидеры стран Евросоюза обещали продолжить поддерживать Киев поставками оружия и финансовыми вливаниями. Однако контрнаступление украинских сил, которое началось летом и с помощью которого Киев надеялся оттеснить более 400 тысяч российских солдат, не принесло никаких значимых результатов.

По словам украинского лидера, Москва стремится посеять раздор внутри украинского общества, создать хаос в стране и добиться свержения президента.

"У нашей разведки есть информация, которая поступала и от наших партнеров", - пояснил Зеленский, описав некий [российский] заговорщический план, который в рядах разведки получил название "Майдан-3" - отсылка к центральной площади Киева, где проходили восстания в 2004 и 2014 годах. В результате революции 2014 года был свергнут пророссийский президент Виктор Янукович.

"Для них Майдан - значит переворот, поэтому эта операция понятна", - добавил Зеленский.

Украинский лидер, который отказывается от переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что его правительство не согласится ни на какие формы заморозки конфликта.

Автор статьи: Дарина Краснолуцкая (Daryna Krasnolutska), Олеся Сафронова

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700393760


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