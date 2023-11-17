Европа продвигает дерусификацию энергетики и... увеличивает импорт российского СПГ, - Есукэ Цутида

14:39 19.11.2023

JB Press

Япония



Европа продвигает дерусификацию энергетики и увеличивает импорт российского СПГ



В рамках дерусификации энергетики Европа приостановила закупку трубопроводного газа из России, сообщает JB Press. Но для компенсации возникшего дефицита ей пришлось увеличить импорт СПГ, перевозимого танкерами. Полный отказ от российского газа пока придется отложить.



Есукэ Цутида



Россия и Украина находятся в состоянии конфликта с февраля 2022 года, когда на территории Украины началась российская специальная военная операция. Между тем в репортаже американского телеканала NBC от 4 ноября высокопоставленный американский чиновник заявил, что западные официальные лица на встрече в поддержку Украины в октябре обратились к украинскому правительству с предложением обсудить возможность переговоров о прекращении огня.



Несмотря на то, что в патовой ситуации наконец наметились некоторые признаки изменений, каких-либо перспектив улучшения отношений Украины и Запада с Россией нет. В связи с этим Европейский союз (ЕС) предпринимает усилия по сокращению использования российского ископаемого топлива до нуля к 2027 году, основываясь на так называемом стратегическом плане REPower EU.



Ключом к дерусификации ископаемого топлива является сокращение использования российского газа.



В 2021 году, за год до начала СВО на Украине, ЕС закупил из России 86,7 миллиарда кубометров газа. Этот показатель составил 13,5% от общего объема газа, который Европа импортировала из других стран в том же году (641,2 миллиарда кубометров).



Если рассматривать только конечное потребление за вычетом реэкспорта, то доля российского газа в потреблении ЕС в 2021 году составила 20,1%.



В любом случае усилия Евросоюза по сокращению использования российского голубого топлива при одновременном уменьшении Россией поставок в ЕС привели к снижению импорта российского газа в 2022 году на 32,3% по сравнению с предыдущим годом.



При этом в период с января по сентябрь 2023 года поставки российского газа сократились на 60,3% по сравнению с предыдущим годом и составили 20,6 миллиарда кубометров (за год до этого показатель равнялся 51,9 миллиарда кубометров).



Таким образом, можно говорить о том, что отказ ЕС от трубопроводного российского газа проходит успешно, но если сосредоточиться только на сжиженном природном газе (СПГ), то можно увидеть обратную сторону этой тенденции.



Объем поставок российского СПГ растет, несмотря на дерусификацию



В частности, анализ экспорта российского СПГ в ЕС показывает, что в 2021 году, то есть за год до начала российско-украинского конфликта, ЕС импортировал из России 13,2 миллиарда кубометров СПГ в год.



Однако в 2022 году этот показатель увеличился почти на 30% по сравнению с предыдущим годом и составил 16,7 миллиарда кубометров в год, несмотря на то, что ЕС ставит перед собой задачу ухода от российского газа.



Более того, экспорт российского СПГ в ЕС в период с января по сентябрь 2023 года достиг 13 миллиардов кубометров, что практически соответствует уровню прошлого года. В конечном итоге сокращение ограничивается импортом российского газа по трубопроводам, а объем СПГ, на который не распространяются санкции, растет.



Согласно данным статистической службы ЕС (Eurostat), в период с января по сентябрь 2023 года среди стран ЕС, импортирующих российский СПГ, лидирует Бельгия (5,6 миллиарда кубометров), за ней следуют Испания (4,7 миллиарда кубометров), Нидерланды (1,5 миллиарда кубометров), Греция (0,6 миллиарда кубометров) и Португалия (0,3 миллиарда кубометров). Все эти страны импортировали российский СПГ и до начала российско-украинского конфликта.



Одним словом, в ЕС в целом происходит дерусификация, поскольку его члены уменьшают потребление российского газа, а сама Россия приостановила экспорт голубого топлива в Европу по трубопроводам. Однако за кулисами наблюдается обратный эффект: растущая зависимость от российского СПГ.



Европа уязвима к внешним потрясениям



Основной причиной увеличения импорта российского СПГ Бельгией, Испанией и другими странами, по-видимому, является неопределенность в области поставок газа. В сентябре в интервью агентству Reuters Тереза Ривера, третий заместитель премьер-министра Испании, которая будет председательствовать в ЕС в конце 2023 года, заявила, что в настоящее время запрет на импорт российского СПГ не планируется. В качестве причины Ривера назвала опасения по поводу возможности нового скачка цен на газ в случае запрета поставок российского СПГ.



Исторический рост стоимости газа, который Европа пережила в 2022 году, и сопутствующая ему инфляция настолько травмировали европейские политические партии, что они хотят избежать их повторения. Действительно, европейские цены на газ, стабилизировавшиеся летом этого года на уровне около 20 евро за мегаватт-час, в октябре временно поднялись до уровня около 50 евро. Это было вызвано опасениями по поводу предложения, снизившегося из-за напряженности на Ближнем Востоке и в Палестине в преддверии сезона зимнего спроса, что еще раз показало: ситуация с газом в Европе остается уязвимой к внешним потрясениям.



В одном из интервью третий вице-премьер Ривера отметила, что возможность запрета импорта СПГ в качестве дополнительной меры сохраняется, если ситуация в российско-украинском конфликте не изменится. Однако, несмотря на дерусификацию в области газа, ЕС не сможет исключить российский СПГ, пока не будет создана система поставок из других стран.



Европейские рынки также важны для России



Таким образом, ЕС находится в двусмысленной ситуации, но и Россия в некотором роде стоит перед аналогичной дилеммой. Она стремится перенести экспорт газа из Европы в Азию, но у нее есть только один газопровод - "Сила Сибири", соединяющий ее с Китаем, крупнейшим потребителем региона. Уже одно это ограничивает объем газа, который может быть транспортирован в Китай.



В настоящее время Россия и Китай обсуждают вопрос о строительстве нового газопровода "Сила Сибири-2". Предполагается, что по нему можно будет поставлять такой же объем, как по "Северному потоку-1" между Россией и Германией, однако его введение в эксплуатацию займет немало времени, и даже если это произойдет, риск российской зависимости от КНР в области экспорта газа только возрастет.



Кроме того, Россия предложила азиатским странам долгосрочные контракты на поставку СПГ. Между тем для его получения странам Азии необходимо создать такие объекты, как морские терминалы и регазификационные установки. Поэтому даже при попытках увеличить экспорт СПГ в азиатские страны, это будет сделать не так просто из-за различных потребностей в средней и долгосрочной перспективе.



В итоге у России не остается другого выбора, кроме как экспортировать СПГ в Европу, если она хочет обеспечить доходы, связанные с газовыми поставками, а Европа будет вынуждена приостановить дерусификацию по газу, поскольку планы ЕС и России пересекаются. Также не исключено, что поставленная цель - отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году - также не будет достигнута.