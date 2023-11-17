Гиждуван: город "говорящей глины" и суфиев

14:47 19.11.2023

Продолжаем путешествие по Узбекистану.



Гиждуван (в 46 км от Бухары) - один из ремесленных центров Узбекистана, который издревле славился необыкновенно красивой, самобытной керамикой. Сегодня это единственный сохранившийся центр полихромной глазурованной керамики региона, выросший на обычаях предков и с успехом продолжающий их в современности.



