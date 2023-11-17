|Гиждуван: город "говорящей глины" и суфиев
14:47 19.11.2023
Продолжаем путешествие по Узбекистану.
Гиждуван (в 46 км от Бухары) - один из ремесленных центров Узбекистана, который издревле славился необыкновенно красивой, самобытной керамикой. Сегодня это единственный сохранившийся центр полихромной глазурованной керамики региона, выросший на обычаях предков и с успехом продолжающий их в современности.
Один из ведущих торговых центров.
У Гиждувана богатая древняя историю. Его территория была заселена еще до прихода в эти земли арабских племен. Местность была частью государства Саманидов. В Средние века на этой территории образовались города Гиждуван и Тававис, которые долгое время соперничали друг с другом за право называться лучшим, но со временем Тававис потерял свое влияние, а Гиждуван превратился в городской центр.
Точная дата основания Гиждувана не известна, но уже с X века он постепенно обретает известность как один из наиболее развитых торговых центров региона. Мировое значение ему принес суфий Абдулхалик Гиждувани. Он является духовным звеном в золотой цепи преемственности шейхов тариката Накшбанди. Аль Гиждувани жил во времена правления династии Караханидов, принял духовное посвящение от Юсуфа Хамадани и выдвинул одиннадцать принципов тариката.
Ставшее фундаментом ордену суфиев "Накшбандия", учение принесло широкую известность не только ее создателю, но и месту его захоронения, коим и является Гиждуван. Спустя много недалеко от усыпальницы богослова было возведено медресе. Теперь это комплекс Ходжи Гиждувани - место, ежегодно привлекающее сюда сотни паломников и туристов со всего мира.
В XVI веке город превратился в мощную крепость, которая служила местом обороны, а во времена Бухарского эмирата продолжал оставаться торговым городом. Местные ремесленники завоевывали сердца покупателей своими диковинными изделиями.
"Говорящая глина" Гиждувана
С давних времен Гиждуван славится ремесленническими центрами и изделиями народно-прикладного искусства. Сюда приезжали купцы из Азии и Европы, чтобы приобрести красивейшую керамику, золотошвейные изделия и шелковые ковры. И по сей день здесь процветают ремесленнические центры, в которых искусные мастера демонстрируют свои необычные изделия.
Гиждуванская гончарная школа по праву гордится уникальностью своих изделий, представляющих собой не столько утварь, сколько произведения искусства. Гиждуванскую школу керамики отличает использование геометрических форм, а также растительной тематики, птиц и цветов в орнаментах. Передаваемые из поколения в поколение знания сохранились по сей день, благодаря чему у гостей города есть замечательная возможность понаблюдать за работой мастеров, а при желании и поучаствовать в мастер-классе и создать свой личный шедевр.
Долгие столетия мастера Гиждувана снабжали керамикой весь регион. Обучаться их искусству съезжались гончары из разных городов.
Гиждуванская керамика изготавливается из трех видов глины: белой, красной и желтой. Изделия получаются естественных, натуральных оттенков и отличаются особым набором орнаментальных элементов, среди которых редко встречаются узоры геометрической формы.
Отцом основателем гиждуванской керамики считается Ибодулло Нарзуллаев – потомственный керамист в пятом поколении. Он основал свою домашнюю мастерскую и открыл музей керамики. Посетить музей и мастерскую может каждый желающий. Посетители смогут увидеть процесс производства и приобрести для себя памятную вещь.
Усто Ибодулло создал не только свой индивидуальный стиль, но и передал свое мастерство сыновьям Алишеру и Абдулло и дочери Нодире. Это шестое поколение, продолжающее традиции создания керамических изделий своей семьи.
Семья Нарзуллаевых не только приглашает всех желающих ознакомиться с процессом производства керамики, посетить музей керамики, купить изделия гиждуванских ремесленников, но и приобщиться к быту мастеров-керамистов, пройти специальный обучающий курс, попробовать блюда узбекской национальной кухни.
Также Гиждуван славится своей фирменной вышивкой каштачилик. Мастерицы этого промысла создают эффектные панно и изделия из шелковых нитей.
Весь процесс создания изделий от крашения шелковых нитей и прядения полотна, до кропотливого труда по нанесению рисунка создается исключительно вручную, используются традиции и секреты мастерства, складывающиеся на протяжении столетий. В центрах ремесленничества и домашних мастерских можно увидеть великолепные изделия гиждуванской вышивки.
Мемориальный комплекс Абдулхалик Гиждувани
Бухара – родина семи великих суфиев Братства Накшбанди. Здесь жили, вели религиозную и общественную жизнь великие представители суфизма, которые способствовали становлению и процветанию Бухары, воспитанию духовности, поднятию эмоционального духа. Здесь сохранились пиры – мусульманские святилища, места захоронения святых суфистов.
А большинство паломников начинают свой путь с посещения мавзолея Ходжи Абдулхалика аль Гиждувани.
В его времена мавзолей был чилляхоной, куда во время сорокадневной изнуряющей жары приходили помолиться. Святое место для мольбы затем становится заветным местом поклонения.
В недавнем прошлом святыня была заброшена. Для того чтобы мавзолей приобрел сегодняшний образцовый вид, пришлось пережить несколько поколений. Теперь мавзолей аль Гиждувани, как часть древнего Востока, являет связь земли и неба.
Частью мемориала является медресе Улугбека. Трудно передать словами все великолепие этого архитектурного памятника. Получившееся в итоге строение вобрало в себя традиции зодчества многих народов, причем их совершеннейшие стороны.
Изящная отделка фасада, четкие линии дверных и оконных проемов медресе радуют глаз и прекрасно оправдывают свое назначение, ведь медресе - это духовная школа, в которой ученикам следовало не только познавать различные науки, но и учиться видеть божественное начало в окружающем мире.
Святыня "Ходжа Порсо"
С XV века учение Накшбанда превратилось в самое распространенное духовное братство и в этом также есть заслуга Ходжи Мухаммада Порсо.
После смерти Бахоуддина Накшбанда его преемником стал Ходжа Мухаммад Порсо. Он сыграл основную роль в консолидации ордена, расширении его влияния и укрепления организационной структуры, сделал решающие шаги к его мировому успеху. Мухаммад Порсо оставил после себя ценные рукописи, в которых затрагивает все основные категории духовного воспитания человека, призывает людей к честному и общественно-полезному труду.
Мухаммад Ходжа Порсо сумел связать хаджаган с трудами великих суфийских шайхов домонгольского периода особенно хорасанской школы, чего не удалось сделать ранее его предшественникам.
Он автор многочисленных научных и богословских трудов. В настоящее время по всему миру, в том числе Ташкенте, Бухаре и других городах страны, хранятся его работы. Он автор 10 томов комментариев, в которых даются пояснения словам, фразам, суфийским терминам. Его произведения посвящены истории и вопросам ат-тассавуфа (суфизма), научному урегулированию, своеобразным особенностям тариката (метод мистического познания мира).
По инициативе Ходжи Порсо был возведен одноименный архитектурный комплекс, состоящий из мечети, медресе, мавзолея, где похоронены его мать и родные. Кроме того, он построил в Бухаре базар, баню, библиотеку, которые также были названы его именем и почитались жителями.
…Кроме того, в Гиждуване делают изумительные шашлыки, пожалуй, лучшие в Узбекистане!
Более того, таких шашлыков, как здесь, невозможно отведать ни в одном другом городе на Великом Шелковом Пути!