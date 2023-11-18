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|Мирзиеев самолично осмотрел БПЛА "Bayraktar TB2"
14:51 19.11.2023
Президенту продемонстрировали разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Bayraktar TB2"
Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев посетил воинскую часть в Сурхандарье.
Реализуемые в оборонной сфере реформы являются важным фактором повышения боеспособности войск и совершенствования деятельности военно-административных секторов.
В этой воинской части созданы все условия для повышения боеготовности военнослужащих. Учебные корпуса, духовно-просветительские кабинеты, спортивный зал оснащены самой современной техникой и оборудованием.
Глава государства ознакомился с условиями, созданными в воинской части, военной техникой и вооружением, используемыми при охране границы. Было подчеркнуто важное значение применения беспилотных летательных аппаратов, обсуждены вопросы их производства.
Президенту доложено о проводимой работе по повышению потенциала и укреплению материально-технической базы Вооруженных Сил, готовности личного состава, управлению и техническому обслуживанию современных комплексов вооружения и беспилотных летательных аппаратов.
Главе нашего государства продемонстрирован в полете разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Bayraktar TB2".